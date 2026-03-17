Pas question, pour Equals Money, de remplacer votre banque en ligne principale. L'ambition est plutôt de mettre entre les mains des directions financières un outil de contrôle des dépenses en temps réel, et rendre les paiements internationaux accessibles sans passer par les guichets d'un établissement bancaire traditionnel.

Fondée en 2005 sous le nom FairFX Group PLC et renommée Equals Group en 2019, la société a été rachetée le 14 avril 2025 par Alakazam Holdings BidCo, un consortium réunissant TowerBrook Capital Partners, J.C. Flowers & Co. et les actionnaires de Railsr, pour 283 millions de livres sterling. À l'issue de l'opération, l'action a quitté l'AIM de la Bourse de Londres.

Au bout du compte, on se retrouve avec une fintech qui cumule deux décennies d'expérience dans le change de devises et une offre de gestion des dépenses d'entreprise construite autour de cartes Mastercard prépayées. Sur Trustpilot, 514 avis au 1er mars 2026 lui valent une note de 4,6/5.