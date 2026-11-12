Scene Sweep commence par analyser le montage pour retrouver les personnages et les lieux d’un plan à l’autre, puis y reporter les corrections. Sur scène, Adobe ne s’est pas contenté de changer la veste de l’actrice. Un autre personnage a hérité d’une nouvelle coiffure pendant qu’un tableau était remplacé jusque dans les plans où il apparaissait sous un autre angle. Le résultat est bluffant, et l’on peut même comparer les variantes en mouvement grâce à des aperçus animés en basse définition, avant de lancer le rendu final.

Avec Project Live Set, on peut infléchir le cours d’une vidéo pendant sa génération. Pour le montrer, le démonstrateur est parti d’une photo de son chat, qu’il a demandé à l’IA de faire boxer. La séquence se déroule à l’écran alors que le logiciel génère les images suivantes, en gardant de l’avance sur la tête de lecture. Il suffit alors de nouvelles consignes pour changer les actions de l’animal ou les mouvements de caméra, le tout sans interrompre la lecture.