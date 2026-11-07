Laurent_Marandet

Voici mon expérience: j’ai décliné les propositions de ma banque et de mon expert-comptable car j’utilise le logiciel libre Dolibarr depuis une douzaine d’années. J’ai donc fait la mise à jour vers la dernière version, ajouté un module gratuit pour la facturation électronique et me suis inscrit sur la plateforme d’échange SuperPDP (frais fixes 12 euros par an + paiement modique au delà d’un grand nombre de factures). J’étais fin prêt fin août.

J’ai reçu des factures d’OVH, Dell, Amazon sans problème mais Orange ne m’en a pas envoyé (ni Orange Pro, ni Orange Business) et je décerne un carton rouge à Ulys (télépéage Vinci Autoroutes) qui, non seulement n’envoie pas de facture électronique mais prétend demander 2 euros ht par mois pour envoyer des pdf compatibles avec le format factur-x !!! Cela me semble tout à fait illégal. Je ne comprends pas que des sociétés aussi énormes (et riches) soient autant à la ramasse. Sans doute que les amendes prévues ne concernent que les petits, les gros ayant des passe-droits.

Dans l’autre sens, j’ai envoyé des factures électroniques à mes clients (bien que je n’y sois pas obligé avant un an) mais j’ai envoyé une copie au format hybride pdf-factur-X par mail car même les boîtes de 3000 personnes semblaient avoir du mal à traiter ces factures en septembre.