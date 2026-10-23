La carte des gilets jaunes s'appuie sur la coordination revendiquée de nombreux soutiens. Elle renvoie vers son canal Telegram, qui compte à date quasiment 29 000 abonnés, d'après nos constations. Les appels circulent aussi sur TikTok et Instagram, avant de glisser vers des messageries, où une jeune femme a par exemple créé un serveur Discord pour partager des photos, vidéos et slogans, sans oublier des groupes Signal qui se montent pour se coordonner en direct le jour J. Par crainte d'une coupure des réseaux, réclamée par Gabriel Attal mais très encadrée par le droit, certains vantent même BitChat, l'application de Jack Dorsey (le cofondateur de Twitter, depuis racheté puis renommé X par Elon Musk), qui relaie les messages de téléphone en téléphone par Bluetooth, sans Internet. Jeudi, elle trônait même en tête de la catégorie « réseaux sociaux » de l'App Store français. Seul bémol, le Bluetooth ne porte qu'à quelques dizaines de mètres. Pour aller plus loin, un message doit rebondir de téléphone en téléphone, ce qui suppose que d'autres personnes ayant installé l'application se trouvent dans les parages.