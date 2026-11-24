La lecture de l’article publié par NotebookCheck nous apprend quand même que cet écran 1 W affiche une luminance maximale modérée : entre 300 et 400 cd/m2 selon l’un des porte-parole de TCL interrogé. Cette luminosité correspond à celle affichée par l’écran d’une majorité des PC portables milieu de gamme actuels.

Pas de percée pour TCL sur ce terrain, donc, même si la marque parle quand même d’une technologie exclusive à haute transmittance, permettant à cette dalle d’atteindre un rendement lumineux élevé. En d’autres termes, cette dernière laisse passer davantage de lumière provenant du rétroéclairage, qui peut donc éclairer moins fort pour une luminosité identique. L’une des recettes de sa basse consommation, à n’en point douter.

Autre avantage de ce nouvel écran (présenté sur ce qui semble être un prototype de Lenovo Yoga Pro, sans qu’on en sache beaucoup plus) : son poids. Tout compris, il pèse 100 grammes seulement, contre 250 à 350 grammes pour la plupart des écrans de 14 pouces concurrents. De quoi aboutir à des PC portables plus endurants sur batterie, mais aussi plus légers.

Reste à savoir quand les premiers modèles équipés pourraient voir le jour. NotebookCheck évoque une potentielle sortie en 2027 pour cet écran et les autres technologies d’affichage dévoilées par TCL CSOT lors de son DTC 2026. Le CES 2027, en janvier, nous permettra donc (peut-être) d’en savoir plus.