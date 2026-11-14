Photoshop, Firefly, agents IA et clones issus du vibe coding : Zorana Gee, responsable produit chez Adobe, nous explique comment l’éditeur fait évoluer ses outils créatifs.
Adobe veut permettre à certains créatifs de réaliser leurs projets de bout en bout dans Firefly. En marge de la conférence Adobe Max 2026, nous avons interrogé Zorana Gee, Group Product Manager chez Adobe, sur ce que cette ambition change pour Photoshop, Premiere et l’ensemble de la suite Creative Cloud. Elle y voit une porte d’entrée pour une génération d’utilisateurs habituée aux prompts, mais aussi une façon de réunir des outils que les logiciels créatifs de la marque peinent encore à faire travailler ensemble.
Le créatif doit déterminer ce qui est de bonne qualité
Nicolas Guyot (Clubic) : Quand un jeune créatif apprend à retoucher une image en décrivant ce qu’il veut à une IA, quelles compétences lui permettent de juger le résultat ? Comment Photoshop peut-il l’aider à les acquérir ?
Zorana Gee (Adobe) : La qualité est une question délicate. Il y a d’abord le savoir-faire et le niveau d’exigence que vous apportez en tant que designer. Ce que vous voulez obtenir doit être votre premier critère.
Adobe a aussi une responsabilité et la possibilité d’intégrer aux produits des systèmes d’évaluation pour vérifier que le résultat correspond à l’intention de l’utilisateur. Si une demande décrit un chien dans un parc, par exemple, il est possible d’analyser l’image pour déterminer si elle représente bien un chien dans un parc.
Mais le créatif doit déterminer ce qui est de bonne qualité. Pour Photoshop, il s’agit davantage d’accompagner l’utilisateur et de mettre en place les bons garde-fous que d’enseigner des compétences précises. En général, mieux décrire ce que l’on souhaite aide à obtenir le résultat attendu. Nous pouvons aussi aider sur ce point : nous n’attendons pas de tout le monde qu’il excelle dans l’écriture de prompts.
NG : Au-delà du prompt, comment vos logiciels peuvent-ils aider cette nouvelle génération à progresser et à comprendre ce qu’elle fait ?
ZG : Notre secteur traverse une période de grands changements. Les fonctions génératives deviennent des outils qui participent au développement de votre savoir-faire. À un jeune designer, je conseillerais d’explorer ces technologies pour voir jusqu’où elles peuvent l’aider à atteindre son objectif, qu’il s’agisse des outils de Photoshop ou des capacités génératives de Firefly.
Firefly a été conçu pour cette nouvelle génération d’utilisateurs, pour tirer parti de la génération, des grands modèles de langage et des prompts dans un nouvel environnement. Photoshop est toujours là, Premiere aussi. Ce sont des outils très riches, disponibles lorsque vous êtes prêt à les utiliser.
Quand vous débutez, ce n’est probablement pas le meilleur point de départ. Il vaut probablement mieux envisager Firefly, conçu pour cette génération et ces nouvelles technologies. Nous continuerons à évoluer avec ces capacités.
- Suite créative très complète
- Logiciels Adobe professionnels
- Intégration entre les applications
Abattre les cloisons entre les disciplines
NG : Firefly pourrait-il un jour remplacer la suite Creative Cloud pour le grand public ?
ZG : Difficile à dire. Pour le moment, nous avons la possibilité de développer Firefly d’une manière complètement nouvelle. Je suis chez Adobe depuis longtemps et l’un de mes objectifs a toujours été de relier nos produits entre eux : travailler ses photos dans Lightroom, créer des visuels dans Illustrator, réaliser des vidéos dans Premiere…
Faire travailler ensemble toutes ces disciplines est très difficile avec les logiciels pour PC et Mac. Avec Firefly, nous avons l’occasion d’abattre les cloisons entre les disciplines et de les réunir autrement. Disposer au même endroit d’un ensemble d’outils riches pour l’image, la vidéo et l’animation, c’est un rêve.
Je ne pense pas que nous puissions y parvenir assez vite avec nos applications de bureau. Il faut aussi composer avec des produits qui ont plus de trente ans et une grande richesse fonctionnelle. Firefly nous donne la possibilité d’aborder cela autrement.
NG : Si je commence une affiche ou une vidéo dans Firefly, à quel moment me conseillez-vous d’ouvrir Photoshop ou Premiere ? Voulez-vous que je puisse aussi terminer le projet dans Firefly ?
ZG : Pour certains utilisateurs, réaliser un projet de bout en bout dans Firefly est absolument l’objectif. Mais il existe un niveau de précision, de profondeur et de contrôle que seul Premiere peut apporter.
Tout dépend du besoin. Si votre vidéo nécessite des fonctions ou un niveau de contrôle propres à Premiere, nous proposerons des moyens d’y transférer vos fichiers. Vous devez aussi pouvoir mener des projets simples de bout en bout dans Firefly. Des utilisateurs le font déjà, pour créer des storyboards ou produire des contenus destinés aux réseaux sociaux.
Cela dépend donc du type de vidéo et de votre intention. L’assistant peut aussi vous suggérer qu’une opération sera mieux réalisée dans Premiere, ou qu’elle peut être effectuée directement dans Firefly.
Les outils pourraient un jour être remplacés
NG : PhotoCraft et FilmCraft, de la suite ArtCraft, ont été développés avec l’IA et reprennent certaines fonctions de Photoshop et de Premiere. Qu’est-ce qui vous a surprise dans ces projets ? Vous ont-ils amenée à revoir une priorité produit ?
ZG : Je ne connais pas précisément ces projets, donc je ne peux pas me prononcer sur eux. Je peux en revanche parler plus généralement de ces entreprises qui recréent certaines fonctions d’Adobe avec le vibe coding. C’est une période passionnante, parce qu’il devient possible de créer beaucoup d’outils.
Adobe s’appuie sur des décennies d’expérience, et pas seulement sur des outils. Ces derniers pourraient d’ailleurs un jour être remplacés. Il y a aussi notre compréhension de la créativité, du contexte, de la personnalisation et du style.
Nous apprenons à travers nos clients. Nous comprenons la complexité d’un style, de la personnalisation, d’une marque, de ses règles, des garde-fous et de la sécurité. Tous ces éléments doivent être intégrés à l’expérience et aux méthodes de travail. C’est ce que nos clients nous demandent, et c’est difficile à reproduire en développant simplement certaines fonctions par vibe coding.
Nous voulons être là où travaillent nos utilisateurs
NG : Qu’est-ce qui a changé pour qu’Adobe annonce Creative Cloud MCP maintenant ?
ZG : Notre stratégie consiste à être là où travaillent nos utilisateurs : dans nos applications de bureau, dans Firefly ou dans des interfaces tierces comme Claude et ChatGPT. Le secteur change énormément. Nous devons comprendre comment les gens utilisent ces outils et écouter ce que nos clients nous demandent.
Les possibilités offertes aujourd’hui par les modèles rendent leur connexion avec nos applications de bureau particulièrement importante. Tout le monde n’adoptera pas Firefly. Certains préféreront piloter Photoshop avec leur agent, d’autres utiliser des fonctions d’Adobe depuis ChatGPT ou Claude. Nous voulons être là où travaillent nos utilisateurs, avec le niveau de profondeur et de précision adapté à chaque environnement.
NG : Pourquoi avoir créé un AI Assisted Editor (l’espace de retouche simplifié, NDLR) à côté du Pro Editor dans Photoshop ?
ZG : Photoshop est un outil très puissant. J’ai travaillé dix ans dans l’équipe et je sais tout ce qu’il permet de faire. Mais sa richesse peut aussi rendre certaines opérations fastidieuses.
L’assistant doit aider à accomplir ces tâches. Nous avons, par exemple, annoncé le renommage des calques l’an dernier. Cette année, nous avons davantage étudié les méthodes de travail de nos clients designers. Ils nous disent vouloir se concentrer sur les aspects créatifs et confier à quelqu’un d’autre une partie du travail.
C’est le rôle de l’assistant IA dans Photoshop : aider à réaliser les tâches fastidieuses et complexes que l’on aimerait habituellement déléguer.
Firefly ne se limite plus aux modèles IA et à la génération
NG : Quelle annonce de cette édition de l’Adobe Max retenez-vous particulièrement ?
ZG : Le studio créatif Firefly. Avec les fonctions génératives, les grands modèles de langage et les échanges conversationnels, nous avons une nouvelle manière d’aborder le design et de développer son savoir-faire.
Firefly ne se limite plus aux modèles IA et à la génération : il permet aussi de reprendre le résultat pour le modifier avec précision. L’association de ces outils et de la génération doit permettre de produire davantage, plus rapidement, à grande échelle et avec de la cohérence. Pour moi, c’est le début d’une nouvelle ère des outils créatifs.
Nicolas Guyot : Comment arbitrez-vous entre les nouvelles fonctions d’IA et les améliorations de performances, de stabilité ou des outils utilisés au quotidien ?
Zorana Gee : C’est toujours un équilibre difficile à trouver. Il faut travailler sur les performances, la qualité et les demandes de nos utilisateurs dans des produits très riches, tout en développant de nouvelles capacités. Nous devons constamment faire ces arbitrages pour continuer à améliorer les outils existants à mesure que les technologies évoluent.
La priorisation est à la fois difficile et nécessaire. Nous faisons ces choix en permanence. Si nous n’avions plus à les faire, je n’aurais plus de travail !