À ses photographes pigistes, le New York Times interdit l’usage de la dernière version de Photoshop. En cause : des outils d’IA capables de brouiller la frontière entre retouche et invention. Explications.
Même pour redresser un horizon, les photographes en mission pour le New York Times devront se passer de Photoshop 2027. Le 24 novembre, le quotidien a confirmé à The Verge la consigne adressée à ses pigistes. Elle vise la version 28.0.0 du logiciel d’Adobe et ses mises à jour. La direction de la photo redoute qu’un cliché pris sur le terrain passe, à la lecture de ses métadonnées, pour une image générée par IA.
Le Times autorise de légères corrections de couleur pour restituer fidèlement une scène. En effacer un passant enfreint déjà ses règles, même au tampon de duplication. Le courriel aux photographes externes du journal ne désigne toutefois aucune commande précise du célèbre logiciel de retouche photo. Adobe, de son côté, consigne automatiquement l’usage de certains outils génératifs dans des métadonnées de provenance au format C2PA. Celles-ci peuvent indiquer si l’IA a créé toute l’image ou a juste servi à la modifier.
Quand Photoshop choisit comment effacer un objet
La Gomme magique de Photoshop travaille par couleur. Un clic sur un fond bleu rend transparents les pixels de teinte voisine, selon la tolérance choisie. Le pinceau de l’outil Supprimer, lui, rebouche la zone effacée. En mode Auto, Photoshop peut confier ce travail à l’IA générative. Une option ajoutée en novembre permet même d’effacer d’un seul geste un passant et son reflet dans une vitrine.
Avec Relight, Photoshop 2027 permet aussi d’ajouter jusqu’à trois sources lumineuses après la prise de vue. Lors d’une présentation à la presse à laquelle nous assistions en début de mois, Adobe a ainsi déplacé une lumière verte autour d’un sportif dont le portrait était déjà dans la boîte.
Ce que l’IA accélère et ce qu’elle peut inventer
Le New York Times écarte Photoshop 2027 en bloc, y compris pour des retouches classiques. Prenons un portrait à contre-jour. Pour éclaircir le visage sans toucher à l’arrière-plan, le photographe peut en tracer le contour à la main ou laisser l’IA le sélectionner en un clic. Dans les deux cas, c’est lui qui règle la luminosité.
Pour un agrandissement, le choix de l’outil engage davantage la fidélité du cliché. L’interpolation bicubique calcule la couleur des nouveaux pixels à partir de leurs voisins. Un modèle génératif comme Firefly Upscaler 2 peut, lui, proposer une texture plausible là où le capteur manquait de définition. Sur un dossard, il suffit d’un chiffre mal reconstitué pour désigner le mauvais coureur.
Quelles alternatives pour retoucher sans IA ?
Le mémo du New York Times ne mentionne pas Lightroom, le logiciel d’Adobe dédié au tri des clichés et au développement des fichiers RAW. Si les maillots blancs tirent sur le jaune sous l’éclairage d’un gymnase, le photographe peut y corriger la balance des blancs sur une image, puis appliquer ce réglage à toute la série sans IA, tout en conservant les originaux. La suppression générative de Lightroom reste, elle, incompatible avec les règles du journal lorsqu’elle retire des personnes ou des objets de la scène.
Les habitués de Photoshop peuvent aussi réinstaller une version antérieure encore proposée dans Creative Cloud et s’en tenir aux outils classiques. Côté logiciels libres, darktable assure le développement des RAW, tandis que GIMP permet de corriger la trace d’une poussière de capteur ou d’agrandir l’image par interpolation.
Pour la petite anecdote, le célèbre concours World Press Photo 2027 autorise sous conditions le débruitage et la sélection automatique, tout en excluant les agrandissements par IA. Quand ses analystes cherchent la trace d’une retouche abusive, ils superposent le cliché soumis et l’original sur deux calques. Le logiciel qu’ils ouvrent pour l’occasion ? Photoshop.