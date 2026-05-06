Meta passe à la vitesse supérieure pour déployer une vérification d’âge efficace sur ses réseaux sociaux phares, où les moins de 13 ans sont interdits. Et cela passe évidemment par l'intelligence artificielle (IA) et une technique potentiellement controversée.
La mise en place des comptes ados sur Facebook et Instagram, qui proposent des protections intégrées par défaut pour les plus de 13 ans, n’est visiblement pas suffisante. Récemment, Meta se faisait taper sur les doigts par la Commission européenne, et était condamnée à payer 375 millions de dollars par un jury du Nouveau-Mexique.
L’entreprise a en effet été reconnue coupable d’avoir trompé ses utilisateurs sur la sécurité de ses plateformes, et manqué à son devoir de protéger les enfants des prédateurs en ligne.
L’IA analyse les photos pour estimer la tranche d’âge
Dans la foulée, voilà qu’elle dégaine une nouvelle fonctionnalité pour assurer une vérification de l’âge plus efficace. Notamment une analyse visuelle par IA inédite. Concrètement, le système va scanner les photos et vidéos publiées sur les plateformes pour y détecter des indices visuels liés à l’âge, comme la morphologie générale, la taille mais aussi la structure osseuse.
« Il ne s'agit pas de reconnaissance faciale », promet Meta. Ce dispositif vient compléter un système déjà existant, qui scrutait jusqu’ici les textes à la recherche d’indices contextuels comme des mentions d’anniversaire ou de niveau scolaire. Si l’IA suspecte qu’un compte appartient à un mineur de moins de 13 ans, le compte est automatiquement désactivé.
Son propriétaire devra alors fournir une preuve d’âge pour éviter la suppression définitive. Pour les utilisateurs entre 13 et 17 ans détectés comme tels malgré une date de naissance adulte renseignée, Meta les bascule automatiquement vers un compte ado, avec toutes les restrictions qui l’accompagnent. À noter que pour l’heure, cette fonctionnalité est déployée dans un nombre limité de pays avant une extension progressive à l’échelle mondiale.
La vérification de l’âge via les app stores ?
Mais ce n’est pas tout. Meta simplifie aussi le signalement des comptes mineurs par les utilisateurs eux-mêmes, aussi bien depuis l’application que du centre d’aide.
Visiblement irritée de devoir porter la responsabilité de la protection des mineurs seule, l’entreprise milite activement pour que la vérification soit prise en charge directement au niveau des app stores et des systèmes d’exploitation, chez Apple et Google. Une approche qu’elle juge plus cohérente, plus respectueuse de la vie privée, et qui éviterait la fragmentation actuelle où chaque application doit se conformer à des règles différentes.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter