300 ados britanniques vont tester pendant six semaines ce que leurs parents n'arrivent plus à imposer. Un protocole rigoureux, mais une logique qui interroge.
Le Royaume-Uni passe de la théorie à l'expérimentation. Le gouvernement a annoncé mardi le lancement d'un test grandeur nature auprès de 300 adolescents de 13 à 17 ans. Comme le détaille le communiqué officiel du ministère de la Science et de la Technologie (DSIT), les familles participantes seront réparties en quatre groupes : interdiction totale des réseaux sociaux, limite d'une heure par jour, couvre-feu numérique de 21h à 7h, et un groupe témoin sans restriction.
Quatre groupes, six semaines, un protocole sous contrôle académique
Le dispositif est plus sérieux que le titre ne le laisse supposer. Les parents recevront des instructions pour configurer les contrôles parentaux de chaque scénario. Des entretiens seront menés au début et à la fin du test pour mesurer l'impact sur le sommeil, la vie scolaire et les relations familiales. Les organisateurs documenteront aussi les contournements tentés par les adolescents.
En parallèle, une étude randomisée bien plus large est pilotée par l'université de Cambridge. La chercheuse Amy Orben recrute 4 000 élèves de 12 à 15 ans dans dix écoles de Bradford. Cette étude mesurera les effets sur le bien-être, l'image corporelle, l'absentéisme scolaire et l'anxiété. Le tout alimentera la consultation nationale ouverte depuis le 2 mars 2026, qui a déjà recueilli près de 30 000 réponses. Le gouvernement promet des décisions pour l'été.
Le contexte international pèse. L'Australie a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans fin 2025. La France a voté une interdiction pour les moins de 15 ans en janvier 2026. L'Europe prépare ses propres lignes directrices. Le Royaume-Uni veut fonder sa décision sur des données, pas sur l'émotion du moment. Sur le papier, l'approche est solide.
Protection légitime ou glissement vers le contrôle numérique d'État ?
Le problème n'est pas le protocole. C'est la direction que prend la conversation. Derrière chaque couvre-feu numérique, chaque restriction d'accès imposée par la loi, se dessine un transfert de responsabilité. L'État se substitue aux parents. Les plateformes doivent vérifier les âges, ce qui suppose de collecter des données sensibles sur chaque utilisateur. La NSPCC, principale association britannique de protection de l'enfance, soutient la démarche mais met en garde contre les « solutions simplistes ».
Des universitaires pointent un risque concret. Un adolescent privé de réseaux sociaux ne disparaît pas d'internet. Il migre vers des espaces moins régulés : messageries chiffrées, forums obscurs, comptes sous fausse identité. L'interdiction crée un angle mort que les dispositifs de protection ne couvrent plus. Sans compter que les ados les plus isolés, ceux pour qui les communautés en ligne représentent parfois le seul lien social, perdraient un filet de sécurité sans alternative.
La vérification d'âge pose un autre problème, celui de la vie privée de tous les utilisateurs. Pour bloquer un adolescent, il faut identifier chaque adulte. Le Royaume-Uni envisage des technologies d'estimation d'âge par IA ou le scan de pièces d'identité. Des technologies déjà utilisées avec plus ou moins de succès.
La même logique est déjà testée en France pour les sites pour adultes. Chaque restriction conçue pour les mineurs finit par affecter la liberté numérique de tous.
Protéger les adolescents des algorithmes addictifs est un objectif que personne ne conteste, mais transformer chaque foyer en laboratoire d'État est un drôle de chemin pour y arriver.