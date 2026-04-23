À la recherche d’un hébergeur français ? Depuis 2006, alwaysdata a su se tisser une solide réputation. Créé, à l’origine, pour les développeurs et les ingénieurs, ce fournisseur a, en effet, de nombreux atouts en poche : il possède ses propres infrastructures, propose une offre gratuite à vie et compense à 200 % les émissions de ses serveurs. Il est aujourd’hui un des hébergeurs web les plus appréciés dans l’écosystème francophone.
Discret mais performant, alwaysdata met à disposition de ses clients des hébergements sur un cloud public infogéré mais aussi des environnements dédiés. Ses offres comprennent un nombre illimité de sites, de boîtes mails, de bases de données ainsi qu’une marketplace collaborative, incluant de nombreuses applications réputées, comme Wordpress, Joomla, Drupal et bien d’autres.
Vous voulez savoir si cet hébergeur correspond à vos besoins ? Nous avons passé en revue les plans de cet hébergeur, notamment la formule gratuite, et vous partageons notre avis sur ce service.
- money_offRemboursement 14 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
alwaysdata propose une plateforme d’hébergement infogérée, pensée pour publier des sites et des services web sans se battre avec l’infra. Vous disposez d’un compte, d’une interface d’administration, et d’outils de déploiement. Vous choisissez vos technos, vos versions, vos domaines, et vos bases de données. Les sauvegardes, le SSL, et la gestion email font partie du lot.
Qui est alwaysdata ?
alwaysdata a été fondé par trois amis qui possédaient une agence web et n'arrivaient pas à héberger correctement les sites réalisés pour leurs clients. Ils décident en 2006 de créer leur propre offre. alwaysdata propose l'hébergement de données sur des serveurs dématérialisés et est propriétaire de ses propres infrastructures, qu'il loue à ses clients. Dans un secteur très concurrentiel, alwaysdata se concentre sur la location de machines pré-équipées, du mutualisé au serveur dédié.
Ses clients sont de grands groupes, des agences web et des développeurs. Parmi eux, on trouve notamment le gouvernement Français, la Fédération Française de Football, la French Tech, Fnac, Canal+, SNCF, Ubisoft ou encore Netflix. Mais alwaysdata attire aussi des particuliers, des étudiants, des associations et des développeurs indépendants, notamment grâce à sa formule gratuite à vie et sans carte bancaire.
alwaysdata se charge de la complexité métier liée à l'hébergement pour permettre à ses clients de se concentrer sur leurs propres problématiques (déploiements, sécurisations et mises à jour de leurs applications). La société réalise des audits de sécurité en interne et possède un programme de Bug Bounty pour rechercher des failles sur la plateforme.
Géolocalisation et infrastructure
Le gros point fort d'alwaysdata, c’est que cet hébergeur possède ses propres infrastructures (serveurs, baies de stockage, équipement réseau) et opère son propre réseau indépendant (AS60362). Ses serveurs sont hébergés en France chez Equinix, en région parisienne : le niveau de disponibilité (uptime) garanti est de 99,99999 %. Les équipements prennent en charge le protocole IPV6.
Si les datacenters de production sont gérés par Equinix, le centre de données dédié à la sauvegarde, qui est localisé à plusieurs kilomètres de ces dispositifs, est opéré par Interxion, pour plus de sécurité. Côté réseau, quatre opérateurs indépendants assurent la redondance.
On peut également lire dans la documentation que « toutes les machines sont dotées de SSD configurés en RAID1 (dupliqués en temps réel) et échangeables à chaud. Leurs alimentations sont redondées via deux chaînes électriques indépendantes et du matériel de rechange est disponible sur nos sites de production pour remplacer tout élément défectueux. »
Les performances et la disponibilité chez alwaysdata
Voici les chiffres annoncés par alwaysdata concernant ses taux de disponibilité :
- Cloud Public (offres Free et Plus) : GTI 1h, GTR 4h, Taux de disponibilité 99.7 % ;
- Cloud Privé (offres Max - Dédié) : GTI 15min, GTR 1h, Taux de disponibilité 99.9 % ;
- Cloud Privé (offres Max - Gold) : GTI 15min, GTR 1h, Taux de disponibilité 99.95 %.
Ce taux est légèrement inférieur à la concurrence mais, en compensation, les pannes relevées sur la page de statuts des serveurs s'avèrent plutôt rares. Un autre point important : alwaysdata utilise des SSD sur ses serveurs pour permettre des accès rapides aux données. On note également un cache HTTP dans l’administration, un bon point pour les performances.
Sécurité et protection des Données
On ne lésine pas sur la sécurité chez alwaysdata. Cet hébergeur propose :
- Une conformité native au RGPD, grâce à son hébergement basé en France ;
- Une protection anti-DDoS de niveau 3/4 selon le modèle OSI ;
- Le système de prévention Fail2ban sur les serveurs ;
- La configuration des firewall sur les cloud privés ;
- Des sauvegardes automatiques quotidiennes dans un data center séparé et restituables rapidement via l’interface d’administrations : elles sont conservées sur 3 jours glissants dans le plan Free et atteignent 30 jours glissants dans le plan X-Large ;
- Des certificats SSL gratuits, gérés automatiquement par la plateforme.
Les centres de données Equinix indiquent également qu'ils bénéficient « d'une sécurité physique multiniveaux brevetée, avec une technologie biométrique et vidéo sophistiquée. »
L’interface d’administration
alwaysdata a fait le choix de ne pas se tourner vers une interface générique comme cPanel et de proposer sa propre interface d'administration. Pensée par des développeurs pour des développeurs, elle ne conviendra pas totalement à un novice, malgré sa relative clarté.
On trouve plusieurs sections :
- Web (gestion des sites, consultation d’analytics) ;
- Domaines ;
- Emails (gestion des adresses, des listes de diffusion, de l’historique) ;
- Bases de données (MySQL, PostgreSQL, RabbitMQ) ;
- Accès distant (FTP, SSH, SFTP, WebDAV) ;
- Environnement ;
- Avancé (statut des serveurs, logs, migrations, certificats SSL, adresses IP, etc.).
On apprécie tout particulièrement le menu Environnement qui permet de définir les versions de langages utilisées par défaut sur l'ensemble du compte et de les surcharger site par site. Un bon point pour la flexibilité ! Pour ceux qui s’intéressent à l’automatisation, l’API REST du service facilite également la gestion de l'ensemble des ressources.
Y’a-t-il une offre gratuite chez alwaysdata ?
Contrairement à de nombreux hébergeurs qui se contentent d'offrir 30 jours d'essai gratuit, alwaysdata propose une formule réellement gratuite, sans publicités et à vie. Accessible sans avoir à fournir de coordonnées bancaires, cette formule plutôt généreuse inclut :
- Un espace disque SSD de 1 Go ;
- Une RAM de 256 Mo ;
- Un 1/4 de CPU ;
- Un accès SSH, FTP, WebDAV et SFTP ;
- Un serveur HTTP configurable ;
- Un certificat SSL Let's Encrypt ;
- L'accès à la marketplace ;
- Le support des langages PHP, Python, Ruby, Node.js, Java, Deno, Elixir, Lua, Go, etc.
- Un nombre illimité de sites, domaines, bases de données et emails (le trafic ne l'est pas) ;
- Une adresse alwaysdata.net ;
- Des sauvegardes automatiques quotidiennes conservées sur 3 jours ;
On note toutefois que cette formule est limitée à une utilisation à titre personnel. Les ressources allouées sont plutôt faibles, ce qui va dans le sens de cette limitation : inutile de compter sur cette offre pour des sites à fort trafic. Cependant, cela peut être suffisant pour un simple test ou un petit site vitrine.
Les offres d’hébergement web chez alwaysdata
Formule Plus
Si l'offre gratuite ne suffit plus, l'utilisateur peut se tourner vers une formule payante dotée de plus de fonctionnalités, et ce, en un clic : la migration est immédiate et gratuite, ce qui est apprécié. Sur tous les packs, le nombre de sites, d'adresses email et de bases de données reste illimité. L'accès SSH, les tâches planifiées, les certificats SSL, la Marketplace, l'API et les sauvegardes automatiques sont également compris sur chaque offre.
alwaysdata propose un plan Plus, scindé en 4 (avec 30 jours offerts). Voici les prix en tarification annuelle :
- Le plan Small, avec un espace disque de 50 Go, 1 Go de RAM, 1 CPU et 7 jours de sauvegardes pour 5 € HT par mois ;
- Le plan Medium, avec un espace disque de 100 Go, 2 Go de RAM, 2 CPU et 20 jours de sauvegardes pour 20 € HT par mois ;
- Le plan Large, avec un espace disque de 200 Go, 4 Go de RAM, 4 CPU et 20 jours de sauvegardes pour 50 € HT par mois ;
- Le plan X-Large, avec un espace disque de 500 Go, 8 Go de RAM, 8 CPU et 30 jours de sauvegardes pour 150 € HT par mois ;
alwaysdata n'est clairement pas l'hébergeur le moins cher du marché : o2switch, lui aussi français, propose un espace disque illimité pour 7 € par mois, et hors de l'Hexagone, Hostinger ou encore OVHCloud proposent eux aussi des espaces disques à des prix plus abordables. Ils s'avèrent toutefois moins flexibles et ne proposent pas un support aussi efficace : les avis lus sur Trustpilot le confirment.
Formule Max
On trouve également une formule Max sur mesure à partir de 369 € par mois, qui inclut notamment une environnement dédié, une infogérance complète, un support 24/7 100 % humain, un accompagnement au dimensionnement et aux évolutions, ainsi qu'une isolation et des performances garanties avec des GTI, GTR et taux de disponibilité élevés. On peut notamment choisir entre un serveur dédié ou une architecture multi serveurs.
La configuration de base affichée inclut 1 To de disque SSD, 16 Go de RAM et 8 CPU. Au-delà, alwaysdata ne communique pas de grille tarifaire fixe pour les options supplémentaires : l'offre étant modulable, les prix sont sur demande. Il est donc nécessaire de contacter les équipes d'alwaysdata pour définir sa configuration et obtenir un devis personnalisé.
Les options disponibles sur demande incluent des ressources modulables (CPU, mémoire, disques), une architecture redondée entre datacenters (option GOLD), un GPU pour les calculs intensifs, ainsi que des load-balancers, un NFS, un CDN et un WAF.
Cette formule est notament plus flexible et polyvalente que son concurrent direct, o2switch.
Les autres services proposés par alwaysdata
Support multi-langages
alwaysdata est un hébergeur de choix pour les développeurs car il propose une prise en charge exhaustive des langages de programmation, et ce, quelle que soit la formule choisie : PHP, Python, Ruby, Node.js, Java, Deno, Elixir, Lua, Go, et bien d'autres. On rappelle que beaucoup de plateformes d'hébergement mutualisé ont choisi de se concentrer sur PHP. On peut aussi sélectionner dans le panneau d'administration la version de langage à utiliser, ce qui est vraiment pratique, notamment quand on gère des projets ayant différents besoins.
Marketplace
Toujours dans cette optique de flexibilité, alwaysdata propose une marketplace bien fournie, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur panneau d'administration en installant toutes sortes d'applications. Là où cet hébergeur se démarque, c'est que cette plateforme est collaborative : les utilisateurs peuvent donc mettre la main à la pâte et verser leurs propres enrichissements.
Engagement envers l'environnement et l'open source
À l'instar d'Infomaniak, alwaysdata possède un fort engagement envers la planète et a mis en place plusieurs actions éco-responsable : compensation à 200 % de ses émissions, stock minimum, télétravail, sélection de centre de données certifiés, et bien plus encore.
Comme on a déjà pu le voir avec sa marketplace collaborative, l'entreprise soutient l'open source, et ce, depuis sa création. En plus d'héberger des projets libres, elle a développé son interface d'administration avec Django et n'utilise aucun logiciel propriétaire.
Gestion de noms de domaines et emails
En plus de ses formules d'hébergement, alwaysdata vend des noms de domaines en tant que revendeur GANDI et procède automatiquement à leur enregistrement (ils ne sont, hélas, pas inclus dans les offres). La société propose gratuitement des certificats SSL et une protection DNSSEC ainsi qu'une redondance de secours : « Nous opérons nos DNS sur deux réseaux et deux plages d’adresses IP différents. » Les prix sont plus chers que la concurrence, qui est plus agressive sur ce terrain, notamment OVHCloud.
Disponibilité et qualité du support client chez alwaysdata
En plus d'une documentation très complète et claire, Alwaydata met à disposition de ses utilisateurs un excellent support : les avis sur Trustpilot sont unanimes sur ce point. Il est possible de contacter l'équipe en envoyant des tickets, via le panneau d'administration : elle est disponible en mode 24/7 pour les utilisateurs Max et aux heures de bureau pour les autres.
Seul bémol, il est impossible de contacter l'assistance par chat ni par téléphone (sauf avec le plan Max), mais les utilisateurs indiquent majoritairement des temps de réponse plutôt courts (quelques minutes seulement).
Les avis laissés par des clients
alwaysdata est très apprécié par les utilisateurs : ceux-ci lui ont accordé la note de 4,9/5 sur Trustpilot. On trouve 97 % d'avis à 5 étoiles pour 101 commentaires laissés et aucun avis à 1 ou 2 étoiles, ce qui est assez rare pour être noté.
La plupart des utilisateurs sont ravis de ce service : l'hébergement est de qualité, les outils sont simples d'utilisation, la formule gratuite est généreuse, les tarifs des plans payants, attractifs et le support client, réactif. Le son de cloche est le même sur les avis Google, qui atteignent eux aussi à 4,9 étoiles sur 5 (pour 59 avis laissés).
Conclusion sur notre avis
alwaysdata est un hébergeur polyvalent et flexible qui plaira à un public averti (développeurs, agences web et autres professionnels). Apprécié pour sa transparence et son bon rapport qualité/prix, il propose une formule gratuite à vie généreuse qui convient à de petits projets personnels et devrait en intéresser plus d'un. Même s'il n'est pas accessible par chat mais uniquement via des tickets (ou par téléphone avec le plan Max), le service client de ce fournisseur est réputé pour sa réactivité et son accompagnement, ce qui est un vrai plus de nos jours. Ce service a aussi l'avantage d'être français, de soutenir les logiciels libres et d'être respectueux de la planète. On ne peut que le recommander.
alwaysdata propose une plateforme d’hébergement infogérée, pensée pour publier des sites et des services web sans se battre avec l’infra. Vous disposez d’un compte, d’une interface d’administration, et d’outils de déploiement. Vous choisissez vos technos, vos versions, vos domaines, et vos bases de données. Les sauvegardes, le SSL, et la gestion email font partie du lot.
- Sites illimités
- Accès SSH inclus
- Multi-langages, multi-versions
- Free pour usage perso
- Offre Max chère
- Interface assez technique
alwaysdata propose-t-il un hébergement gratuit ?
Oui, cet hébergeur propose une offre gratuite à vie sans carte bancaire requise, compatible avec PHP, Node.js, Python, Ruby, Deno, etc.
Quelle offre choisir : Cloud public, VPS ou Cloud privé ?
Le Cloud public convient aux sites classiques (disponibilité 99,7 %), l'hébergement privé (Max) offre un serveur dédié à un seul utilisateur avec une disponibilité jusqu'à 99,95 % pour les projets plus poussés.
Peut-on migrer vers une offre supérieure facilement ?
Oui, la migration est possible et gratuite, depuis l'onglet Abonnements pour le Cloud public, ou en contactant le support pour un changement d'environnement.
Quels langages de programmation sont supportés ?
alwaysdata supporte PHP, Python, Java, Node.js, Ruby et d'autres langages, avec le choix de la version pour chaque site.
Y a-t-il une limite sur le nombre de bases de données ou d'e-mails ?
Non, alwaysdata ne fixe pas de limites sur le nombre de boîtes mail, alias, ni sur le nombre de bases de données.
Comment fonctionne le SSL/HTTPS sur alwaysdata ?
alwaysdata propose des certificats SSL gratuits via Let's Encrypt, installables et gérables en quelques clics depuis l'interface.
alwaysdata dispose-t-il d'un pare-feu applicatif (WAF) ?
Oui, alwaysdata utilise ModSecurity avec le jeu de règles OWASP CRS, configurable directement depuis l'interface d'administration.
Les sauvegardes sont-elles automatiques ?
Oui, les sauvegardes de fichiers, e-mails et bases de données sont accessibles rapidement et sans surcoût. Selon l'offre choisie, elles sont conservées jusqu'à 30 jours glissants.