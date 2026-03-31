TikTok, YouTube, Instagram… Depuis le 10 décembre 2025, les grandes plateformes ont l'obligation légale de prendre des « mesures raisonnables » pour empêcher les moins de 16 ans d'ouvrir un compte en Australie. Julie Inman Grant, la commissaire à la sécurité en ligne, a prévenu sans ambiguïté : « Nous adoptons désormais une posture d'application plus coercitive ».

Certaines plateformes laissaient des enfants relancer indéfiniment leur vérification d'âge jusqu'à obtenir un résultat les faisant passer pour des adultes. D'autres n'avaient aucun mécanisme clair pour qu'un parent signale le compte d'un mineur. D'autres encore encourageaient des utilisateurs préalablement identifiés comme mineurs à recommencer un nouveau contrôle, comme si le premier n'avait jamais eu lieu.

Près d'un tiers des parents australiens ont déclaré que leur enfant de moins de 16 ans possédait toujours au moins un compte sur les réseaux sociaux après l'entrée en vigueur de la loi, et parmi eux, deux tiers ont indiqué que la plateforme n'avait pas demandé l'âge de l'enfant.