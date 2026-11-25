Pas d'installation, mais une vraie prise en main ?

Premier avantage d'Acollab : la plateforme fonctionne en ligne. Pas de logiciel à installer donc pas de déploiement particulier. Tout se passe sur un navigateur Web. Idéal pour les plus petites structures qui n'ont pas forcément de service informatique dédié.

L'inscription donne accès à une période d'essai de 30 jours, limitée à cinq utilisateurs et à 1 Go de stockage, sans avoir besoin de numéro de carte bancaire. C'est la durée idéale pour vérifier si les fonctionnalités et l'organisation des espaces collaboratifs peut coller avec le fonctionnement de votre structure.

Chaque espace collaboratif peut correspondre à une équipe, à un projet, à un client, à un groupe de travail. L'espace peut être ouvert, cela signifie qu'il est possible de s'y inscrire sans intervention de l'administrateur.