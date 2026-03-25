Le dispositif est plus sérieux que le titre ne le laisse supposer. Les parents recevront des instructions pour configurer les contrôles parentaux de chaque scénario. Des entretiens seront menés au début et à la fin du test pour mesurer l'impact sur le sommeil, la vie scolaire et les relations familiales. Les organisateurs documenteront aussi les contournements tentés par les adolescents.

En parallèle, une étude randomisée bien plus large est pilotée par l'université de Cambridge. La chercheuse Amy Orben recrute 4 000 élèves de 12 à 15 ans dans dix écoles de Bradford. Cette étude mesurera les effets sur le bien-être, l'image corporelle, l'absentéisme scolaire et l'anxiété. Le tout alimentera la consultation nationale ouverte depuis le 2 mars 2026, qui a déjà recueilli près de 30 000 réponses. Le gouvernement promet des décisions pour l'été.

Le contexte international pèse. L'Australie a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans fin 2025. La France a voté une interdiction pour les moins de 15 ans en janvier 2026. L'Europe prépare ses propres lignes directrices. Le Royaume-Uni veut fonder sa décision sur des données, pas sur l'émotion du moment. Sur le papier, l'approche est solide.