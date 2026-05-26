Oui, les réseaux sociaux sont dangereux pour les mineurs. Et pour dire à quels point ils le sont, il suffit de jeter un œil à la dernière communication officielle de l'Academy of Medical Royal Colleges, l'organisme de coordination des institutions médicales du Royaume-Uni. Pour ce dernier, le danger des réseaux sociaux est à mettre au même niveau pour les adolescents que le tabagisme.

« Peu de sujets ont suscité un consensus aussi large parmi les cliniciens ces dernières années que l'impact que l'exposition sans limite aux technologies et aux appareils a actuellement sur la santé des enfants et des jeunes » a par ailleurs ajouté l'organisme. Il faut dire que les médecins sont maintenant nombreux à accueillir en consultation des jeunes dont les problèmes sont issus de ces réseaux.