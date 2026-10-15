D'abord, sachez qu'il n'y a pas de boutique d'applications dans la balance, puisque 17octobre.app tourne directement sur votre navigateur, un choix assumé pour ne pas dépendre des différentes boutiques. La carte se consulte sans compte, et un pseudonyme accompagné d'un mot de passe suffit pour publier, sans avoir à fournir son e-mail ni numéro de téléphone. On y trouve trois grandes catégories ou alertes, « Sécurité », « Pratique » et « Humour », et un radar facultatif affiche celles situées dans un rayon de 25, 50 ou 100 mètres. Le menu des signalements donne le ton, puisqu'on peut de façon communautaire indiquer la présence d'un canon à eau, d'un hélicoptère, d'une nasse, d'un véhicule blindé, de la BRAV-M (brigades motorisées de la police), mais aussi toute « prise d'otage présumée » et « suspicion de piège ou d'explosif », et la liste que je vous donne est loin d'être complète.