Equals Money est un établissement de paiement britannique fondé en 2005, agréé par la FCA, qui permet aux entreprises d'envoyer des paiements dans 23 devises et de gérer les dépenses d'équipe via des cartes Mastercard prépayées. Racheté en avril 2025 pour 283 millions de livres sterling, le groupe a quitté la Bourse de Londres.
Pas question, pour Equals Money, de remplacer votre banque en ligne principale. L'ambition est plutôt de mettre entre les mains des directions financières un outil de contrôle des dépenses en temps réel, et rendre les paiements internationaux accessibles sans passer par les guichets d'un établissement bancaire traditionnel.
Fondée en 2005 sous le nom FairFX Group PLC et renommée Equals Group en 2019, la société a été rachetée le 14 avril 2025 par Alakazam Holdings BidCo, un consortium réunissant TowerBrook Capital Partners, J.C. Flowers & Co. et les actionnaires de Railsr, pour 283 millions de livres sterling. À l'issue de l'opération, l'action a quitté l'AIM de la Bourse de Londres.
Au bout du compte, on se retrouve avec une fintech qui cumule deux décennies d'expérience dans le change de devises et une offre de gestion des dépenses d'entreprise construite autour de cartes Mastercard prépayées. Sur Trustpilot, 514 avis au 1er mars 2026 lui valent une note de 4,6/5.
|En résumé
|Idéal pour
|PME, ETI et organisations avec des flux internationaux réguliers
|Points forts
|Paiements dans 23 devises via SWIFT et SEPA · Cartes dépenses paramétrables · Account manager dédié · Mass payments jusqu'à 10 000 lignes
|Points faibles
|Pas de facturation intégrée · Application Android notée 2,7/5 · Aucune couverture FSCS
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageRéseau Masterard
- payments3 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartPas de facturation
Qu'est-ce que Equals Money ?
Présentation et historique
Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles (n° 05539698) au 3rd Floor, Vintners' Place, 68 Upper Thames Street à Londres, Equals Money PLC opère sous deux agréments distincts de la Financial Conduct Authority. Le premier, au titre des services de paiement (FCA n° 488396), couvre les transferts et les virements. Le second, détenu par Equals Money International Limited (FCA n° 900493) en vertu des Electronic Money Regulations 2011, encadre l'émission des cartes Mastercard.
Soyons clairs : pas de crédit, pas de découvert autorisé, pas de garantie des dépôts au titre du FSCS britannique. Ce statut d'établissement de paiement a des conséquences directes sur la protection des fonds, un point développé dans la section dédiée à la sécurité.
À qui s'adresse-t-elle ?
Production cinématographique et TV, hôtellerie, e-commerce, manufacturing, cabinets comptables, associations et organisations caritatives : on trouve chez les clients d'Equals Money des profils très variés, mais un besoin commun. Il s'agit, dans chacun de ces cas, de donner à des collaborateurs les moyens de dépenser dans un cadre budgétaire strict, sans leur ouvrir l'accès au compte principal de l'entreprise.
Pour les freelances et micro-entrepreneurs, en revanche, l'intérêt est limité. Pas de facturation intégrée, pas d'IBAN français, pas d'outil comptable natif pour les besoins domestiques. Equals Money s'adresse surtout aux structures qui ont déjà une comptabilité organisée et cherchent un outil complémentaire, plutôt qu'un tout-en-un.
Les fonctionnalités d'Equals Money
Gestion du compte et des transactions
Les paiements dans 23 devises sont accessibles via les connexions SWIFT et SEPA, avec une exécution généralement sous 24 heures ouvrables. Pour gérer le risque de change, on peut utiliser 3 outils : l'opération au comptant, soit un transfert unique au taux en direct ; le contrat à terme, qui fixe un taux pour une transaction future jusqu'à 24 mois à l'avance, protégeant ainsi contre la volatilité des marchés ; et les ordres stop-loss ou limités. À noter que ces contrats à terme ne couvrent que les paiements de biens et de services.
On donnera une mention complémentaire à la fonctionnalité mass payments, qui autorise l'envoi de jusqu'à 10 000 paiements simultanément via un fichier importé. Pour une direction financière qui rembourse des frais à des dizaines de collaborateurs ou traite des salaires dans plusieurs devises, c'est un énorme gain de temps.
Outils de facturation et de comptabilité
Ni devis, ni factures : Equals Money ne propose aucun outil de ce type. Du côté des intégrations natives, seuls Xero et SAP Concur sont annoncés sur le site. Pour tout autre logiciel comptable, il faudra dont expoter manuellement les données. Ce qui creuse un écart net avec Qonto ou Shine, qui intègrent la facturation dès l'interface de base.
Gestion des dépenses et des équipes
Physiques ou virtuelles, les cartes Mastercard sont utilisables dans plus de 190 pays. Pour chaque carte, un administrateur peut définir un plafond individualisé, bloquer ou débloquer instantanément depuis l'application, approuver des demandes de fonds et consulter toutes les transactions en temps réel.
Du côté des collaborateurs, les dépenses sont annotées avec des reçus photographiés et des catégories directement depuis le mobile. La personnalisation des autorisations d'accès selon le poste et les responsabilités de chaque utilisateur est également possible.
Sur tous les plans, pas de frais par siège, pas de limite d'utilisateurs. Et c'est un choix de modèle économique rare là où chez la plupart des concurrent, on pratique plutôt la facturation à l'utilisatur actif.
Intégrations et API
Un portail développeur et une API sont mis à disposition pour connecter la plateforme à des systèmes tiers. Via l'offre Banking-as-a-Service (BaaS), d'autres entreprises peuvent intégrer des fonctionnalités d'émission de cartes ou de paiement dans leurs propres produits, en marque blanche si nécessaire.
Les tarifs d'Equals Money
Les formules disponibles
Equals Money propose 3 plans différents pour gérer les paiements : Business, Business Plus et Entreprise.
|Plan
|Prix mensuel
|Cartes physiques
|Cartes virtuelles
|Utilisateurs
|Business
|50 €/mois
|Jusqu'à 20
|Jusqu'à 50
|Illimités
|Business Plus
|80 €/mois
|Jusqu'à 50
|Jusqu'à 100
|Illimités
|Enterprise
|Sur devis
|51+
|100+
|Illimités
À noter qu'Equals Money propose également un compte multidevises, à personnaliser entièrement, et qui comprend l'ntégration personnalisée, le ou les comptes en nom propose, la possibilité d'envoyer, recevoir et gérer 23 devises, d'effectuer des virements le jour même et ouvrable suivant et des intégrations API.
Les frais à surveiller
Il faut être vigilant sur les 10 euros en frais uniques par carte physique émise et 1,50 euro par retrait aux distributeurs automatiques.
Les marges sur les opérations de change ne sont pas publiées sur le site : définies lors de l'onboarding en fonction des volumes de l'entreprise, elles varient d'un client à l'autre.
Enfin, une tarification distincte s'applique aux services de paiement international, à demander auprès de l'équipe commerciale.
Rapport qualité/prix
À 50 euros par mois pour le plan d'entrée, la note mensuelle dépasse celle de certains concurrents généralistes. En contrepartie, l'account manager dédié et le nombre illimité d'utilisateurs donnent l'avantage et une valeur réelle pour les équipes structurées. La grille tarifaire, lisible et détaillée sur le site, ne réserve pas de mauvaises surprises sur les frais inclus dans l'abonnement.
L'expérience utilisateur
L'application mobile
3,6/5 pour 31 avis sur l'App Store, 4.6/5 pour 514 avis sur Truspilot, et encore ni note ni avis sur le Google Play Store, on le voit bien, Equals Money est encore jeune. Côté iOS, une boucle de démarrage sur le logo après une mise à jour a contraint certains utilisateurs à désinstaller puis réinstaller l'application. Cela dit, plusieurs versions ont été publiées chaque mois tout au long de 2025 et en début 2026, signe d'un suivi actif du développement. Pour les opérations quotidiennes, consultation des soldes, gestion des cartes et demandes de fonds, l'essentiel est couvert.
L'interface web
Sur le dashboard, on retrouve les soldes, les transactions récentes et les alertes en attente. En quelques clics, on a accès à la gestion des cartes et des droits d'accès. Les virements peuvent être initiés directement depuis l'interface, avec des taux de change affichés en temps réel. Sur G2, les responsables finaniciers sont ravis que le dashboard soit simple et intuitif pour les employés.
Sécurité et fiabilité
Agrément et cadre réglementaire
Equals Money PLC opère sous agrément FCA pour les services de paiement (n° 488396). Pour l'émission des cartes, Equals Money International Limited détient un agrément d'établissement de monnaie électronique auprès de la même autorité (n° 900493). Ces agréements impliquent qu'Equals Money se doit de répondre à des obligations de reporting, de fonds propres et de contrôle interne imposées par le régulateur britannique.
Attention, car en cas de défaillance d'Equals Money, les fonds des clients ne bénéficieraient pas d'une garantie des dépôts au sens traditionnel du terme : la plateforme n'est pas couverte par le Financial Services Compensation Scheme.
Protection des données et des fonds
Conservés sur des comptes bancaires spécialement désignés à cet effet, séparés des fonds propres de la société, les fonds des clients sont détenus auprès de Citibank UK Limited, de la Royal Bank of Scotland ou de Barclays Bank PLC.
Equals Money précise qu'aucune autre partie ne peut exercer de droits sur ces fonds. En l’absence de garantie formelle des dépôts, ce mécanisme de ségrégation imposé par la réglementation applicable aux établissements de paiement assure l’essentiel de la protection des clients.
Le service client d'Equals Money
Canaux de contact
Les clients européens ont le choix pour contacter le support :
- par e-mail (help@equalsmoney.com) ;
- par téléphone au +32 0800 13 526 (numéro gratuit) ;
- via le chat intégré à la plateforme.
Les équipes répondent du lundi au jeudi de 10h à 18h, et le vendredi de 10h à 17h. Il n'y a pas de support le week-end.
Chaque client dispose d'un account manager dédié, joignable par email et par téléphone pour l'onboarding et le suivi opérationnel.
Qualité et réactivité
Sur Trustpilot, les clients sont particulièrement satisfaits des agents qui règlent des problèmes complexes en un seul échange. Changement de numéro de téléphone associé au compte, activation de carte bloquée, migration de système, plusieurs d'entre eux ont raconté des situations qui auraient pu durer des jours, réglées en quelques heures.
Petis bémols toutefois, sur un avis publié en septembre 2025 qui signale une rétention de fonds de 21 jours lors d'un contrôle AML, avec une communication jugée insuffisante. Les contrôles AML, pour Anti-Money Laundering, ou lutte contre le blanchiment de capitaux, ce sont toutes les vérifications mises en place par les banques et établissements financiers pour empêcher que de l’argent d’origine illégale ne circule dans le système financier.
Quelques autres clients ont également mentionné des appels commerciaux non sollicités.
Les avis clients sur Equals Money
Ce que disent les utilisateurs
4,6/5 sur 514 avis au 1er mars 2026, mention « Excellent » sur Trustpilot. Sur les pages produit du site, on lit par ailleurs 4,5/5 sur G2 et 4,4/5 sur Trustpilot, un léger écart lié aux dates de mise à jour des pages. Sur l'App Store britannique, 3,6/5 pour 31 avis. Comme on l'a dit, Equals Money doit encore faire ses preuves en tant qu'application, mais on salue un bon début d'après les avis.
Points de satisfaction récurrents
De loin, c'est le service client qui séduit le plus. Dans des dizaines de témoignages, on retrouve les mêmes éléments : réactivité des agents, patience avec des utilisateurs peu à l'aise avec la technologie, résolution de situations complexes en un seul appel. Fait rare dans le secteur fintech, plusieurs avis mentionnent des agents par leur prénom, notamment Thabiso Molefe, Ethan, Adam.
Plus techniquement, viennent ensuite les taux de change, plus avantageux que ceux des banques traditionnelles, puis la clarté du dashboard et la facilité de contrôle des dépenses d'équipe.
Reproches et points d'amélioration
Globalement, les clients ont trois reproches à faire à Equals Money. En tête : les bugs de l'application mobile iOS, boucle de démarrage et réinitialisations de mot de passe non sollicitées. Puis les délais de contrôle AML, jugés opaques et peu communiqués. Quelques utilisateurs font enfin état d'un démarchage téléphonique commercial jugé intrusif.
Equals Money face à la concurrence
Avec Qonto ou Revolut Business, pas de concurrence frontale : les trois répondent à des besoins distincts.
Les entreprises françaises à la recherche d'un IBAN français, d'outils de facturation intégrés et d'un écosystème comptable nativement adapté au marché local, comme Pennylane, Indy ou QuickBooks, se tourneront plus naturellement vers Qonto.
Mais dès que le cœur de l'activité se centre sur les flux internationaux et que la facturation passe par un outil tiers, Equals Money prend l'avantage.
Chez les freelances et les petites structures qui cherchent à convertir des devises au taux mid-market, soit entre le prix d’achat et le prix de vente d’une devise sur le marché des changes, le tout avec un minimum de frais fixes, Wise Business répond mieux au besoin. Equals Money sera préféré quand la structure aura besoin de plusieurs cartes de paiement, d'effectuer de nombreux paiements, ou encore aura besoin d'une assistance humaine dédiée.
Plus riche en fonctionnalités annexes, Revolut Business fonctionne sur un modèle de support structurellement moins personnalisé. Pour les entreprises qui accordent de l'importance à un suivi humain, c'est un écart que Revolut ne comble pas.
|Equals Money
|Wise Business
|Qonto
|Revolut Business
|Profil cible
|PME/ETI internationales
|Freelances/PME FX
|TPE/PME françaises
|PME multi-usages
|Paiements intl.
|23 devises SWIFT/SEPA
|Taux mid-market, 40+ devises
|SEPA principalement
|SEPA + SWIFT
|Cartes dépenses
|Physiques + virtuelles
|Virtuelles principalement
|Physiques + virtuelles
|Physiques + virtuelles
|Facturation
|Non
|Non
|Oui
|Non
|Intégrations compta
|Xero, SAP Concur
|Xero, QuickBooks, Wave
|Pennylane, Indy, QuickBooks
|Xero, QuickBooks
|Tarif de base
|50 €/mois
|Frais uniques
|Dès 9 €/mois
|Dès 0 €/mois
|Garantie dépôts
|Non (ségrégation)
|Non (ségrégation)
|Non (ségrégation)
|Non (ségrégation)
Notre verdict sur Equals Money
Les avantages
- Paiements dans 23 devises via SWIFT et SEPA, avec contrats à terme jusqu'à 24 mois ;
- Mass payments jusqu'à 10 000 lignes : idéal pour les équipes RH et les DAF ;
- Account manager dédié inclus dès le premier plan ;
- Utilisateurs illimités sur tous les plans, sans frais par siège ;
- Cartes Mastercard physiques et virtuelles paramétrables en temps réel ;
- Double agrément FCA, fonds ségrégués chez Citibank, RBS ou Barclays.
Les inconvénients
- Pas de facturation intégrée : un outil tiers est nécessaire ;
- Intégrations comptables natives limitées à Xero et SAP Concur ;
- Application mobile peu mature : 2,7/5 sur Google Play, 3,6/5 sur l'App Store ;
- Absence de couverture FSCS : les fonds ne sont pas garantis en cas de défaillance.
À qui recommande-t-on Equals Money ?
Aux PME et ETI qui traitent régulièrement des paiements internationaux, gèrent des équipes en déplacement et ont besoin d'un contrôle granulaire sur les dépenses. Les associations, les organismes de production audiovisuelle et les entreprises importatrices-exportatrices font partie des profils les mieux servis. Pour un indépendant qui cherche à tout centraliser en un seul endroit, en revanche, ce n'est pas l'outil adapté.
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageRéseau Masterard
- payments3 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartPas de facturation
Equals Money est une solution financière B2B qui s'adresse aux équipes finance, aux PME et aux grandes entreprises souhaitant reprendre le contrôle sur leurs dépenses professionnelles. La plateforme regroupe plusieurs briques complémentaires : un logiciel de gestion des dépenses, des cartes d'entreprise (prépayées, débit, virtuelles), un compte multi-devises et des outils de paiements internationaux. Vous pouvez émettre des cartes Mastercard pour vos collaborateurs, fixer des plafonds précis par carte ou par équipe, et visualiser chaque transaction en temps réel depuis un tableau de bord centralisé. Equals Money prend en charge 38 devises pour les comptes et 21 pour les cartes, avec une acceptation dans plus de 190 pays. La plateforme est utilisée par plus de 50 000 entreprises et affiche une note de 4,5/5 sur G2. Elle est éditée par Equals Money PLC, filiale d'Equals Group Limited, et est autorisée par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni.
- Paiements dans 23 devises via SWIFT et SEPA
- Mass payments jusqu'à 10 000 lignes
- Account manager dédié inclus dès le premier plan
- Utilisateurs illimités sur tous les plans, sans frais par siège
- Cartes Mastercard physiques et virtuelles
- Double agrément FCA, fonds ségrégués chez Citibank, RBS ou Barclays
- Pas de facturation intégrée
- Intégrations comptables natives limitées à Xero et SAP Concur
- Application mobile peu mature
- Absence de couverture FSCS
Ce que les clients demandent le plus au sujet d'Equals Money
Equals Money est-elle une vraie banque ?
Non. Agréée par la FCA comme établissement de paiement et de monnaie électronique, Equals Money ne propose ni crédit, ni découvert autorisé. Les fonds des clients ne sont pas couverts par le FSCS, mais conservés sur des comptes ségrégués détenus auprès de Citibank UK, de la Royal Bank of Scotland ou de Barclays Bank PLC.
Equals Money est-elle fiable ?
Sous agréments FCA depuis 2005, rachetée en avril 2025 pour 283 millions de livres sterling par un consortium de fonds d'investissement, soit autant de preuves de la solidité d'Equals Money. Les principaux risques identifiés dans les avis clients sont les délais de contrôle AML et l'instabilité ponctuelle de l'application mobile.
Quels logiciels de comptabilité sont compatibles avec Equals Money ?
Xero et SAP Concur sont les deux intégrations natives annoncées sur le site. Pour tout autre logiciel, il faut passer pa un export manuel des données.
Equals Money convient-elle aux associations ?
Oui. Plusieurs avis clients émanent d'associations, d'églises et d'organisations caritatives qui utilisent la plateforme pour attribuer des enveloppes budgétaires à leurs membres via des cartes prépayées à plafond fixe. Sur Trustpilot, on trouve même un communauté religieuse qui utilise Equals Money pour la gestion de ses dépenses depuis 5 ans.
Comment contacter le service client d'Equals Money ?
Par email (help@equalsmoney.com), par téléphone au +32 0800 13 526 (gratuit pour les clients EU) ou via le chat intégré à la plateforme. Disponibilité : lundi-jeudi 10h-18h et vendredi 10h-17h.