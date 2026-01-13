Les adolescents sont particulièrement vulnérables à ces manipulations. À leur âge, les émotions sont difficiles à contrôler, le besoin d'appartenance est intense, l'attrait pour le risque est fort. Les chiffres en disent long, puisque 42 % des 12-17 ans passent entre 2 et 5 heures par jour sur leur smartphone. Pire encore, les algorithmes aggravent le problème en créant un effet bulle. Plus un ado regarde des vidéos sur les régimes extrêmes ou l'automutilation, plus la plateforme lui en propose.