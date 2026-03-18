Indy réunit comptabilité automatisée, facturation électronique et compte pro dans une seule plateforme, accessible gratuitement en formule de base. Plus de 200 000 indépendants l'utilisent en France. Voilà ce qu'on peut en attendre et ce qu'on ne peut pas.
Fondée en 2019 à Lyon sous le nom IndépendantSAS, la société rebaptisée Indy est prévue pour automatiser la comptabilité des travailleurs indépendants en France. Concrètement, la plateforme synchronise les comptes bancaires via un agrégateur agréé ACPR, classe les opérations par intelligence artificielle et génère les documents fiscaux obligatoires selon le statut juridique de l'utilisateur. Un freelance ou une profession libérale qui perdait plusieurs heures par mois à saisir des lignes comptables peut ainsi réduire cette tâche à quelques minutes de validation hebdomadaire.
À cela s'ajoute un service de création d'entreprise gratuit pour tout abonnement Premium, avec accompagnement par un spécialiste, rédaction des statuts, dépôt au greffe et garantie anti-rejet. Les frais légaux (greffe et annonce légale) restent à la charge de l'utilisateur.
Il faut d'emblée dissiper une confusion fréquente : Indy n'est pas une néobanque. Le compte pro intégré à la plateforme vient en complément de l'outil comptable, pas l'inverse. On y trouve un IBAN français, une carte Mastercard et des virements SEPA illimités, mais les fonctionnalités bancaires avancées que proposent Qonto ou Shine (multi-devises natif, cartes collaborateurs, workflows de dépenses) n'y figurent pas. Indy a procédé à l'inverse de ces acteurs : la comptabilité en premier, le compte pro en complément. Cette logique de construction explique pourquoi la plateforme excelle sur les déclarations fiscales et reste plus sobre côté services bancaires.
Cette année, avec la généralisation progressive de la facturation électronique obligatoire, la certification Plateforme Agréée (ex-PDP) de l'AIFE dont bénéficie Indy devrait convaincre tous les indépendants et structures qui n'échapperont pas à cette réforme.
|En résumé
|Note /5
|Points forts
|Points faibles
|Pour qui ?
|4,3/5
|Formule gratuite avec IBAN FR et facturation électronique conforme 2026
|Pas d'API ni de connecteurs tiers (Stripe, Zapier…)
|Freelances, professions libérales, auto-entrepreneurs, SASU/SAS sous 254 k€ de CA en prestations
|Catégorisation automatique de plus de 90 % des transactions
|Périmètre limité : LMP, BIC agricoles, sociétés à l'IR exclus
|SAV 100 % France, moins de 2 min de réponse, 97 % de satisfaction
|Pas de gestion multi-utilisateurs ni de workflows d'approbation
- credit_cardCarte physique et virtuelle
- languageRéseau Mastercard
- payments3 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis & Facturation électronique
Qu'est-ce qu'Indy ?
Présentation et historique
Indy SAS est domiciliée au 94 rue Robert, à Lyon. La société fonctionne selon un modèle SaaS par abonnement mensuel ou annuel, avec un freemium bien construit : une formule gratuite substantielle et deux niveaux payants, Plus et Premium, dont le contenu varie selon le statut juridique de l'utilisateur. Toute l'équipe support opère depuis la France.
Sur le plan réglementaire, Indy n'est pas un établissement de crédit au sens propre. Le compte pro intégré repose sur un partenaire bancaire agréé qui fournit l'IBAN français, tandis que la synchronisation des données transite par un agrégateur certifié par l'ACPR-Banque de France. La plateforme est conforme aux normes FEC et EDI exigées par l'administration fiscale, avec une attestation de conformité disponible en téléchargement.
À qui s'adresse-t-elle ?
Le périmètre que couvre aujourd'hui Indy est large : des micro-entreprises en micro-BNC et micro-BIC aux entreprises individuelles au régime BNC à l'IR en passant par les sociétés à l'IS (SAS, SASU, EURL, SARL) sous le seuil de 254 000 euros de CA annuel pour les prestations de service et 840 000 euros pour la vente de biens, SCI et LMNP. Les régimes LMP, agricoles, les sociétés à l'IR et certains BIC hors micro en sont exclus.
En pratique, les profils qui tirent le mieux parti de la plateforme sont les freelances, les professions libérales (médecins, kinésithérapeutes, avocats), les consultants en SASU et les auto-entrepreneurs qui veulent gérer leur comptabilité sans passer par un cabinet. L'outil a aussi convaincu des SCI et des investisseurs LMNP pour qui la tenue comptable manuelle représente une contrainte chronophage.
Les fonctionnalités d'Indy
Gestion du compte et des transactions
Dès la formule gratuite, le compte pro Indy donne accès à un IBAN français, une carte Mastercard physique et une carte virtuelle, toutes deux compatibles Apple Pay et Google Pay. Virements SEPA instantanés et programmés, prélèvements SEPA, virements récurrents : tout cela fonctionne sans frais et sans quota. Pour les virements internationaux SWIFT entrants, compter 5 euros par opération, auxquels s'ajoutent les frais de change en devise étrangère.
La synchronisation couvre plus de 300 banques françaises et européennes. L'IA embarquée catégorise automatiquement plus de 90 % des transactions dans la bonne rubrique comptable, avec détection de la TVA applicable. Tout transit par l'agrégateur est en lecture seule : aucun virement ne peut y être déclenché. Côté multi-devises, l'offre s'en tient à la réception de virements SWIFT avec conversion automatique, sans compte en devises étrangères.
Outils de facturation et de comptabilité
Toutes les formules, y compris la gratuite, incluent la création de devis et de factures en nombre illimité, personnalisables (logo, couleurs, mentions légales) et transformables en un clic. Un catalogue de produits et services réduit le temps de saisie sur les lignes récurrentes. La certification d'Indy de Plateforme Agréée (ex-PDP) de l'AIFE garantit la conformité avec la réforme de la facturation électronique qui arrive le 1er septembre prochain.
La signature électronique de devis et les relances automatiques d'impayés ne sont accessibles qu'à partir de la formule Plus. Le rapprochement entre une facture et sa transaction bancaire correspondante est automatique.
En revanche, il n'y a pas de synchronisation native avec Pennylane, QuickBooks ou d'autres logiciels tiers : Indy fonctionne en circuit fermé, avec des exports au format PDF ou comptable standard.
Gestion des dépenses et des équipes
Photo d'un reçu, import d'un PDF : Indy stocke les justificatifs sans limite de nombre ni de durée, et les associe aux transactions correspondantes. La certification à valeur probante des justificatifs, qui permet de se passer des originaux papier en cas de contrôle fiscal, n'est accessible qu'à partir du plan Plus. Jusqu'à trois sous-comptes sont disponibles à ce même niveau, utiles pour ventiler les dépenses par type ou par projet.
Pour les équipes, il faut savoir que la plateforme ne propose pas de gestion multi-utilisateurs avancée, pas de workflows d'approbation, ni de droits d'accès différenciés pour des collaborateurs. Pour un travailleur solo ou une microstructure, cela ne pose aucun problème. Mais pour un patron qui veut déléguer la validation de notes de frais à un associé ou un assistant, on n'est pas dans le bon rayon d'action.
Intégrations et API
Chez Indy, pas d'API publique documentée, pas de connecteurs natifs avec Stripe, Shopify ou Zapier. Les données entrent par la synchronisation bancaire et sortent via les exports comptables.
Ces contraintes ne sont pas négligeables et doivent prises en compte avant de souscrire chez Indy, pour qui souhaite y connecter ses outils SaaS ou automatiser des flux entre plusieurs plateformes.
Les tarifs d'Indy
Les formules disponibles
Trois niveaux, déclinés selon la structure juridique, avec des tarifs qui varient sensiblement d'une forme à l'autre. Tous les tarifs ci-dessous sont en HT :
|Structure
|Essentiel
|Plus (annuel)
|Plus (mensuel)
|Premium (annuel)
|Premium (mensuel)
|Auto-entrepreneur
|Gratuit
|9 €/mois
|12 €/mois
|12 €/mois
|16 €/mois
|EI BNC à l'IR
|Gratuit
|9 €/mois
|12 €/mois
|22 €/mois
|28 €/mois
|EI à l'IS
|Gratuit
|9 €/mois
|12 €/mois
|49 €/mois
|59 €/mois
|SCI / LMNP
|Gratuit
|9 €/mois
|12 €/mois
|24 €/mois
|32 €/mois
|SAS, SASU, SARL, EURL
|Gratuit
|9 €/mois
|12 €/mois
|49 €/mois
|59 €/mois
|Option Expert-comptable
|—
|—
|—
|+39 €/mois (SCI/LMNP)
|+49 €/mois (autres)
|Compte pro + IBAN FR
|✓
|✓ + 3 sous-comptes
|✓ + 3 sous-comptes
|✓ + 3 sous-comptes
|✓ + 3 sous-comptes
|Déclarations fiscales
|—
|—
|—
|✓ selon structure
|✓ selon structure
|Support
|Live chat limité
|Personnalisé
|Personnalisé
|Prioritaire + RDV config.
|Prioritaire + RDV config.
Les frais à surveiller
Les virements SEPA, qu'ils soient instantanés, programmés ou récurrents, ne génèrent aucun frais. Attention toutefois à ces trois postes qui génèrent des frais supplémentaires.
Les virements SWIFT entrants coûtent 5 euros l'unité, auxquels s'ajoutent les frais de change pour les devises étrangères.
Le lien de paiement Pay by Link revient à 2,2 % du montant facturé plus 0,15 euro à chaque utilisation.
Enfin, l'abonnement annuel est réglé en une fois et ne donne pas lieu à remboursement en cas de résiliation anticipée. L'abonnement mensuel, lui, peut être suspendu à tout moment.
Rapport qualité/prix
Pour un auto-entrepreneur ou une micro-entreprise, aucun concurrent ne propose aujourd'hui une formule gratuite avec IBAN français, carte Mastercard et facturation électronique conforme à la réforme 2026. C'est là qu'Indy creuse l'écart. À 12 euros par mois HT (annuel) pour le Premium auto-entrepreneur, déclarations Urssaf, TVA et impôts incluses, le calcul est vite fait face aux 800 à 1 500 euros annuels d'un comptable traditionnel pour le même périmètre.
Pour les sociétés (SAS, SASU, SARL, EURL) et les EI à l'IS (impôt sur les sociétés), la comparaison se resserre. Le Premium grimpe à 49 euros par mois HT (annuel), ce qui le place dans la même fourchette que Finom ou Pennylane, qui eux proposent davantage de connecteurs et un pilotage financier plus élaboré.
Pour les EI BNC à l'IR (impôt sur le revenu), le Premium à 22 euros par mois HT reste compétitif face à l'offre de ces mêmes acteurs. Le choix dépend surtout du besoin d'intégrations tierces et de la complexité de la structure.
L'expérience utilisateur
L'application mobile
Disponible sur iOS et Android, l'application Indy affiche 4,9/5 sur l'App Store pour plus de 5 900 avis, et 4,8 sur Google Play pour plus de 3 000 évaluations. La prise en photo des justificatifs, la consultation du solde et le suivi des factures en attente de paiement fonctionnent directement depuis l'app.
Les utilisateurs, y compris ceux qui se disent novices en comptabilité, mentionnent systématiquement la lisibilité des données et la fluidité de navigation.
L'interface web
Chez Indy, le dashboard web regroupe quatre modules : comptabilité, facturation, compte pro et déclarations. La logique de navigation colle aux questions qu'un indépendant se pose naturellement : chiffre d'affaires du mois, prochaine échéance fiscale, factures impayées. Il n'y a pas de formation nécessaire.
La plupart des utilisateurs rapportent avoir pris la plateforme en main en moins d'une heure. Grâce à l'automatisation de la catégorisation, le temps effectif consacré à la comptabilité au quotidien se réduit à quelques minutes de validation.
Sécurité et fiabilité
Agrément et cadre réglementaire
L'agrégateur bancaire partenaire d'Indy détient l'agrément de l'ACPR, l'autorité administrative adossée à la Banque de France, et applique les mêmes standards de chiffrement que les grandes banques européennes. Les données comptables transitent par des serveurs répliqués et sécurisés. La plateforme est conforme aux normes FEC et EDI, certifiée Plateforme Agréée (ex-PDP) par l'AIFE pour la facturation électronique, et dispose d'une attestation de conformité fiscale téléchargeable.
Sur la question de la garantie des dépôts, comme on l'a vu, Indy n'est pas un établissement de crédit classique couvert directement par le FGDR. Le compte pro repose sur un partenaire bancaire dont les fonds sont ségrégués. Les conditions générales détaillent les modalités exactes de protection, et Clubic vous en recommande chaudement la lecture attentive avant de souscrire.
Protection des données et des fonds
Aucun identifiant bancaire n'est visible au sein d'Indy. Ils sont stockés uniquement chez l'agrégateur, chiffrés avec des algorithmes robustes, et régulièrement audités par des spécialistes en sécurité. L'accès aux données bancaires est en lecture seule : aucun virement ne peut y être déclenché. L'authentification forte est requise à chaque connexion, et la plateforme respecte le RGPD.
Le service client d'Indy
Canaux de contact
Indy a délibérément choisi de ne pas fournir de support client par téléphone. Le support Indy fonctionne donc exclusivement par écrit, via le live chat intégré à l'application web (bulle rose en bas à droite) et mobile (Menu > Discuter avec nous).
Les horaires sont les suivants : lundi et mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. En période de clôture fiscale (février à début juin), le chat reste ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption.
Sur la formule Essentiel, le live chat est accessible sans priorité. Le plan Plus débloque un accompagnement personnalisé. La formule Premium ajoute un rendez-vous de configuration.
Avec l'option expert-comptable, les demandes sont automatiquement transmises à l'expert dédié, qui répond par écrit avec un délai allant de quelques heures à quelques jours.
Qualité et réactivité
Selon les données mises en avant par Indy, ses conseillers répondent en moins de 2 minutes pendant les horaires d'ouverture, avec un taux de satisfaction client de 97 %. On notera cependant que le support live chat traite les questions de prise en main et d'utilisation du logiciel, mais pas les questions fiscales ou comptables complexes.
Pour ces dernières, Indy oriente explicitement vers l'option expert-comptable.
Sur les formules Essentiel et Plus, un utilisateur qui cherche une réponse personnalisée sur sa liasse fiscale ou sa situation AGA (association de gestion agréée) ne l'obtiendra pas via le chat standard.
Les avis clients sur Indy
Ce que disent les utilisateurs
4,8/5 sur 12 254 avis Trustpilot, dont 89 % de cinq étoiles et 7 % de quatre étoiles. Sur l'App Store, 4,8/5 pour plus de 5 900 évaluations ; 4,8/5 également sur Google Play avec plus de 1 500 avis. Dans la catégorie « Logiciels de comptabilité » sur Trustpilot, Indy se classe en première position, devant Finom (4,7/5) et Pennylane (4,4/5 sur 672 avis). Ces données correspondent à mars 2026.
Points de satisfaction récurrents
La simplicité de prise en main revient dans quasiment chaque avis positif, et pas seulement chez les novices. Emilie, orthophoniste utilisatrice depuis cinq ans, a calculé une économie de 812 euros par an sur ses frais de comptabilité depuis son passage à Indy. Marc J., autre utilisateur régulier, retient avant tout la fiabilité de l'outil et la réactivité du support, un contraste qu'il souligne par rapport à son expérience précédente. Pour Catherine, c'est la tranquillité au quotidien qui prime : les dépenses s'importent automatiquement depuis le compte bancaire, les factures se lient aux transactions en un clic.
Les utilisateurs apprécient également les webinaires gratuits animés par l'équipe Indy. Plusieurs d'entre eux indiquent avoir choisi la plateforme après avoir assisté à une présentation live sur la TVA, la création d'entreprise ou la réforme de la facturation électronique, convaincus par la pédagogie des intervenants.
Reproches et points d'amélioration
Sur les formules Essentiel et Plus, le support ne couvre pas les questions comptables ou fiscales complexes et certains utilisateurs ne le découvrent qu'après souscription faute d'information claire en amont.
Par ailleurs, un avis Premium récent sur Trustpilot signale deux rendez-vous de prise en main non honorés dans les délais avant d'être finalement pris en charge.
Enfin, plusieurs personnes découvrent après inscription que leur situation (société à l'IR, activité agricole, LMP) n'entre pas dans le périmètre d'Indy, ce que l'on peut interpréter comme un manque de clarté dans le parcours d'inscription.
Indy face à la concurrence
Comparaison rapide
Face à Qonto, l'écart est net sur la comptabilité intégrée et le prix d'entrée. Qonto excelle là où Indy ne va pas : les équipes avec workflows d'approbation, les transactions en multi-devises et les connecteurs avec les outils d'e-commerce. Les deux plateformes ne ciblent pas tout à fait les mêmes profils, même si les auto-entrepreneurs et petites SASU se retrouvent souvent à les comparer.
Shine et Indy visent les mêmes freelances, avec une interface soignée et des fonctionnalités bancaires proches. Shine dispose d'ailleurs d'une formule Free gratuite depuis 2026, mais l'automatisation déclarative d'Indy en formule Premium dépasse ce que Shine propose à tarif comparable pour les indépendants BNC.
Finom, lui, part d'abord du compte bancaire, avec une formule Solo gratuite et un cashback à partir de 1 % sur les formules payantes (jusqu'à 3 % sur Smart), mais sans l'outillage déclaratif et fiscal qu'Indy intègre nativement.
|Indy
|Qonto
|Shine
|Finom
|Entrée de gamme
|Gratuit
|9 €/mois HT
|Gratuit (Free)
|Gratuit (Solo)
|Comptabilité intégrée
|✓ Auto + déclarations
|Catégorisation seule
|Partielle
|Basique (rapprochement bancaire)
|Compte pro IBAN FR
|✓ Gratuit
|✓ Payant
|✓ Payant
|✓ Gratuit (Solo)
|Multi-utilisateurs
|Limité
|✓ Avancé
|Basique
|✓ Dès Basic
|API / connecteurs tiers
|—
|✓ API + Zapier, Stripe…
|Zapier, Stripe
|✓ API (formules Pro+)
|Point fort
|Prix + déclarations auto
|Équipes + international
|Simplicité freelances
|Cashback dès 1 % (Basic)
Notre verdict sur Indy
Les avantages
- Formule gratuite réellement fonctionnelle avec IBAN français, carte Mastercard et facturation électronique conforme à la réforme 2026 ;
- Catégorisation automatique de plus de 90 % des transactions, avec détection de TVA ;
- SAV entièrement basé en France, 4 minutes de temps de réponse moyen en live chat, 98 % de satisfaction ;
- Certifié Plateforme Agréée (ex-PDP) par l'AIFE pour la facturation électronique obligatoire ;
- Tarifs Premium très compétitifs pour auto-entrepreneurs et entreprises individuelles BNC.
Les inconvénients
- Pas d'API publique ni de connecteurs natifs avec Stripe, Zapier, Shopify ou Pennylane ;
- Aucune gestion multi-utilisateurs avancée, pas de workflows d'approbation pour les équipes ;
- Périmètre restreint : LMP, régimes agricoles, sociétés à l'IR et BIC hors micro non pris en charge ;
- L'accès à un support téléphonique direct n'est disponible qu'avec l'option expert-comptable payante.
À qui recommande-t-on Indy ?
Indy convient particulièrement aux freelances, professions libérales et auto-entrepreneurs qui veulent se passer d'un expert-comptable traditionnel tout en restant conformes fiscalement.
C'est aussi un choix solide pour les SASU et SAS en phase de lancement, avec un CA bien en deçà du seuil de 254 000 euros en prestations de service.
Pour les PME avec des équipes à gérer, beaucoup de transactions internationales ou un besoin d'intégrations SaaS avancées, d'autres plateformes répondront mieux au besoin.
- credit_cardCarte physique et virtuelle
- languageRéseau Mastercard
- payments3 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis & Facturation électronique
Indy est une solution tout-en-un pour les travailleurs indépendants : comptabilité, devis/facturation, compte pro, création d’entreprise, etc.
La plupart des services sont gratuits et permettent aux indépendants de gérer leur activité très simplement. Des formules payantes existent pour réaliser ses déclarations fiscales en étant accompagné par des spécialistes.
- Formule gratuite réellement fonctionnelle avec IBAN français, carte Mastercard et facturation électronique conforme à la réforme 2026
- Catégorisation automatique de plus de 90 % des transactions, avec détection de TVA
- SAV entièrement basé en France
- Certifié Plateforme Agréée pour la facturation électronique obligatoire
- Tarifs Premium très compétitifs pour auto-entrepreneurs et entreprises individuelles BNC
- Pas d'API publique ni de connecteurs natifs avec Stripe, Zapier, Shopify ou Pennylane
- Aucune gestion multi-utilisateurs avancée, pas de workflows d'approbation pour les équipes
- Périmètre restreint : LMP, régimes agricoles, sociétés à l'IR et BIC hors micro non pris en charge
- L'accès à un support téléphonique direct n'est disponible qu'avec l'option expert-comptable payante
Questions les plus souvent posées sur Indy
Indy est-il fiable ?
La synchronisation bancaire transite par un agrégateur agréé ACPR-Banque de France, les données sont chiffrées et régulièrement auditées. La plateforme est conforme aux normes FEC et EDI de l'administration fiscale française, et plus de 200 000 indépendants l'utilisent au quotidien.
Indy propose-t-il un IBAN français ?
Oui, dès la formule gratuite. Le compte pro inclut un IBAN français, une carte Mastercard physique et virtuelle, ainsi que des virements SEPA illimités.
Peut-on se passer d'un expert-comptable avec Indy ?
Pour les auto-entrepreneurs, entreprises individuelles BNC et SASU sous seuil, la formule Premium suffit dans la plupart des cas pour tenir la comptabilité et générer les déclarations obligatoires.
Pour les structures plus complexes, une option expert-comptable partenaire est disponible en supplément.
Indy est-il adapté aux sociétés (SAS, SASU) ?
Pour les SAS, SASU, EURL et SARL à l'IS dont le CA annuel ne dépasse pas 254 000 euros en prestations de service (ou 840 000 euros en vente de biens), oui. Au-delà de ces seuils, ou pour les sociétés à l'IR, la plateforme n'est pas adaptée.
Quels sont les reproches les plus fréquents sur Indy ?
Le support téléphonique limité sur les formules basses, l'absence de connecteurs avec les outils tiers et le périmètre de prise en charge restreint à certains régimes comptables. Ces limites sont assumées et documentées par l'équipe Indy.