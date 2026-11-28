Un développeur a publié une version de LineageOS 24 destinée aux ordinateurs x86. Le projet est encore en chantier, mais il peut se tester sans toucher à l'installation existante.
Vous avez un vieux PC portable qui traine dans un placard ? Il est peut-être temps de lui redonner un second souffle, avec LineageOS. Le développeur Mateus Seiboth a présenté sur Reddit un portage de LineageOS 24 pour les ordinateurs x86.
Un projet encore en développement
Le projet s'appelle CapivaOS. Sur GitHub, il apparaît sous l'intitulé « LineageOS 24.0 for x86_64 PCs ». Il arrive un peu plus d'un mois après la mise à jour de LineageOS pour Android 17.
Mateus Seiboth, le développeur, précise que le travail est loin d'être terminé. Il prévient que des problèmes et des limitations existent. Si certains problèmes sont connus, d'autres ne le sont pas encore.
Le projet pourrait toutefois intéresser les utilisateurs qui regrettent le manque de portages Android récents et fonctionnels pour les PC.
Une compatibilité graphique inégale
Le support des cartes graphiques est pour l'instant le point le plus fragile, et ça se comprend bien. Les appareils sous LineageOS n'utilisent pas de matériel Intel, AMD ni NVIDIA. Toutefois, les puces et cartes Intel et AMD récentes sont prises en charge. Les cartes NVIDIA et les puces graphiques Intel plus anciennes peuvent en revanche poser des problèmes. Les cartes AMD sont au final actuellement les mieux loties.
Il est possible d'essayer le système sans rien modifier de façon permanente. Une image ISO disponible sur SourceForge permet de le lancer directement depuis un support amovible, une clé USB ou un SSD externe par exemple.
Côté processeur, la compatibilité paraît plus étendue. Le système devrait pouvoir fonctionner avec 4 Go de RAM, même si 8 Go sont recommandés.
Des applications de base et deux couches de compatibilité
Alors certes, le portage n'offre pas la même finition qu'un Googlebook, et les applications et services Google ne sont pas intégrés par défaut.
Le développeur a toutefois développé quelques applications de base pour rapprocher l'expérience de celle d'un ordinateur classique : un éditeur de texte, un gestionnaire de fichiers et un afficheur des ressources système.
Les applications conçues pour ARM sont exécutées grâce à la couche de traduction libndk_translation de Google, qui assure la compatibilité avec l'architecture x86. Le système prend aussi en charge des applications Linux, un volet sur lequel le développement reste actif.