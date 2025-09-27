Microsoft déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle dans son application Photos pour Windows 11. Capable de classer automatiquement les images par catégories, cette fonction, baptisée Auto-catégorisation, s'adresse pour l'instant uniquement aux utilisateurs de PC Copilot+.
L’application Microsoft Photos s'enrichit d'une fonctionnalité de tri exploitant l’intelligence artificielle, actuellement en phase de test. Cette nouveauté est déployée auprès des détenteurs de PC Copilot+, touchant tous les canaux Windows Insider qui disposent de la version 2025.11090.25001.0 ou supérieure de l'application. Cette initiative vise principalement à désencombrer et à simplifier l'accès à la photothèque personnelle.
Windows 11 : l'IA pourra désormais catégoriser automatiquement vos photos
Baptisée Auto-catégorisation, la fonctionnalité est actuellement limitée au tri des captures d’écran, de reçus, de documents d’identité et de notes. Elle s’appuie sur un modèle d’IA indépendant de la langue, capable d’identifier la nature d’un document « quelle que soit la langue utilisée dans l'image ». Les fichiers sont regroupés directement dans des dossiers prédéfinis selon leur contenu visuel, qu’il s’agisse d’écritures manuscrites ou de documents imprimés.
Accessible avec Microsoft Photos version 2025.11090.25001.0 ou supérieure, l’outil est en cours de déploiement sur tous les canaux Windows Insider pour les machines Copilot+. L’application Photos permet ensuite de retrouver instantanément les images triées grâce aux catégories dans la barre latérale ou via la recherche. Notez que l’utilisateur conserve toutefois la possibilité de modifier manuellement les catégories ou encore de « fournir des commentaires pour améliorer la précision ».
Auto-catégorisation : une fonctionnalité pensée pour vous faire gagner du temps (mais pas que)
Dans un billet de blog publié vendredi dernier, la firme de Remdond a indiqué que « la catégorisation automatique détecte et organise automatiquement votre collection de photos en catégories pertinentes, comme les captures d'écran, les reçus, les documents d'identité et les notes, grâce à l'IA ». Par l'intermédiaire de Ronnie Myers, senior product manager chez Microsoft, la société a ensuite ajouté que cette fonctionnalité est avant tout « conçue pour vous faire gagner du temps, réduire l'encombrement et simplifier la navigation dans votre photothèque ».
Pour rappel, en juin dernier, le géant américain publiait déjà une mise à jour de son application Photos auprès des membres du programme Windows Insider, intégrant pour l'occasion diverses fonctionnalités IA. Cette dernière comprenait notamment le mode Relight, permettant d'ajuster l'éclairage de vos clichés, ainsi que la recherche de photo améliorée grâce au langage naturel.
