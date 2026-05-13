Paris a voté un texte qui entre en application en septembre. Instagram et TikTok devront alors bloquer les inscriptions des moins de quinze ans et suspendre les comptes existants. Une proposition de la Commission déposée avant l'été précèderait donc l'échéance française de quelques semaines, et préserverait le principe d'un marché unique numérique. L'Irlande étudie une interdiction sous seize ans, avec un essai prévu pour le premier semestre 2026. Sur le terrain technique, la vérification d'âge bloque encore les ministres. La Commission a recommandé une application calquée sur le portefeuille d'identité numérique européen. Plusieurs gouvernements freinent. Et pour cause, d'après des chercheurs en cybersécurité, elle est très vulnérable. L'un d'eux n'a eu besoin de moins de deux minutes pour en contourner les trois mécanismes de sécurité.

Mais les procédures du DSA avancent vite. Le 26 mars, nous vous annoncions que Bruxelles a ouvert une procédure formelle contre Snapchat. Des paramètres par défaut inadéquats aux dark patterns dans le design en passant par la recommandation d'enfants à des inconnus, les griefs sont importants.

Fin avril, la Commission a rendu des conclusions préliminaires d'infraction au DSA contre Meta pour Facebook et Instagram, en pointant l'accès trop facile des enfants de moins de treize ans aux plateformes, soit entre 10 et 12 % des moins de 13 ans européens selon les données collectées par la Commission. L'amende encourue peut grimper à 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel

Selon Reuters, la présidente de la Commission a clos son intervention par cette formule, à savoir que la vraie interrogation porte sur l'accès des réseaux sociaux aux jeunes, et non l'inverse. Le panel rendra son rapport en juillet, juste avant la date butoir évoquée à Copenhague.