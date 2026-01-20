La gamme de produits d'épargne Green-Got s’étoffe avec une assurance-vie qui mérite votre attention, surtout si vous souhaitez que vos convictions écologiques se reflètent dans votre manière d’épargner. Green-Got, établissement de services bancaires en ligne certifié Banque de France depuis 2025m, mise sur la banque durable.
Une bonne assurance-vie reste l’un des outils les plus efficaces pour payer moins d’impôts, notamment en cas de succession. Au-delà de ces considérations fiscales, Green-Got se montre transparent sur la façon dont il souhaite vous faire gagner des bénéfices : miser sur des entreprises moins polluantes et respectueuses de la transition écologique.
À qui s’adresse GG Planet, l’assurance-vie de Green-Got ?
Avez-vous plus de 18 ans ? Possédez-vous un capital que vous souhaitez faire fructifier sur le long terme ? Restez avec nous si vous avez répondu positivement à ces deux questions. Malgré le fait que les temps soient durs, de nombreux Français ont la chance d’avoir un peu d’argent de côté ou, tout simplement, une situation qui permet d’épargner.
Le choix de placer son argent dans une assurance-vie fait sens, car cet argent devient non imposable – jusqu’à une certaine limite, bien entendu. Le mécanisme de ce produit peut être décrit en quelques phrases : on place de l’argent dans une assurance-vie, on attend d’obtenir des bénéfices durant plusieurs années, puis on est libre de le retirer en profitant d’une fiscalité avantageuse.
En quoi l’assurance-vie GG Planet est-elle différente des autres ? Fidèle à sa réputation de fintech verte, l’entreprise Green-Got n’investit que dans des causes et des sociétés orientées vers la transition écologique et qui se mobilisent pour des actions concrètes.
Une inscription simple, rapide et connectée
Disponible sur une application iOS et Android, Green-Got est un service bancaire en ligne – ne l’appelez pas « néo-banque » pour des raisons techniques – dont le cœur de cible est la génération des 25-45 ans, ultra connectée et à l’aise avec la technologie. Pour souscrire à une assurance-vie, il suffit de remplir un questionnaire en moins de quinze minutes.
Pour l’inscription à Green-Got, il vous suffit d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Les demandes sont traitées rapidement, en moins de 72 heures. Notez qu’un conseiller humain peut vous accompagner tout au long de votre démarche en cas de souci ou de question.
L’assurance-vie de Green-Got s’ouvre avec un versement minimum de 500 € si vous choisissez de mettre en place des versements mensuels ou trimestriels. Le versement minimum est de 800 € si vous ne souhaitez pas effectuer de versements programmés.
GG Planet n’est pas le seul produit proposé par Green-Got, car l’application offre aussi un compte courant, un compte professionnel ou encore un compte commun. Dans tous les cas, l’inscription est rapide et se fait 100 % en ligne. On note d’ailleurs qu’il n’est pas obligatoire d’ouvrir un compte courant Green-Got pour faciliter les opérations liées à l’assurance-vie.
L’assurance-vie GG Planet : 5 niveaux de risque à choisir
Et si on parlait bénéfices ? Souscrire à une assurance-vie, c’est d’abord espérer réaliser une plus-value sur le long terme, avec un capital qui grossit lentement mais sûrement. Comme pour tout produit financier, l’investissement comporte des risques, et Green-Got propose 5 niveaux de risque pour la gestion de votre assurance-vie. Le chiffre indiqué pour chaque profil correspond au rendement potentiel.
Sage – risque très faible – 4,05 %
Un portefeuille basé sur les obligations et l’immobilier.
Équilibré – risque faible – 4,15 %
Un portefeuille composé d’obligations, d’actions et de fonds immobiliers, exclusivement sur le marché européen.
Ambitieux – risque modéré – 5,29 %
Un portefeuille composé d’actions et d’obligations, avec des investissements réalisés sur les marchés européen, américain et ceux des pays en voie de développement.
Audacieux – risque important – 5,41 %
Ce portefeuille est essentiellement composé d’actions et d’obligations.
Intrépide – risque élevé – 7,17 %
Un portefeuille composé exclusivement d’actions. La nature de ces produits financiers rend le risque plus élevé, mais potentiellement bien plus profitable sur le long terme.
Tous ces niveaux de risque dépendent bien entendu de votre capital et de votre profil d’investisseur. N’hésitez pas à contacter un conseiller Green-Got pour savoir lequel vous correspond le mieux.
Modalités de retrait de l’assurance-vie GG Planet
L’intérêt d’une assurance-vie est de retirer le capital le plus tard possible afin de bénéficier d’une fiscalité avantageuse. Dans le cas de Green-Got, il faut attendre 8 ans à compter de la souscription pour réduire l’imposition sur les bénéfices. Voici le détail des conditions de rachat.
Rachat partiel : il est possible de retirer une partie du capital à tout moment, notamment via l’application avec l’option « Effectuer un rachat ». Le montant de l’imposition dépend de la date de retrait, et devient plus avantageux après 8 ans. Autre règle : il doit rester au moins 300 € ou 10 % du capital après un rachat partiel.
Rachat total : si vous souhaitez retirer l’intégralité du capital de cette assurance-vie, il suffit de vous rendre sur l’application et d’engager cette action. Attention, vous êtes susceptible de perdre une partie des bénéfices si vous n’attendez pas 8 ans.
Des fonds d’investissement sélectionnés pour leur impact écologique
Green-Got est une fintech assez récente qui se mobilise pour un futur plus vert. Jusqu’à présent, elle a investi 50 millions d’euros dans les secteurs leaders de la transition écologique, en plus de 1,1 million d’euros de dons pour des projets environnementaux aux quatre coins du globe. Parmi ces secteurs, citons les énergies bas carbone, l’économie circulaire, l’agriculture durable ou encore le transport bas carbone.
L’argument de la transition écologique reste son principal atout : ici, votre argent ne finance pas des industries polluantes, mais contribue à des actions concrètes à l’échelle internationale. Il est possible de consulter la liste de toutes leurs actions et de leurs partenariats sur le site de Green-Got.
Les plus sceptiques pourraient arguer que les énergies vertes offrent un rendement financier moindre que les autres secteurs. Green-Got réplique en affichant, en toute transparence, une performance comprise entre 4,32 % et 9,71 % sur l’année 2023 pour ses cinq portefeuilles.
FAQ
Green-Got est-elle une banque en ligne légitime ?
Bien que Green-Got ne soit pas une banque traditionnelle, il s’agit d’un établissement de services bancaires supervisé par la Banque de France depuis 2025. La garantie : aucun souci de remboursement en cas de faillite de l’entreprise.
Quelles sont les conditions pour souscrire à une assurance-vie chez Green-Got ?
Pour souscrire à GG Planet, l’assurance-vie de Green-Got, il suffit d’être majeur et d’avoir une résidence fiscale en France. Un versement minimum de 500 € est nécessaire pour débuter. Il est par ailleurs conseillé de créer un compte courant Green-Got pour faciliter les opérations.
Puis-je retirer mes fonds à tout moment avec Green-Got ?
Les fonds placés sur l’assurance-vie GG Planet sont disponibles à tout moment via un rachat partiel ou total. Cependant, il est conseillé d’attendre 8 ans afin de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse.
*Investir comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.