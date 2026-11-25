Développé par l'éditeur français Akelio, Acollab fait le pari de réunir sur une même plateforme tous les outils dont une petite organisation a besoin pour travailler en équipe. Cela inclut l'agenda, la messagerie, la gestion de projet, le partage de documents… Loin des usines à gaz habituelles, Acollab est destiné en priorité aux TPE et PME, agences, cabinets, collectivités et associations.
Avec des tarifs accessibles, l'outil tient-il la route face aux solutions spécialisées ? Nous avons testé ses principales fonctionnalités, en toute impartialité, pour vous montrer ce qu'Acollab peut réellement apporter à une petite structure.
- Une suite collaborative française qui regroupe plusieurs outils dans une seule interface
- Un hébergement en France
- Un module de suivi des temps et des dépenses, disponible avec l'abonnement Acollab+
Pas d'installation, mais une vraie prise en main ?
Premier avantage d'Acollab : la plateforme fonctionne en ligne. Pas de logiciel à installer donc pas de déploiement particulier. Tout se passe sur un navigateur Web. Idéal pour les plus petites structures qui n'ont pas forcément de service informatique dédié.
L'inscription donne accès à une période d'essai de 30 jours, limitée à cinq utilisateurs et à 1 Go de stockage, sans avoir besoin de numéro de carte bancaire. C'est la durée idéale pour vérifier si les fonctionnalités et l'organisation des espaces collaboratifs peut coller avec le fonctionnement de votre structure.
Chaque espace collaboratif peut correspondre à une équipe, à un projet, à un client, à un groupe de travail. L'espace peut être ouvert, cela signifie qu'il est possible de s'y inscrire sans intervention de l'administrateur.
Après la création de l'espace de travail (10 secondes chronomètre en main), vient le moment de choisir les modules qui vont le composer : messages, fichiers, agenda… De cette façon, en fonction du client, du projet ou des utilisateurs, l'espace de travail n'est pas encombré de fonctionnalités que personne ne va jamais utiliser.
Les modules sont ensuite facilement accessibles sous la forme d'onglets depuis le tableau de bord de l'utilisateur. Pas besoin de formation. Une prise en main simplifiée qui passe par la localisation rapide des outils et des informations dont on a vraiment besoin.
Quant aux applis mobiles, il est préférable de les réserver aux manipulations de base (consultation de document, réponse à un message…). La création de plannings complexes ou l'administration d'un espace se feront plutôt depuis un ordinateur.
Gestion de projet : le Gantt d'Acollab passe-t-il l'épreuve d'un vrai projet ?
La gestion de projet est au cœur d'Acollab. La plateforme propose plusieurs manières de visualiser les tâches : "Liste", "Kanban", "Gantt", "Agenda" et "Ressources". L'objectif est de permettre à une équipe de suivre un projet sans devoir jongler entre un tableau de tâches, un calendrier et un logiciel de planification. Tout se trouve au même endroit.
La vue "Liste" est la plus simple. Elle permet de retrouver les tâches et de suivre leur avancement, sous la forme "xx/xx terminées". C'est une présentation adaptée aux projets modestes ou aux équipes qui souhaitent surtout répartir le travail et identifier ce qu'il reste à faire.
La vue "Kanban" est inspirée de la méthode japonaise du même nom. Un système de "cartes" qui passent d'une colonne à l'autre en fonction de l'avancement du projet. Une équipe peut ainsi distinguer les éléments à faire, en cours ou terminés, ou ajouter d'autres classements intermédiaires. Ce fonctionnement est particulièrement adapté aux petites équipes, aux services communication ou aux agences qui gèrent plusieurs demandes en parallèle.
Mais c'est surtout la vue "Gantt" qui mérite une attention particulière. Elle permet de représenter les tâches sur une timeline, de visualiser leur durée et de mieux comprendre l'enchaînement des étapes. Pour un projet impliquant plusieurs intervenants, cette représentation facilite l'identification des échéances et des éventuels retards.
Acollab, c'est également la gestion des dépendances entre tâches et ressources. Ainsi, il est possible de faire en sorte qu'une tâche ne puisse pas commencer tant qu'une autre n'est pas terminée. De la même façon, un planning réaliste doit tenir compte de la disponibilité des personnes mobilisées.
Un exemple concret vaut mieux qu'un grand discours. Une agence qui prépare le lancement d'un site Internet doit coordonner la rédaction des contenus, la création graphique, le développement, les validations du client et la mise en ligne. Certaines étapes peuvent avancer simultanément, tandis que d'autres dépendent directement des précédentes. Un diagramme de Gantt bien conçu est censé rendre ces relations visibles et permettre de réagir lorsqu'une échéance glisse.
Dans Acollab, la création de dépendance dans le diagramme de Gantt n'est pas intuitive, mais une fois intégrée, elle est plutôt ergonomique. Il s'agit d'un simple cliquer-déposer. En revanche, une fois créées, les dépendances sont visuellement très bien identifiées.
Autre point : la gestion des ressources. Elle doit permettre de mieux répartir le travail et d'éviter de confier trop de tâches à une même personne. Dans la vue "Ressources", il est possible de visualiser le nombre de tâches affectées à chaque collaborateur. Un code couleur permet de voir en un coup d’œil s'il y a surcharge.
Acollab ne joue toutefois pas vraiment dans la même ligue que Monday.com ou ClickUp. Ces plateformes proposent des environnements particulièrement riches en fonctionnalités, avec de nombreuses possibilités de personnalisation, d'automatisation et d'intégration. L'intelligence artificielle occupe également une place de plus en plus importante dans leurs offres.
Acollab est plutôt un ensemble d'outils intégrés, actionnables immédiatement. Ce choix peut convenir à une PME qui cherche à planifier ses projets sans construire un système de gestion très sophistiqué. En revanche, une organisation qui a besoin de workflows complexes, de nombreux champs personnalisés ou d'automatisations avancées devra peut-être envisager une solution plus avancée.
Une GED de PME, avec 1 Go par tête
Le partage de fichiers est un autre pilier d'Acollab. La plateforme intègre une gestion électronique des documents (GED) qui permet de centraliser les fichiers dans les espaces collaboratifs. L'idée est d'éviter que les documents importants soient dispersés entre les boîtes mail, les disques durs individuels et les clouds.
Ce type de gestion est indispensable lorsqu'une équipe travaille sur plusieurs versions d'un même document. Un devis, une présentation commerciale ou un cahier des charges peut être consulté et modifié par plusieurs personnes. Il faut alors savoir quel fichier est le bon, retrouver les versions précédentes et ainsi limiter les risques de confusion.
Acollab assure notamment la gestion des versions et des droits d'accès. Le partage est éventuellement protégé par mot de passe et une date d'expiration peut également être définie pour chaque fichier. Il est même possible de donner l'accès à une personne qui ne possède pas de compte sur la plateforme.
Une limitation de la plateforme peut être rédhibitoire : le stockage. L'offre de base comprend 1 Go par utilisateur. Pour une équipe de dix personnes, cela représente 10 Go au total si le quota est bien mutualisé à l'échelle de l'organisation. C'est suffisant pour des documents bureautiques, des comptes rendus, des PDF ou des présentations. C'est beaucoup moins confortable pour une agence de comm qui manipule des photos haute définition, des vidéos, des maquettes graphiques ou, pire, des fichiers de production.
Avant de se lancer dans l'aventure Acollab, il est indispensable de mesurer le volume réellement consommé lors d'un usage quotidien sur un projet classique. Le stockage supplémentaire est proposé sur demande, avec des capacités annoncées de 10, 50 ou 100 Go. L'éditeur ne publie pas de tarif standard pour ces extensions. Pensez à demander un devis en amont de la création de compte, en prévoyant également une éventuelle montée en charge.
Agenda, chat, forum : tout au même endroit, mais à quel prix ?
Comme toute plateforme de gestion de projet qui se respecte, Acollab intègre également plusieurs outils de communication et d'organisation : agenda partagé, messagerie, chat, forums, sondages, wiki collaboratif.
L'agenda partagé centralise les événements, les échéances et les contraintes temporelles d'une équipe : réunions, dates importantes d'un projet, coordination des disponibilités… La réservation de ressources depuis l'agenda partagé est un prolongement intéressant pour gérer la disponibilité d'une salle, d'un véhicule ou d'un équipement commun.
La synchronisation avec Google Agenda est annoncée, mais elle fonctionne dans un seul sens : les événements Acollab peuvent être retrouvés dans Google Agenda, tandis que les modifications effectuées dans Google Agenda ne sont pas répercutées dans Acollab. Cette limite est importante est rend la fonctionnalité moins intéressante.
Côté communication, la messagerie et le chat permettent de conserver les échanges dans la plateforme. Le forum se prête davantage aux discussions qui doivent rester consultables, tandis que les sondages sont destinés à la collecte d'avis ou à l'organisation de décisions collectives. Le wiki peut servir à documenter les procédures internes, (qui font si souvent défaut !) les consignes ou toute information utile à une équipe, des guidelines par exemple.
L'organisation centralisée de Acollab limite la dispersion des informations. Un collaborateur peut retrouver une tâche, le document associé et les échanges correspondants dans une même interface.
Mais peut-on réellement se passer de Microsoft Teams ou Slack ? Tout dépend de l'usage. Pour une petite équipe qui a surtout besoin de messages, de discussions liées aux projets et d'un agenda commun, Acollab fait largement le job. En revanche, les organisations qui utilisent intensivement la visioconférence, les appels, les intégrations tierces ou les workflows de communication avancés devront faire une étude de marché attentive pour choisir la solution la plus adaptée.
Clients et prestataires dans la boucle
C'est peut-être l'un des aspects les plus intéressants d'Acollab pour les agences, les cabinets de conseil et les prestataires de services : la possibilité de faire participer des personnes extérieures à l'organisation (clients, prestataires, fournisseurs…).
L'outil permet bien sûr de différencier les droits d'accès selon les utilisateurs : certains peuvent administrer un agenda, tandis que d'autres se contentent de le consulter. Les événements confidentiels apparaissent comme des créneaux occupés sans révéler leur contenu.
Cela permet de ne pas limiter la relation client au partage de documents, mais d'inclure chacun dans un travail réellement collaboratif : suivi des demandes, validation des livrables, coordination de plusieurs intervenants…
La gestion des droits est effectuée à plusieurs niveaux :
- Dans chaque fiche utilisateur, les permissions sont accordées pour la gestion du compte.
- Les principaux rôles (admin, auteur, lecteur) sont attribués dans chaque espace de travail.
- Puis les autorisations (admin, auteur, lecteur) peuvent être ajustées dans les différents modules (fichiers, projets, agenda, messages, forums).
Cette granularité permet de créer un espace pour un client sans lui donner accès à l'ensemble de l'environnement de travail de la structure. Il peut ainsi consulter les documents qui le concernent, suivre certaines tâches et participer aux échanges prévus pour lui, sans accéder aux autres dossiers. Attention toutefois avec cette gestion des droits depuis plusieurs endroits, un réglage mal assuré, et c'est la porte ouverte à des problèmes de confidentialité.
Pour les agences, la possibilité de faire entrer les clients dans le processus de production est un argument plus convaincant que la simple présence d'un chat ou d'un Kanban.
TimeCollab, le module qui justifie Acollab+ ?
Acollab propose une seconde formule, Acollab+, qui donne accès au suivi des temps et des dépenses (TimeCollab). L'écart de prix actuel est de 2 € HT par utilisateur et par mois, que l'abonnement soit annuel ou mensuel.
Le module TimeCollab vise notamment les organisations qui facturent leurs prestations au temps passé ou qui souhaitent mieux suivre la rentabilité de leurs projets. Il permet de saisir les temps de travail, de renseigner les dépenses et de produire des éléments de suivi par projet et par collaborateur.
L'intérêt est de comparer le temps estimé au temps réellement consommé. Une agence peut ainsi identifier les projets qui dépassent (ou vont dépasser) le budget, les prestations qui nécessitent plus de ressources que prévu ou les tâches dont la charge est systématiquement sous-évaluée. C'est une vraie valeur ajoutée pour un cabinet de conseil, une société de services ou une agence Web. En revanche, pour une petite structure, le tarif additionnel peut vite se faire ressentir selon le nombre d'utilisateurs.
Si vous ne facturez pas au temps passé et/ou disposez déjà d'un outil de suivi des heures, le supplément risque de faire doublon. L'intérêt de cet abonnement dépend moins de son prix que de sa capacité à remplacer un outil de suivi distinct.
« Hébergé en France » : ce que l'éditeur dit et ce qu'il ne dit pas
La localisation des données est un argument commercial important pour les solutions collaboratives françaises. Acollab met en avant un hébergement en France sur un serveur OVHcloud dédié.
C'est une information utile, mais elle ne suffit pas à elle seule à évaluer le niveau de sécurité ni la souveraineté d'une solution.
Il faut y regarder de plus près. L'hébergement en France renseigne sur la localisation des serveurs. La nationalité de l'éditeur concerne le droit auquel l'entreprise est soumise. La conformité au RGPD porte sur le traitement des données personnelles, les responsabilités des parties et les droits des personnes concernées. Enfin, les certifications et les mesures de sécurité permettent d'évaluer les garanties opérationnelles.
Si le point de la localisation de l'hébergement est clair, plusieurs questions restent à poser avant de confier des données sensibles à la plateforme.
- OVHcloud dispose de plusieurs certifications, mais l'ensemble ne couvre pas forcément Acollab et la plateforme ne communique pas sur ce point, ni sur d'éventuels audits de sécurité indépendants.
- Akelio réalise une sauvegarde quotidienne des données, mais ce point ne constitue contractuellement pas un réel engagement de la part de l'éditeur. Cela signifie que la restauration ne peut pas être garantie.
- Aucune info sur la durée de conservation des sauvegardes, la réplication sur un autre site, le plan de reprise d'activité…
La réversibilité mérite une attention particulière. Un outil collaboratif est un point de centralisation des documents, des échanges et de l'historique des projets. Il faut donc pouvoir quitter la plateforme sans perdre des années de travail. Acollab propose deux possibilités d'export des fichiers : ZIP et XLS.
En revanche, cet export n'inclut a priori pas les projets complets (messages, agendas, droits des utilisateurs…). Autre bémol : il ne conserve pas non plus les versions, ni les droits d'accès. Et comme les CGU précisent qu'Akelio supprime les données du client à l'issue du contrat (sauf obligation légale de conservation), il faut anticiper la récupération de ses données avant la résiliation.
Face à Wimi, Whaller ou Notion, l'argument du prix
Wimi, Whaller, Jamespot et Talkspirit occupent le marché des plateformes collaboratives françaises. Wimi met en avant la gestion documentaire et la collaboration autour des projets. Whaller se distingue par son organisation en sphères et ses possibilités de structuration des communautés. Jamespot et Talkspirit proposent des environnements collaboratifs qui peuvent aller au-delà de la simple gestion des tâches. Côté tarifs, les uns sont bien plus élevés (Wimi à 12 € pour l'équivalent d'Acollab+), d'autres plus intéressants (3 € HT pour Whaller). Avec son prix d'entrée à 5 € HT, Acollab est un bon compromis avec un rapport qualité-prix satisfaisant au vu de l'étendue de ses fonctionnalités.
La comparaison avec les grands outils internationaux doit être faite avec davantage de précautions. Microsoft Teams est d'abord un environnement de communication et de collaboration intégré à l'écosystème Microsoft. Notion se distingue par sa souplesse dans l'organisation des connaissances et des espaces de travail. Monday.com et ClickUp sont particulièrement orientés vers la gestion du travail, des projets et des workflows.
Acollab offre une proposition cohérente pour les TPE, PME, agences, cabinets et collectivités qui souhaitent centraliser leurs outils de travail collaboratif sans investir dans une suite logicielle complexe ou coûteuse. Son prix accessible, ses espaces collaboratifs modulables, sa gestion de projet et sa GED en font une solution particulièrement intéressante pour les structures qui privilégient la simplicité et la maîtrise du budget, notamment lorsqu'elles travaillent avec des clients ou des partenaires externes. En revanche, les organisations qui ont besoin de fonctionnalités avancées de gestion de projet, de nombreuses intégrations ou d'une capacité de stockage importante devront envisager des solutions plus adaptées à leurs besoins.
- Une suite collaborative française qui regroupe plusieurs outils dans une seule interface
- Un hébergement en France
- Un module de suivi des temps et des dépenses, disponible avec l'abonnement Acollab+
- Une gestion des droits pour faciliter la collaboration avec les clients et partenaires
- Des vues "Liste", "Kanban" et "Gantt" pour organiser le travail
- Des espaces collaboratifs modulables selon les équipes et les projets
- Un tarif d'entrée accessible, à partir de 5 € HT par utilisateur et par mois en abonnement annuel
- Un stockage de base limité à 1 Go par utilisateur : coût supplémentaire éventuel à anticiper pour une extension à 10, 50 ou 100 Go
- Des informations incomplètes sur les certifications, les sauvegardes, la réversibilité
- Une application mobile dont les capacités ne sont pas à la hauteur de celles de la version Web
- Une synchronisation Google Agenda à sens unique