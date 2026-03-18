Fondée en 2019 à Lyon sous le nom IndépendantSAS, la société rebaptisée Indy est prévue pour automatiser la comptabilité des travailleurs indépendants en France. Concrètement, la plateforme synchronise les comptes bancaires via un agrégateur agréé ACPR, classe les opérations par intelligence artificielle et génère les documents fiscaux obligatoires selon le statut juridique de l'utilisateur. Un freelance ou une profession libérale qui perdait plusieurs heures par mois à saisir des lignes comptables peut ainsi réduire cette tâche à quelques minutes de validation hebdomadaire.

À cela s'ajoute un service de création d'entreprise gratuit pour tout abonnement Premium, avec accompagnement par un spécialiste, rédaction des statuts, dépôt au greffe et garantie anti-rejet. Les frais légaux (greffe et annonce légale) restent à la charge de l'utilisateur.

Il faut d'emblée dissiper une confusion fréquente : Indy n'est pas une néobanque. Le compte pro intégré à la plateforme vient en complément de l'outil comptable, pas l'inverse. On y trouve un IBAN français, une carte Mastercard et des virements SEPA illimités, mais les fonctionnalités bancaires avancées que proposent Qonto ou Shine (multi-devises natif, cartes collaborateurs, workflows de dépenses) n'y figurent pas. Indy a procédé à l'inverse de ces acteurs : la comptabilité en premier, le compte pro en complément. Cette logique de construction explique pourquoi la plateforme excelle sur les déclarations fiscales et reste plus sobre côté services bancaires.

Cette année, avec la généralisation progressive de la facturation électronique obligatoire, la certification Plateforme Agréée (ex-PDP) de l'AIFE dont bénéficie Indy devrait convaincre tous les indépendants et structures qui n'échapperont pas à cette réforme.