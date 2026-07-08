Le mécanisme proposé par le Sénat confie un grand rôle à l’Arcom. Le régulateur français des médias doit établir, par avis, la liste des plateformes jugées les plus dangereuses pour les mineurs. Selon une source proche du dossier rapportée par l’AFP, la Commission redoute un empiètement sur ses propres prérogatives numériques.

Le règlement européen sur les services numériques attribue la supervision de chaque plateforme à l’autorité de son pays d’implantation. Meta dépend par exemple du régulateur irlandais, le Coimisiún na Meán, comme la plupart des grandes plateformes établies dans l’Union. Une liste noire arrêtée depuis Paris entrerait donc en concurrence directe avec ce principe du pays d’origine, pilier du DSA depuis son entrée en application.

Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée du Numérique, a réagi sur X dès lundi. Peut-être un peu trop vite, comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous.