Retouche photo, montage vidéo, illustration, PDF : la suite ArtCraft reprend les usages de sept logiciels Adobe dans des applications gratuites et libres. Une initiative ambitieuse, dont les premières versions restent encore très expérimentales.
Depuis le début du mois d’octobre, le projet ArtCraft attire l’attention avec une série de logiciels inspirés de la gamme Creative Cloud d’Adobe. À l’origine, le développeur Brandon Thomas, qui s’est appuyé sur Claude, l’assistant d’Anthropic, pour accélérer l’écriture du code. Le résultat prend la forme d’applications indépendantes, conçues en Rust et distribuées gratuitement, dont les interfaces reprennent les habitudes des utilisateurs d’Adobe.
Sept logiciels pour la photo, la vidéo, le dessin et la mise en pagePhotoCraft, l’éditeur d’images, vise le terrain de Photoshop avec des calques, des masques, des réglages non destructifs et la prise en charge annoncée des fichiers PSD. VectorCraft, dédié au dessin vectoriel, se tourne vers les logos, les illustrations et les tracés, dans l’esprit d’Illustrator. Pour les photographes, LightCraft, consacré aux catalogues et aux fichiers RAW, reprend le principe de Lightroom : organiser ses clichés et développer les images sans modifier directement les originaux.
- Calques et masques disponibles
- Prise en charge PSD et PSB
- Versions bureau et WebAssembly
- Illustration vectorielle open source
- Utilisation dans un navigateur
- Versions natives prévues
- Développement RAW non destructif
- Fonctionnement local sans cloud
- Utilisation sans compte ni abonnement
Les outils vidéo se partagent deux usages. FilmCraft, l’outil de montage multipiste, veut occuper la place de Premiere Pro avec sa timeline, ses transitions et ses réglages colorimétriques. EffectCraft, spécialisé dans l’animation et les effets visuels, emprunte plutôt à After Effects ses compositions en calques, ses images clés et sa file de rendu.
- Montage vidéo multipiste
- Outils d’étalonnage variés
- Effets, transitions et images clés
- Gratuit et entièrement open source
- Outils d’animation et de composition complets
- Prise en charge des éléments 3D
Pour la publication, DesignCraft, le logiciel de mise en page, propose des pages en vis-à-vis, des blocs de texte liés et des styles dans la lignée d’InDesign. PdfCraft, l’outil de gestion des PDF, s’intéresse à la lecture, à la fusion, au découpage et à l’organisation des documents, des tâches habituellement associées à Acrobat. Sept applications distinctes, donc, plutôt qu’un logiciel unique chargé de tout faire.
- Gratuit et open source
- Pages en vis-à-vis
- Blocs de texte liés
- Outils variés de gestion PDF
- Recherche dans les documents
- Gratuit et open source
Du code libre, du Rust et une forte dose d’intelligence artificielle
Le point commun de ces programmes ne se limite pas à leurs noms. Leurs dépôts publient le code source sous licences MIT ou Apache 2.0, et le projet annonce des versions pour Windows, macOS et Linux. Plusieurs applications disposent aussi d’une déclinaison WebAssembly, exécutée dans le navigateur. Leur fonctionnement est pensé autour des fichiers locaux, sans abonnement ni compte obligatoire pour les usages de base.
ArtCraft revendique une implémentation indépendante, sans reprise du code propriétaire d’Adobe, avec des menus, panneaux et raccourcis volontairement familiers. L’idée est de retrouver ses repères sans réapprendre toute une interface. Ce choix peut faciliter la transition, mais une ressemblance visuelle ne garantit évidemment pas l’équivalence fonctionnelle.
L’IA intervient également au-delà de la programmation. L’éditeur prévoit de piloter les outils par ligne de commande, via un canal JSON ou un serveur MCP. Pour simplifier, ces interfaces jouent le rôle d’une télécommande : un agent logiciel peut demander une action à l’application sans manipuler lui-même la souris. Le catalogue ArtCraft s’est d’ailleurs déjà étendu à d’autres domaines, notamment au traitement de texte et aux tableurs.
Gratuit, oui. Prêt à remplacer Adobe, beaucoup moins
À ce stade, PhotoCraft et PdfCraft sont encore présentés comme des versions alpha, tandis que les autres logiciels restent en développement. Les fonctions annoncées sont nombreuses, mais elles ne préjugent ni de leur fiabilité ni de leur niveau de finition. La compatibilité avec un format professionnel ou la présence d’un outil dans un menu doit encore résister à un usage réel.
Pour la retouche, le véritable enjeu sera notamment de manipuler des documents PSD complexes sans perdre leurs calques, leurs masques ou leurs réglages. Même logique pour FilmCraft, dont la stabilité sur des projets multipistes, la synchronisation audio et les performances à l’export devront être éprouvées. En l’absence de recul suffisant sur ces différents points, difficile de réellement considérer en l'état ArtCraft comme une solution de remplacement crédible pour un environnement de production professionnel.
ArtCraft mérite donc l’attention des curieux et des développeurs prêts à expérimenter. Pour des projets professionnels ou des documents importants, mieux vaut toutefois garder un outil éprouvé et des copies de sauvegarde. Si ArtCraft a supprimé l’abonnement, pas encore les compromis.