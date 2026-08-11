Selon le texte repéré par MacRumors, un mode « Référence » ferait son apparition dans l’application Appareil photo, à activer manuellement par l’utilisateur. Une fois sélectionné, ce mode intégrerait des données de provenance directement dans les métadonnées de chaque image capturée.

Pour vérifier qu’une photo a bien été prise avec ce mode actif, il suffirait d’appuyer sur un badge « Reference » apparaissant sur l’image. Cette action enverrait alors l’image brute, les signatures du capteur, la plage horaire de capture ainsi que les identifiants matériels uniques du capteur vers les serveurs Private Cloud Compute d’Apple, l’infrastructure cloud sécurisée de la marque. Ces serveurs analysent ces informations pour déterminer si l'image provient bien du capteur photo revendiqué, lui attribuent un identifiant unique, puis renvoient une version authentifiée vers l’appareil de l'’utilisateur.

Petite précision d’importance pour la confidentialité, chère au constructeur : lors de cette vérification, Apple ne recevrait jamais la photo brute elle-même, mais uniquement les données du capteur, un hachage cryptographique et le résultat de l’analyse. La marque se réserverait également le droit de refuser d’authentifier des images provenant d’un capteur potentiellement compromis, et pourrait même révoquer rétroactivement des authentifications déjà accordées à un capteur donné.