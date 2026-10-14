Du code libre, du Rust et une forte dose d’intelligence artificielle

Le point commun de ces programmes ne se limite pas à leurs noms. Leurs dépôts publient le code source sous licences MIT ou Apache 2.0 , et le projet annonce des versions pour Windows, macOS et Linux. Plusieurs applications disposent aussi d’une déclinaison WebAssembly, exécutée dans le navigateur. Leur fonctionnement est pensé autour des fichiers locaux, sans abonnement ni compte obligatoire pour les usages de base.

ArtCraft revendique une implémentation indépendante, sans reprise du code propriétaire d’Adobe, avec des menus, panneaux et raccourcis volontairement familiers. L’idée est de retrouver ses repères sans réapprendre toute une interface. Ce choix peut faciliter la transition, mais une ressemblance visuelle ne garantit évidemment pas l’équivalence fonctionnelle.

L’IA intervient également au-delà de la programmation. L’éditeur prévoit de piloter les outils par ligne de commande, via un canal JSON ou un serveur MCP. Pour simplifier, ces interfaces jouent le rôle d’une télécommande : un agent logiciel peut demander une action à l’application sans manipuler lui-même la souris. Le catalogue ArtCraft s’est d’ailleurs déjà étendu à d’autres domaines, notamment au traitement de texte et aux tableurs.