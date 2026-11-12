À Miami, Adobe a profité de la dernière grande keynote de son événement Max 2026 pour montrer comment ses chercheurs comptent simplifier le travail sur l’image et le son. Parmi les dix prototypes présentés, deux sont d’ores et déjà disponibles pour le grand public.
Changer la veste d’une actrice dans un plan, c’est une chose. La retrouver dans la même tenue après chaque scène en est une autre. Lors des Sneaks d’Adobe Max 2026, Scene Sweep a illustré ce que l’IA pourrait épargner aux monteurs : dans une séquence de plus de 40 secondes comptant neuf plans, la veste prune choisie sur une image suit le personnage dans les sept plans où il apparaît. C’est l’une des dix pistes qu’Adobe explore pour faire évoluer ses outils de création.
Une vidéo que l’on peut diriger en cours de génération
Scene Sweep commence par analyser le montage pour retrouver les personnages et les lieux d’un plan à l’autre, puis y reporter les corrections. Sur scène, Adobe ne s’est pas contenté de changer la veste de l’actrice. Un autre personnage a hérité d’une nouvelle coiffure pendant qu’un tableau était remplacé jusque dans les plans où il apparaissait sous un autre angle. Le résultat est bluffant, et l’on peut même comparer les variantes en mouvement grâce à des aperçus animés en basse définition, avant de lancer le rendu final.
Avec Project Live Set, on peut infléchir le cours d’une vidéo pendant sa génération. Pour le montrer, le démonstrateur est parti d’une photo de son chat, qu’il a demandé à l’IA de faire boxer. La séquence se déroule à l’écran alors que le logiciel génère les images suivantes, en gardant de l’avance sur la tête de lecture. Il suffit alors de nouvelles consignes pour changer les actions de l’animal ou les mouvements de caméra, le tout sans interrompre la lecture.
Avec On Cue, Adobe cherche à mieux maîtriser le rythme des vidéos générées par IA. Le principe repose sur une courbe d’événements, un signal de contrôle à une dimension dont les pics indiquent quand une action doit se produire. Sur scène, un chien sautait ainsi aux instants définis par la courbe. En réutilisant celle-ci avec d’autres consignes, on pouvait faire sauter plusieurs animaux en cadence ou synchroniser l’éclairage de différents immeubles. Cette courbe se dessine et se retouche à la main, mais peut aussi être extraite d’une vidéo ou d’un morceau de musique pour en reprendre le rythme et, par exemple, faire clignoter des ampoules sur les temps forts.
Sound Bender apporte ce contrôle au son. Un bruit d’impact mêlé à la musique est extrait sur une piste séparée à partir de sa description textuelle. Il sert ensuite de référence à un sound canvas, une surface dont les quatre coins portent des idées sonores. En s’y déplaçant, on explore leurs combinaisons ; le parcours peut être enregistré pour faire évoluer le bruitage en synchronisation avec la vidéo. Screen Test intervient pour sa part plus en amont : l’auteur définit un personnage fictif, voix comprise, puis dialogue avec lui pour explorer ses réactions et émotions.
- Suite créative très complète
- Logiciels Adobe professionnels
- Intégration entre les applications
Photoshop apprend à reprendre nos gestes
Pour montrer ce que Deep Brush a dans le pinceau, le chercheur à l’origine du projet choisit une photo de parkour et se met à peindre sur les murs en béton, comme le ferait un tagueur dans la vraie vie. Les couleurs changent, mais l’éclairage d’origine est préservé, tandis que des masques empêchent le trait de déborder sur la personne au premier plan. Le prototype analyse la géométrie, les couleurs et la lumière de la scène pour que le coup de pinceau épouse les surfaces, même courbes. On peut ainsi repeindre ce que l’on photographie, mais aussi y ajouter de la lumière au fil du geste.
Hands On prolonge cette approche en faisant apparaître, directement dans l’image, des commandes adaptées à son contenu (comme dans l’outil Edit Object de Firefly, l’IA reconnaît automatiquement les objets et personnes dans l’image). Quelques clics suffisent alors pour redimensionner un objet ou remodeler ses formes. Réduisez la largeur d’un canapé et il devient un fauteuil qui en conserve le style. Ailleurs, un verre se remplit de bière à la demande et un hamburger double de volume sous les yeux ébahis de son consommateur. Même le flacon de parfum rectangulaire se laisse changer de forme en manipulant simplement ses contours.
Avec Rinse Repeat, une retouche réussie peut servir de modèle aux suivantes. Sur scène, la présentatrice ajoute une ombre sous un flacon de parfum, puis confie au prototype le soin de faire de même pour cinq autres produits. Chacun reçoit une ombre adaptée à sa forme, le logiciel reprenant la méthode de l’utilisateur plutôt que de recopier les pixels. Il s’appuie pour cela sur les mêmes outils, calques et masques de Photoshop, que l’on peut ensuite reprendre à la main pour affiner le résultat.
- Génération multimédia centralisée
- Retouche générative intégrée
- Applications web et mobiles
Modéliser une image en 3D pour changer son angle de prise de vue
Dans une illustration vectorielle, Link Up adapte un élément au décor dans lequel on le déplace, en ajustant sa taille, sa perspective et son style. Le geste peut même suggérer une action. Sur scène, des animaux glissés d'un tobogan vers une piscine provoquaient des éclaboussures dont l’ampleur variait selon la vitesse du déplacement. Ces ajouts restent entièrement vectoriels et modifiables, pour permettre au graphiste de les retravailler à sa guise.
Sight Span donne, lui, envie de tourner autour des images. À partir d’un panda perché dans un arbre, du portrait d’un homme ou même d’un tableau, le prototype construit un environnement 3D dans lequel on se déplace à la recherche d’un autre cadrage. L’effet est spectaculaire, avec cette liberté de découvrir le sujet sous des angles que l’image d’origine ne montrait pas. La navigation se fait en basse définition ; une fois le point de vue choisi, un clic lance la génération du visuel en haute définition. L’IA recrée alors l’image, y compris les parties jusque-là invisibles, qu’elle doit donc inventer.
Et bonne nouvelle pour finir, Deep Brush et Hands On sont déjà proposés à l’essai dans le Playground d’Adobe Labs. On peut également y essayer Custom Filters, un projet distinct qui transforme une consigne écrite en filtre photo que l’on peut régler en direct et réutiliser sur d’autres images. Hier soir à Miami, l’IA générative a quitté le stade de la loterie par prompt pour commencer à devenir un outil de précision chirurgicale.