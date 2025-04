Dans sa décision du 1er avril 2025, le Conseil d'État établit un cadre juridique précis qui limite considérablement le pouvoir du Gouvernement en matière de blocage des réseaux sociaux. Si le principe même d'une telle mesure n'est pas totalement exclu, il est désormais soumis à trois conditions cumulatives. D'abord, le blocage doit être « indispensable pour faire face à des événements d'une particulière gravité ». Ensuite, il faut qu'« aucun moyen technique ne permette de prendre immédiatement des mesures alternatives moins attentatoires aux droits et libertés ». Enfin, l'interruption doit être « prise pour une durée limitée nécessaire à la recherche et la mise en place de ces mesures alternatives ».

Ces restrictions s'expliquent par l'importance des libertés mises en jeu. Le Conseil d'État rappelle en effet qu'un blocage porte atteinte à plusieurs droits fondamentaux : « liberté d'expression, libre communication des pensées et des opinions, droit à la vie privée et familiale, liberté du commerce et de l'industrie ». La haute juridiction administrative reconnaît que la situation en Nouvelle-Calédonie constituait bien « des circonstances exceptionnelles » et que le Premier ministre pouvait légitimement constater « le rôle joué par l'utilisation du réseau social TikTok dans la propagation rapide de ces troubles ». Mais elle juge que la durée indéterminée du blocage, simplement liée à « la seule persistance des troubles à l'ordre public », rendait la mesure disproportionnée et donc illégale.