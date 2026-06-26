L'usage quotidien des 12-13 ans n'a pas bougé dans les trois mois suivant la loi. Chez les 14-15 ans, la baisse est légère : le taux d'utilisation journalière est passé de 78 % à 69 %. À l'inverse, les 16 ans et plus ont vu leur fréquentation augmenter, de 80 % à 89 %. Les auteurs soulignent la taille réduite de l'échantillon et son caractère déclaratif, et appellent à des évaluations sur le long terme.

La France finalise pourtant un texte équivalent. L'Assemblée nationale a adopté en janvier une proposition de loi déposée par la députée Laure Miller, du groupe Ensemble pour la République, pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le Sénat a adopté sa propre version en mars avec des modifications importantes, notamment l'abandon d'une interdiction générale au profit d'une liste de plateformes jugées nocives établie par arrêté sur avis de l'Arcom. Les deux chambres se sont opposées sur la solidité juridique du texte au regard du règlement européen sur les services numériques, le DSA. Emmanuel Macron a confirmé mi-juin qu'un vote parlementaire décisif devait avoir lieu avant le 15 juillet, pour une entrée en vigueur dès la rentrée de septembre.

Dans l'éditorial accompagnant la publication dans le BMJ, la Dre Amrit Kaur Purba, professeure associée à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, fait la part des choses entre loi d'interdiction et application effective. Dès lors que les vérifications d'âge reposaient sur la déclaration libre, la grande majorité des adolescents a continué d'accéder aux plateformes concernées. Les pays qui s'apprêtent à adopter des mesures comparables, dont le Royaume-Uni, la Malaisie, les Émirats arabes unis ou la Nouvelle-Zélande, devront déployer les mécanismes de contrôle dès le premier jour, et non les y ajouter après coup, ajoute-t-elle.

La Commission européenne teste actuellement un prototype de vérification d'âge dans cinq pays pilotes, parmi lesquels la France, le Danemark, l'Espagne, la Grèce et l'Italie.