Même pour redresser un horizon, les photographes en mission pour le New York Times devront se passer de Photoshop 2027. Le 24 novembre, le quotidien a confirmé à The Verge la consigne adressée à ses pigistes. Elle vise la version 28.0.0 du logiciel d’Adobe et ses mises à jour. La direction de la photo redoute qu’un cliché pris sur le terrain passe, à la lecture de ses métadonnées, pour une image générée par IA.

Le Times autorise de légères corrections de couleur pour restituer fidèlement une scène. En effacer un passant enfreint déjà ses règles, même au tampon de duplication. Le courriel aux photographes externes du journal ne désigne toutefois aucune commande précise du célèbre logiciel de retouche photo. Adobe, de son côté, consigne automatiquement l’usage de certains outils génératifs dans des métadonnées de provenance au format C2PA. Celles-ci peuvent indiquer si l’IA a créé toute l’image ou a juste servi à la modifier.