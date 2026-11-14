Nicolas Guyot (Clubic) : Quand un jeune créatif apprend à retoucher une image en décrivant ce qu’il veut à une IA, quelles compétences lui permettent de juger le résultat ? Comment Photoshop peut-il l’aider à les acquérir ?

Zorana Gee (Adobe) : La qualité est une question délicate. Il y a d’abord le savoir-faire et le niveau d’exigence que vous apportez en tant que designer. Ce que vous voulez obtenir doit être votre premier critère.

Adobe a aussi une responsabilité et la possibilité d’intégrer aux produits des systèmes d’évaluation pour vérifier que le résultat correspond à l’intention de l’utilisateur. Si une demande décrit un chien dans un parc, par exemple, il est possible d’analyser l’image pour déterminer si elle représente bien un chien dans un parc.

Mais le créatif doit déterminer ce qui est de bonne qualité. Pour Photoshop, il s’agit davantage d’accompagner l’utilisateur et de mettre en place les bons garde-fous que d’enseigner des compétences précises. En général, mieux décrire ce que l’on souhaite aide à obtenir le résultat attendu. Nous pouvons aussi aider sur ce point : nous n’attendons pas de tout le monde qu’il excelle dans l’écriture de prompts.