Disponible sur une application iOS et Android, Green-Got est un service bancaire en ligne – ne l’appelez pas « néo-banque » pour des raisons techniques – dont le cœur de cible est la génération des 25-45 ans, ultra connectée et à l’aise avec la technologie. Pour souscrire à une assurance-vie, il suffit de remplir un questionnaire en moins de quinze minutes.