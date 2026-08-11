Des références découvertes dans la bêta 5 d’iOS 27 révèlent l’existence d’« Apple Reference Image », un système de vérification capable d’authentifier qu’une photo a bien été capturée avec un iPhone. La fonction n’est pas encore activée.
À l’heure où les images générées par intelligence artificielle deviennent de plus en plus difficiles à distinguer de vraies photographies, Apple travaillerait sur son propre système de vérification d’authenticité. Repérées dans une déclaration de confidentialité intégrée à la cinquième bêta d’iOS 27, publiée ce lundi 10 août 2026, plusieurs mentions évoquent un dispositif baptisé Apple Reference Image, encore inactif à ce stade, mais dont le fonctionnement se dessine déjà avec précision.
Un mode dédié dans l’app Appareil photo
Selon le texte repéré par MacRumors, un mode « Référence » ferait son apparition dans l’application Appareil photo, à activer manuellement par l’utilisateur. Une fois sélectionné, ce mode intégrerait des données de provenance directement dans les métadonnées de chaque image capturée.
Pour vérifier qu’une photo a bien été prise avec ce mode actif, il suffirait d’appuyer sur un badge « Reference » apparaissant sur l’image. Cette action enverrait alors l’image brute, les signatures du capteur, la plage horaire de capture ainsi que les identifiants matériels uniques du capteur vers les serveurs Private Cloud Compute d’Apple, l’infrastructure cloud sécurisée de la marque. Ces serveurs analysent ces informations pour déterminer si l'image provient bien du capteur photo revendiqué, lui attribuent un identifiant unique, puis renvoient une version authentifiée vers l’appareil de l'’utilisateur.
Petite précision d’importance pour la confidentialité, chère au constructeur : lors de cette vérification, Apple ne recevrait jamais la photo brute elle-même, mais uniquement les données du capteur, un hachage cryptographique et le résultat de l’analyse. La marque se réserverait également le droit de refuser d’authentifier des images provenant d’un capteur potentiellement compromis, et pourrait même révoquer rétroactivement des authentifications déjà accordées à un capteur donné.
Une réponse à la montée des contenus générés par IA
Les photos authentifiées pourraient être consultées sur iPhone, iPad ou Mac, le badge Reference restant cliquable sur chacune de ces plateformes. Le fait que l’authentification nécessite l’activation préalable d’un mode spécifique suggère que la fonction cible avant tout des usages professionnels, comme le photojournalisme ou la documentation visuelle nécessitant une preuve d’authenticité, des métiers qui intègrent l’iPhone dans leur chaîne de production.
La déclaration de confidentialité mentionne d’ailleurs à la fois des « photos et vidéos », ainsi que des séquences non recadrées, ce qui laisse penser que le dispositif pourrait également couvrir la vidéo.
Ce type de vérification matérielle répond à une problématique grandissante : distinguer une image réellement capturée par un appareil photo d'un contenu généré artificiellement, à mesure que les outils d’IA produisent des résultats toujours plus réalistes. Apple appose déjà des filigranes ou des métadonnées identifiantes sur les images issues de son propre outil de génération, Image Playground, pour éviter toute confusion.
Sur le principe, cette approche rejoint les standards C2PA Content Credentials déjà adoptés par plusieurs fabricants d’appareils photo comme Leica, Sony et Nikon, ainsi que par Google sur sa gamme Pixel 10. Reste à savoir si Apple choisira d’aligner son système sur ce standard ouvert, ou de développer sa propre norme propriétaire, une décision qui pourrait peser lourd dans la bataille naissante pour restaurer la confiance dans l’image numérique.
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