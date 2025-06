Pour rappel, la reconnaissance faciale de Windows Hello repose sur un duo de capteurs : une caméra infrarouge (IR), capable de fonctionner dans l’obscurité, et une caméra couleur, censée valider que le visage détecté est bien réel et en trois dimensions. Or, c’est justement ce dispositif combiné, jugé trop permissif dans certaines conditions, qui a motivé Microsoft à revoir sa copie.

Dans ses notes de mise à jour, l’éditeur précise désormais clairement : « Après l'installation de cette mise à jour ou d'une mise à jour Windows ultérieure, pour une sécurité renforcée, la reconnaissance faciale Windows Hello nécessite des caméras couleur pour voir un visage visible lors de la connexion. » , et renvoie à la fiche de vulnérabilité CVE-2025-26644 pour plus d’informations.