Sur le plateau de TF1, le ton d'Emmanuel Macron était plutôt optimiste quant à l'entrée en vigueur prochaine de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. « Les parlementaires vont voter la loi avant le 15 juillet. Et donc sur cette base-là, on prendra les textes pour que ce soit mis en œuvre à la rentrée de septembre », a-t-il précisé. Concrètement, dès le mois de septembre, sauf retournement de situation ou couac technique, plus aucun nouveau compte ne pourra être créé par un mineur de moins de 15 ans, si l'on en croit le président.