La mesure selon la taille de la fenêtre permet de mieux comprendre ce comportement. Le X11L délivre environ 1 950 cd/m² sur une fenêtre de 1 %, puis 1 700 cd/m² à 5 %, avant d'atteindre environ 2 650 cd/m² à 10 %. La luminosité diminue ensuite à mesure que la surface éclairée augmente, avec près de 1 500 cd/m² à 25 %, 900 cd/m² à 50 % et environ 430 cd/m² en plein écran.



Cette courbe révèle un comportement assez particulier : le téléviseur ne délivre pas son maximum sur les plus petites fenêtres, malgré la densité de son rétroéclairage. Elle montre aussi que le C8L conserve, dans notre protocole, une meilleure tenue lumineuse sur plusieurs tailles de fenêtre. Le nombre de zones ne suffit donc pas, à lui seul, à prédire les performances lumineuses d'un MiniLED.



Rappelons enfin qu'avec le mode Dynamique, notre modèle de 75 pouces est capable de monter jusqu'à 9 000 cd/m². Les modèles de diagonales supérieurs sont quant à eux annoncés pour 10 000 cd/m². Vincent Teoh, ce HDTVTest, a flashé un modèle de 85 pouces à pas moins de 10 093 cd/m², un record tout simplement !