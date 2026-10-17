Avec le X11L, TCL ne cherche plus seulement à proposer un téléviseur MiniLED très lumineux. La marque veut démontrer tout ce que sa technologie SQD-MiniLED peut apporter au très haut de gamme : un nombre de zones impressionnant, une couverture colorimétrique très large, une image HDR spectaculaire et une partie audio plus ambitieuse. Reste à savoir si ce flagship justifie réellement son tarif face au C8L… et aux meilleurs OLED.
Chez TCL, le MiniLED n’est plus une simple technologie de transition. Depuis plusieurs années, le constructeur en a fait le cœur de sa stratégie haut de gamme, avec une approche assez claire : pousser le LCD dans ses retranchements pour offrir une alternative crédible à l’OLED, notamment sur les grandes diagonales et dans les salons lumineux.
Le TCL X11L représente aujourd’hui la vitrine de cette stratégie. Il se place au-dessus du C8L/C89L, déjà très convaincant, mais aussi nettement plus abordable. C’est donc tout l’enjeu de ce test : comprendre ce que le X11L apporte réellement en plus. Car à ce niveau de prix, il ne suffit pas d’ajouter quelques centaines de nits ou quelques lignes dans une fiche technique. Le téléviseur doit proposer une expérience plus maîtrisée, plus précise, plus haut de gamme.
- Excellent contraste avec des noirs très profonds
- Image HDR spectaculaire, avec une forte réserve lumineuse
- Très bonne fidélité en HDR / couverture colorimétrique
- Traitement vidéo et mise à l'échelle convaincants
- Belle prestation audio signée Bang & Olufsen
- Google TV complet, avec l'arrivée de Gemini
- Consommation électrique bien maîtrisée
- Blooming nettement plus visible hors axe
- Angles de vision encore limités pour du très haut de gamme
- Traitement antireflet limite à ce niveau de prix
- Calibration SDR perfectible en mode Filmmaker
- Immersion surround limitée malgré le système audio intégré
- Tarif élevé, surtout face au TCL C8L
Cette ambition passe par la technologie SQD-MiniLED, que TCL présente comme son architecture la plus avancée. Sur le modèle 75 pouces que nous testons ici, le X11L embarque 11 520 zones de gradation locale, contre 20 736 zones sur le modèle 98 pouces. TCL revendique également une couverture colorimétrique allant jusqu’à 100 % du BT.2020, une dalle Ultra WHVA 2.0 de CSOT et un traitement de local dimming particulièrement poussé.
Ce positionnement mérite aussi d’être replacé dans le contexte industriel du constructeur. TCL ne se contente pas de vendre des téléviseurs : sa filiale TCL CSOT fait partie des grands fournisseurs de dalles LCD du marché, y compris pour d’autres marques. TCL CSOT a déjà communiqué sur la fourniture de dalles 98 pouces à Samsung, et indiquait que ses dalles 98 pouces 4K étaient adoptées par Samsung, Sony, TCL, Xiaomi, Changhong et Haier. Le X11L sert donc de vitrine à ce que TCL peut intégrer dans sa propre gamme lorsqu’il maîtrise à la fois la dalle, le rétroéclairage, les filtres couleur et les algorithmes de contrôle.
Fait intéressant, TCL développe également sa propre technologie RGB MiniLED avec la série RM9L, mais choisit de la positionner sous le X11L dans sa hiérarchie. Contrairement à plusieurs concurrents, le constructeur ne fait donc pas du RGB MiniLED sa vitrine technologique, du moins pour 2026.
TCL X11L : performances et qualité d’image
Nos mesures
Le TCL X11L arrive avec une promesse plus ambitieuse encore que celle du C8L : pousser le MiniLED suffisamment loin pour venir concurrencer les meilleurs téléviseurs haut de gamme, OLED compris. La question est toutefois plus subtile qu’une simple course à la luminosité. Le C8L était déjà très lumineux ; le X11L doit donc surtout démontrer une meilleure maîtrise du rétroéclairage, une colorimétrie plus juste, une image HDR plus propre et une gestion plus fine des scènes complexes.
C’est d’autant plus important que le tarif du X11L le place dans une autre catégorie. Face à un C8L beaucoup moins cher, il doit justifier son statut de flagship. Nos mesures permettent justement de vérifier si cette montée en gamme se traduit par un gain réel, ou si TCL mise surtout sur une fiche technique impressionnante.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
Pour obtenir l'image la plus fidèle possible, nous avons réalisé nos mesures en mode Filmmaker, avec les traitements susceptibles de modifier le rendu désactivés.
En SDR, le TCL X11L affiche un bilan assez contrasté. Nous relevons un Delta E moyen de 5,3 sur l'échelle de gris, une valeur supérieure au seuil de 3 à partir duquel les dérives commencent généralement à devenir perceptibles. La balance RGB montre une légère prédominance du vert, tandis que le rouge recule progressivement dans les niveaux les plus lumineux.
Le gamma moyen atteint 2,334, une valeur assez proche de notre cible de 2,4. Sa courbe présente quelques variations selon les niveaux de luminance, mais reste globalement cohérente avec ce que l'on attend d'un mode destiné au visionnage cinéma en pièce sombre. La température de couleur moyenne s'établit pourtant à 6 673 K, une valeur assez proche des 6 500 K recherchés.
Le X11L fait mieux sur ce point que le C8L, dont l'image était nettement plus froide. Cette moyenne relativement juste ne suffit toutefois pas à garantir une échelle de gris parfaitement neutre, comme le montrent les écarts entre les différentes composantes RGB.
Du côté de la fidélité des couleurs, le bilan est également perfectible. Nous mesurons un Delta E 2000 moyen de 4,01, avec un maximum à 8,13. Plusieurs teintes s'écartent donc sensiblement de leur référence. Malgré une température de couleur plutôt bien ajustée, le mode Filmmaker du X11L ne livre pas une calibration SDR aussi rigoureuse que celle des meilleurs téléviseurs haut de gamme.
La suite de nos mesures en HDR
Le TCL X11L prend en charge les principaux formats HDR, notamment le HDR10, le HDR10+, le HLG et le Dolby Vision IQ. Il couvre ainsi les formats à métadonnées statiques comme dynamiques, avec une compatibilité étendue pour les contenus en streaming et les Blu-ray UHD.
En HDR, le mode Filmmaker se montre nettement plus convaincant sur le plan colorimétrique. Nous relevons un Delta E 2000 moyen de seulement 1,37, avec un maximum à 6,15 sur le blanc. L'ensemble reste particulièrement bien maîtrisé.
C'est un excellent résultat pour un téléviseur MiniLED de cette catégorie, et une progression face au C8L, dont nous avions mesuré le Delta E HDR moyen à 2,17.
La courbe EOTF suit assez correctement la référence dans les basses lumières, mais s'en écarte progressivement dans les niveaux intermédiaires et élevés. Le X11L tend à afficher une image un peu moins lumineuse que prévu, avant que le tone mapping n'intervienne dans les hautes lumières. Le suivi manque donc d'une parfaite neutralité, sans pour autant présenter de rupture majeure.
Du côté de la luminosité, nous avons relevé un pic HDR de 2 905 cd/m² en mode Filmmaker, avec nos réglages de référence. Une valeur élevée, mais qui ne surpasse pas celle du C8L, mesuré à 2 985 cd/m² dans les mêmes conditions. Il faut toutefois préciser que le X11L dispose d'une réserve lumineuse supérieure : en activant l'option de luminosité maximale « Boost », le téléviseur peut dépasser les 4 000 cd/m² sur une fenêtre de 10 %. Cela reste un excellent résultat pour un téléviseur MiniLED de cette catégorie, et une progression face au C8L, dont nous avions mesuré le Delta E HDR moyen à 2,17.
La mesure selon la taille de la fenêtre permet de mieux comprendre ce comportement. Le X11L délivre environ 1 950 cd/m² sur une fenêtre de 1 %, puis 1 700 cd/m² à 5 %, avant d'atteindre environ 2 650 cd/m² à 10 %. La luminosité diminue ensuite à mesure que la surface éclairée augmente, avec près de 1 500 cd/m² à 25 %, 900 cd/m² à 50 % et environ 430 cd/m² en plein écran.
Cette courbe révèle un comportement assez particulier : le téléviseur ne délivre pas son maximum sur les plus petites fenêtres, malgré la densité de son rétroéclairage. Elle montre aussi que le C8L conserve, dans notre protocole, une meilleure tenue lumineuse sur plusieurs tailles de fenêtre. Le nombre de zones ne suffit donc pas, à lui seul, à prédire les performances lumineuses d'un MiniLED.
Rappelons enfin qu'avec le mode Dynamique, notre modèle de 75 pouces est capable de monter jusqu'à 9 000 cd/m². Les modèles de diagonales supérieurs sont quant à eux annoncés pour 10 000 cd/m². Vincent Teoh, ce HDTVTest, a flashé un modèle de 85 pouces à pas moins de 10 093 cd/m², un record tout simplement !
La couverture colorimétrique constitue enfin l'un des points les plus intéressants du X11L. Nous avons mesuré 98,54 % de l'UHDA-P3 et 90,29 % du BT.2020. TCL n'atteint donc pas la couverture intégrale du BT.2020 revendiquée pour sa technologie SQD-MiniLED, mais le résultat reste remarquable.
Pour situer cette performance, notre TCL C8L atteignait 89,65 % du BT.2020, contre 86,33 % pour le Samsung S99H QD-OLED. Le Hisense UR9S RGB MiniLED conserve toutefois l'avantage avec 92,94 %. Le X11L confirme ainsi que le SQD-MiniLED permet d'obtenir une palette colorimétrique particulièrement étendue sans recourir à un rétroéclairage RGB, mais il ne domine pas nécessairement les technologies concurrentes sur ce critère.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Le TCL X11L donne rapidement le ton : son image impressionne moins par une simple course aux nits que par la combinaison entre luminosité, contraste et maîtrise du rétroéclairage. Sur les scènes sombres, le téléviseur affiche des noirs particulièrement profonds pour un MiniLED, tout en conservant une très bonne lisibilité dans les ombres.
Les images nocturnes complexes sont sans doute celles qui permettent le mieux de mesurer cette progression. Les petites sources lumineuses restent bien détachées du fond sombre, sans venir écraser les détails autour d’elles ni transformer l’image en démonstration de local dimming trop agressive. L’écran parvient à donner de la profondeur aux noirs tout en préservant les nuances intermédiaires, ce qui n’est pas toujours évident sur un LCD très lumineux.
C’est probablement l’un des points sur lesquels le X11L doit justifier son positionnement face au C8L. Le gain ne se lit pas seulement dans les mesures de luminosité, mais dans la sensation de contrôle. L’image conserve du relief dans les scènes à fort contraste, avec des hautes lumières qui ressortent franchement, des noirs denses et une lecture fine des ombres. Le téléviseur donne moins l’impression de chercher à tout prix l’éclat maximal que de mieux organiser la lumière dans l’image.
L’image HDR se montre particulièrement percutante. Les pics lumineux donnent beaucoup d’intensité aux reflets, aux flammes, aux éclairages urbains ou aux effets magiques, avec une puissance qui accentue clairement le relief visuel des scènes les plus contrastées. Le X11L n’a pas besoin de pousser artificiellement toute l’image pour donner une impression de spectacle : ce sont surtout les éléments lumineux qui gagnent en éclat, ce qui donne davantage de profondeur aux plans et renforce la sensation de dynamique.
La richesse colorimétrique constitue l’autre grand marqueur du téléviseur. Les couleurs sont très saturées lorsque le contenu le demande, avec une palette qui profite directement de la couverture BT.2020 mesurée à plus de 90 %. Cela se remarque particulièrement sur les œuvres animées. Sur Arcane, les néons, les bleus électriques, les teintes chaudes et les contrastes très stylisés prennent beaucoup d’ampleur. Même constat sur des films d’animation comme Le Peuple Loup, où les aplats colorés, les textures dessinées et les variations de tons gagnent en densité.
Le traitement vidéo est également l’un des bons points du X11L. La mise à l’échelle des contenus HD se montre propre, avec une image qui gagne en définition sans suraccentuation trop visible. Les textures fines restent bien préservées, qu’il s’agisse des paysages forestiers, de la végétation ou de détails plus délicats, comme des inscriptions sur des manuscrits. Le téléviseur parvient à donner de la tenue aux sources moins définies, sans trop durcir les contours ni faire remonter exagérément le bruit vidéo.
Sur les contenus 4K de bonne qualité, le X11L se montre logiquement encore plus à l’aise. Les textures sont franches, les arrière-plans conservent de la matière, et la combinaison entre piqué, contraste et luminosité donne une image très lisible, même sur une grande diagonale de 75 pouces. Les sources très compressées restent plus facilement trahies, comme toujours sur un écran de cette taille, mais le traitement TCL se montre suffisamment solide pour préserver une image agréable dans la majorité des usages.
Le blooming reste toutefois un sujet, comme sur la plupart des MiniLED équipés de dalles VA cette année. En face de l’écran, il reste contenu et rarement gênant sur les contenus courants. En revanche, dès que l’on se décale de l’axe, les halos deviennent beaucoup plus visibles, notamment autour des sous-titres, des étoiles ou des petites sources lumineuses placées sur fond noir. Le X11L profite d’un nombre de zones très élevé, mais il ne peut pas totalement effacer les limites du LCD.
Les angles de vision confirment cette même limite. La dalle Ultra WHVA 2.0 améliore probablement certains comportements face à une dalle VA plus classique, mais elle ne transforme pas le X11L en OLED. Dès que l’on s’éloigne de l’axe, le contraste baisse, les noirs perdent en densité et le blooming ressort davantage. Dans un salon où tout le monde est relativement bien placé face à l’écran, cela ne posera pas de problème majeur. Pour de grands canapés très étalés, l’écart avec l’OLED reste bien visible.
La gestion des reflets appelle également un bilan nuancé. Le X11L ne dispose pas du meilleur traitement antireflet du marché, et les sources directes restent visibles. Une fenêtre placée face à l’écran ou une lampe dans l’axe peuvent donc encore gêner, comme ci-dessus sur cette scène sombre de Dune: Part Two. Heureusement, la très forte luminosité du téléviseur, y compris en SDR, lui permet de conserver une image bien lisible en journée. Dans une pièce lumineuse, mais sans source directe opposée à la dalle, le X11L se montre très confortable.
Expérience au quotidien
Au-delà de ses performances d’image, le TCL X11L se présente comme un téléviseur très complet. Il ne cherche pas seulement à être une vitrine MiniLED : il veut aussi s’imposer comme un grand écran premium pour le cinéma, les séries, le sport, le jeu vidéo et l’usage quotidien.
Audio
La partie audio est l’un des points qui distinguent clairement le X11L d’un téléviseur plus classique. TCL intègre ici une barre sonore en partenariat avec Bang & Olufsen, accompagnée de woofers placés à l’arrière. Le résultat est nettement plus ambitieux que ce que proposent la plupart des téléviseurs plats.
La restitution se montre ample, claire et suffisamment puissante pour accompagner dignement l’image. Les voix sont bien projetées, le bas du spectre gagne en densité grâce aux woofers, et le téléviseur donne moins l’impression de nécessiter immédiatement une barre de son externe. Pour les films, les séries ou le sport, le rendu est déjà très convaincant.
Il ne faut pas pour autant attendre une vraie bulle surround. La scène sonore gagne en largeur et en présence, mais les effets latéraux ou arrière restent limités. Le X11L ne remplace donc pas une bonne barre de son haut de gamme ni un système multicanal dédié. Il offre en revanche une prestation sonore intégrée solide, cohérente avec son positionnement, et plus en phase avec l’ambition visuelle du téléviseur que celle du C8L.
Interface et fonctionnalités
Le TCL X11L repose sur Google TV, une interface désormais bien connue, riche en applications et facile à prendre en main. Les principaux services de streaming sont présents, la recherche vocale fonctionne bien, et l’intégration de l’écosystème Google facilite l’accès aux contenus et aux appareils connectés.
L’interface se montre globalement fluide au quotidien. Le passage d’une application à l’autre, la navigation dans les menus et l’accès aux réglages ne posent pas de difficulté particulière. Google TV conserve toutefois son approche très chargée en recommandations, ce qui pourra agacer les utilisateurs qui préfèrent une interface plus sobre.
Les menus TCL offrent de nombreuses options d’image, de traitement, de mouvement, de son et de jeu. C’est complet, même si ce n'est pas toujours parfaitement clair. Comme souvent chez TCL, il faudra prendre un peu de temps pour comprendre quels réglages influencent réellement l’image, et lesquels risquent surtout de la rendre plus démonstrative.
La nouveauté vient surtout de l'arrivée de Gemini, que TCL a commencé à déployer sur ses téléviseurs compatibles en France depuis septembre 2026. Le X11L figure parmi les premiers modèles concernés. L'assistant de Google doit progressivement remplacer Google Assistant, avec des interactions vocales plus naturelles : recherche de films à partir d'une description, recommandations affinées au fil de la conversation, questions générales ou encore contrôle de certains équipements connectés.
L'intégration va également plus loin que la simple recherche de contenus, puisque Gemini doit permettre d'agir sur certains réglages du téléviseur à l'aide de commandes formulées en langage naturel. Le déploiement reste toutefois progressif et dépend de la version logicielle installée. Toutes ces fonctions ne sont donc pas nécessairement accessibles immédiatement sur chaque exemplaire.
La télécommande reste classique dans son approche, avec les raccourcis attendus vers les services de streaming et un accès rapide à l’assistant vocal. Elle fait le travail, sans transformer l’expérience utilisateur. Le X11L mise davantage sur la richesse de Google TV et sur son niveau d’équipement que sur une interface particulièrement originale.
Gaming
Le TCL X11L est naturellement bien équipé pour le jeu vidéo. Sa dalle 144 Hz, la compatibilité HDMI 2.1, le VRR, l’ALLM et les fonctions gaming intégrées en font un téléviseur adapté aussi bien aux consoles récentes qu’à un PC puissant. Pour une PlayStation 5 ou une Xbox Series, le téléviseur couvre les besoins essentiels, avec la 4K à 120 Hz et les fonctions de faible latence attendues sur ce niveau de gamme.
L’image en jeu profite pleinement de la luminosité et du contraste du téléviseur. Les titres HDR très contrastés gagnent en intensité, avec des effets lumineux très percutants et une bonne lisibilité dans les scènes sombres comme dans les environnements très lumineux. Les jeux de science-fiction, les mondes ouverts nocturnes ou les univers très colorés mettent particulièrement bien en valeur la dalle d’un téléviseur premium moderne.
|L'input lag sur le TCL X11L
|Mode Jeu
|Mode Standard
|Input lag mesuré (à 60 Hz)
|4.5 ms
|121.9 ms
La richesse colorimétrique du X11L est aussi un vrai atout pour le gaming. Les jeux les plus stylisés, les effets de néon, les explosions, les environnements fantastiques ou les scènes très saturées prennent beaucoup d’ampleur. Le téléviseur donne une image spectaculaire, parfois très flatteuse, mais parfaitement adaptée à un usage jeu vidéo. La barre de jeu permet de vérifier rapidement les informations essentielles, comme la fréquence d’affichage, l’activation du VRR ou le mode d’image utilisé. L’ensemble est pratique et cohérent avec ce que l’on atten
Consommation électrique
Comme à notre habitude, pour évaluer la consommation du TCL X11L, nous avons diffusé une mire blanche occupant 10 % de la surface de l’écran, calibrée à 150 cd/m². Dans ces conditions, le téléviseur consomme 74 W. Rapportée à la surface de la dalle de 75 pouces, cette mesure donne une consommation relative de 47,7 W/m².
Cette valeur est plutôt contenue pour un téléviseur MiniLED de 75 pouces aussi ambitieux. Il faut toutefois rappeler que cette mesure correspond à un scénario précis. La consommation réelle varie fortement selon le mode d’image, la luminosité demandée à la dalle et le type de contenu affiché, en particulier en HDR.
Design et connectiques
Le TCL X11L adopte une présentation sobre, sérieuse et très premium dans l’esprit. Le téléviseur reste massif, comme souvent avec les grands modèles MiniLED, mais l’ensemble paraît bien construit et cohérent avec son positionnement. TCL ne cherche pas à rivaliser avec la finesse spectaculaire d’un OLED sur toute la surface de la dalle, mais plutôt à proposer un grand écran statutaire, pensé pour s’imposer dans un salon.
Les bordures sont discrètes, l’intégration de la barre sonore renforce l’impression de produit haut de gamme, et la diagonale de 75 pouces donne immédiatement une dimension cinéma à l’ensemble. Le X11L n’est pas le téléviseur le plus discret du marché, mais il assume son statut de flagship.
La connectique couvre les usages attendus sur ce niveau de gamme. Les entrées HDMI compatibles avec les fonctions avancées permettent de brancher consoles, PC, lecteur externe et système audio sans frustration majeure. La présence de l’eARC facilite l’association avec une barre de son ou un amplificateur, même si la partie audio intégrée suffit déjà davantage que sur la plupart des téléviseurs.
L’ensemble confirme le positionnement du X11L : un téléviseur pensé comme une vitrine complète, entre image HDR très ambitieuse, son intégré plus sérieux, gaming haut de gamme et grande diagonale.
Test TCL X11L : l'avis de Clubic
Le TCL X11L confirme les ambitions du constructeur sur le MiniLED haut de gamme. Plus que par sa luminosité, finalement assez proche de celle du C8L dans nos mesures (du moins dans les modes soucieux de la fidélité d'image), il impressionne par la profondeur de ses noirs, sa précision HDR, son excellente lisibilité dans les ombres et sa richesse colorimétrique. Le résultat est une image particulièrement percutante, qui profite aussi bien aux films qu'aux contenus animés et aux jeux vidéo.
Tout n'est pourtant pas parfait. Malgré un rétroéclairage particulièrement sophistiqué, le blooming devient visible dès que l'on s'écarte de l'axe, tandis que les angles de vision et le traitement antireflet restent en retrait face aux meilleures références du marché. Le X11L conserve également une image parfois démonstrative, au détriment d'une stricte fidélité, notamment en SDR. Il se rattrape avec un traitement vidéo convaincant, une prestation audio solide signée Bang & Olufsen et un équipement complet.
Enfin, il y a la question du prix. Face à un C8L nettement plus abordable et à des RGB MiniLED capables de faire mieux sur certains critères, le X11L peine à justifier son surcoût par les seules mesures. Il offre néanmoins une expérience très haut de gamme, avec un contraste remarquable et une image HDR superbe. Une vitrine technologique convaincante pour TCL, mais dont les progrès ne suffisent pas nécessairement à justifier l'investissement face à une concurrence particulièrement affûtée.
- Excellent contraste avec des noirs très profonds
- Image HDR spectaculaire, avec une forte réserve lumineuse
- Très bonne fidélité en HDR / couverture colorimétrique
- Traitement vidéo et mise à l'échelle convaincants
- Belle prestation audio signée Bang & Olufsen
- Google TV complet, avec l'arrivée de Gemini
- Consommation électrique bien maîtrisée
- Blooming nettement plus visible hors axe
- Angles de vision encore limités pour du très haut de gamme
- Traitement antireflet limite à ce niveau de prix
- Calibration SDR perfectible en mode Filmmaker
- Immersion surround limitée malgré le système audio intégré
- Tarif élevé, surtout face au TCL C8L
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure d'Input Lag Leo Bodnar.
Fiche technique TCL X11L
Résumé
|Technologie d'écran
|SQD-MiniLED
|Compatibilité HDR
|Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraîchissement
|144Hz
|Système d'exploitation
|Google TV
Affichage
|Technologie d'écran
|SQD-MiniLED
|Type de dalle
|WHVA
|Processeur vidéo
|TSR AiPQ
|Compatibilité HDR
|Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraîchissement
|144Hz
Audio
|Dolby Atmos
|Oui
|DTS:X
|Oui
Connectique
|Nombre de ports HDMI
|4
|Standard HDMI
|HDMI 2.1
|ARC / eARC
|ARC, eARC
|Synchronisation dynamique
|VRR, FreeSync Premium Pro
Connectivité
|Système d'exploitation
|Google TV
|Bluetooth
|Oui
|Norme Bluetooth
|5.4
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|6 (AX)
|Assistant vocal
|Google Assistant
Caracteristiques physiques
|Pied amovible
|Oui
|Compatibilité VESA
|Oui