Baptisée Auto-catégorisation, la fonctionnalité est actuellement limitée au tri des captures d’écran, de reçus, de documents d’identité et de notes. Elle s’appuie sur un modèle d’IA indépendant de la langue, capable d’identifier la nature d’un document « quelle que soit la langue utilisée dans l'image ». Les fichiers sont regroupés directement dans des dossiers prédéfinis selon leur contenu visuel, qu’il s’agisse d’écritures manuscrites ou de documents imprimés.

Accessible avec Microsoft Photos version 2025.11090.25001.0 ou supérieure, l’outil est en cours de déploiement sur tous les canaux Windows Insider pour les machines Copilot+. L’application Photos permet ensuite de retrouver instantanément les images triées grâce aux catégories dans la barre latérale ou via la recherche. Notez que l’utilisateur conserve toutefois la possibilité de modifier manuellement les catégories ou encore de « fournir des commentaires pour améliorer la précision ».