maybachfan67

En dehors de la bêtise technique, voilà une actualité qui va faire débat.

@PleXi00 pour ma part vu les réseaux cités je ne suis pas forcément choqué.

Alors oui on va parler des libertés et c’est vrai que c’est problématique, mais on m’a aussi appris que les droits des uns s’arrêtent où commencent ceux des autres.

Or les commerçants et dans certains cas des habitants ont le droit d’être tranquille chez eux, de ne pas voir leur commerce ou leur immeuble d’habitation saccagé et dégradé!

N’oublions pas que les réseaux cités sont idéaux pour partager des images/vidéos de destruction, d’où un risque élevé d’émulation néfaste, à qui va publier la photo ou vidéo avec le plus de casse, de like, de republications. Bref une concurrence qui risque au final d’augmenter les dégâts.

D’autant plus que côté modération ils sont dès fois au mieux lents, au pire très permissifs.

Du coup comment éviter cela autrement?