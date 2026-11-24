Lors de sa conférence DTC 2026, le chinois TCL CSOT a présenté un prototype d’écran pour PC portables particulièrement économe en énergie. Capable de limiter sa consommation à moins d’un watt, cette dalle IPS Full HD+ / 120 Hz pourrait faire émerger une nouvelle génération d’ultraportables encore plus endurants sur batterie… Et ce, avec un autre avantage en prime. On vous explique.
Présents lors de la conférence DTC 2026 de TCL CSOT, organisée le 13 novembre dernier à Wuhan, en Chine, nos confrères du site spécialisé NotebookCheck ont pu examiner l’un des prototypes d’écrans présentés par la filiale de TCL, chargée du développement des solutions d’affichage de la marque. Ce prototype pourrait conduire à la commercialisation d’une nouvelle génération de PC ultraportables toujours plus endurants sur batterie, mais aussi plus légers à prendre en main.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Une dalle Full HD+ / 120 Hz « de classe milliwatt »
La dalle LCD IPS de 14 pouces présentée par TCL CSOT affiche une définition Full HD+ (1920 par 1200 pixels) et une fréquence de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz pour une consommation énergétique, et c’est là qu’elle devient très intéressante, pouvant tomber à moins de 1 watt. Une petite prouesse qui nous rappelle en partie les expérimentations d’Intel et BOE dévoilées l’année dernière.
Cette consommation très contenue permet en tout cas à TCL CSOT de décrire cet écran de laptop comme une dalle « ultra basse consommation de classe milliwatt », même si la marque n’explique pas encore dans quel contexte précis cet écran parvient effectivement à tomber sous la barre du watt de consommation. Un seuil quoi qu’il en soit très bas puisque la plupart des solutions équivalentes consomment actuellement entre 3 et 4,5 W, voire plus de 8 W dans le contexte des dalles à très haute définition et grande fréquence d’affichage.
Moins d’un watt de consommation, pour 100 grammes sur la balance
La lecture de l’article publié par NotebookCheck nous apprend quand même que cet écran 1 W affiche une luminance maximale modérée : entre 300 et 400 cd/m2 selon l’un des porte-parole de TCL interrogé. Cette luminosité correspond à celle affichée par l’écran d’une majorité des PC portables milieu de gamme actuels.
Pas de percée pour TCL sur ce terrain, donc, même si la marque parle quand même d’une technologie exclusive à haute transmittance, permettant à cette dalle d’atteindre un rendement lumineux élevé. En d’autres termes, cette dernière laisse passer davantage de lumière provenant du rétroéclairage, qui peut donc éclairer moins fort pour une luminosité identique. L’une des recettes de sa basse consommation, à n’en point douter.
Autre avantage de ce nouvel écran (présenté sur ce qui semble être un prototype de Lenovo Yoga Pro, sans qu’on en sache beaucoup plus) : son poids. Tout compris, il pèse 100 grammes seulement, contre 250 à 350 grammes pour la plupart des écrans de 14 pouces concurrents. De quoi aboutir à des PC portables plus endurants sur batterie, mais aussi plus légers.
Reste à savoir quand les premiers modèles équipés pourraient voir le jour. NotebookCheck évoque une potentielle sortie en 2027 pour cet écran et les autres technologies d’affichage dévoilées par TCL CSOT lors de son DTC 2026. Le CES 2027, en janvier, nous permettra donc (peut-être) d’en savoir plus.