zebaffe

Bien ! Continuons dans ce sens. Luttons aussi contre le doomscrolling pour nous tous, ces outils nous bouffent le cerveau et ont des effets similaire à des drogues. Les neurosciences ont bien montré que le mécanisme du scrolling infini repose sur des bouffées de dopamine intermittentes et imprévisibles, calquées exactement sur le fonctionnement des machines à sous. C’est ce qui rend le doomscrolling si difficile à arrêter.

"este la question que personne ne tranche vraiment : une interdiction légale change-t-elle les usages, ou déplace-t-elle simplement le problème vers des plateformes sans modération "

Très bonne remarque, mais ne rien faire n’est pas mieux.