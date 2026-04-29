Meta a désormais la possibilité de consulter les documents du dossier constitué par Bruxelles et de répondre par écrit. Le groupe peut aussi corriger le tir de lui-même avant toute décision finale. Mais le ton de Bruxelles est assez ferme. Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, a été directe ce mercredi : « Les conditions générales ne devraient pas être de simples déclarations écrites, mais plutôt servir de base à des actions concrètes visant à protéger les utilisateurs, y compris les enfants. » Et le contre-poids ne viendra pas de l'application de vérification sur laquelle planche l'Europe, qui serait pour le moment une passoire sécuritaire.