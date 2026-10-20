Sur RTL, Gabriel Attal parle d’un blocage limité aux territoires sur lesquels se déroulent des émeutes. Selon lui, des lycéens qui ne participaient pas aux saccages se laissent entraîner par ceux qui donnent l’impression d’agir en toute impunité.

Et ce n'est pas la première fois que l'idée lui traverses la tête. Souvenez-vous, en mai 2024, nous rapportions que TikTok restait bloqué en Nouvelle-Calédonie malgré les référés-libertés déposés par plusieurs associations, dont La Quadrature du Net. Le gouvernement s’appuyait sur un cadre de circonstances exceptionnelles, laquelle permet à l’exécutif de s’écarter du droit commun en cas de crise, plutôt que sur l’état d’urgence.

Mais le 1er avril 2025, le Conseil d’État a annulé la décision du 14 mai 2024. Le réseau avait été coupé du 15 au 29 mai. Le juge a pourtant reconnu que les émeutes justifiaient une interruption, et que TikTok avait servi à diffuser des appels à la violence, amplifiés par ses algorithmes. Le Conseil a cependant sanctionné la mise en oeuvre du gouvernement avant de poser trois conditions, et elles doivent toutes être réunies.

D’abord, la situation doit être grave. Une coupure n’est possible que face à des événements d’une gravité particulière, comme les émeutes meurtrières de Nouvelle-Calédonie, et seulement si elle est indispensable. Ensuite, elle doit rester un dernier recours. Si une solution technique permet d’agir tout de suite avec moins de conséquences pour les libertés, par exemple en bloquant une fonctionnalité précise du réseau plutôt que le réseau entier, c’est cette solution qu’il faut choisir. Enfin, la coupure doit être temporaire. Elle ne doit durer que le temps de trouver et de mettre en place ces solutions moins radicales.