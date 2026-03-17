Wallester propose un compte IBAN professionnel sans frais d'abonnement, 300 cartes virtuelles Visa et des utilisateurs illimités dès l'inscription. Fondée en 2015 à Tallinn et agréée par la Finantsinspektsioon estonienne, la fintech opère dans toute l'EEE. Voici ce que vaut concrètement cette offre.
En 2015, Sergei Astafjev et Dmitri Logvinenko ont fondé Wallester AS à Tallinn. Quand la société a obtenu le statut de membre principal Visa en 2018, elle a pu émettre des cartes directement sur le réseau, sans passer par un intermédiaire. Depuis, Wallester a émis plus de 7,7 millions de cartes et traité plus de 2,1 milliards d'euros de transactions.
Wallester génère ses revenus via ses partenariats avec Visa et les prestataires de paiement, pas via des abonnements facturés aux entreprises clientes. C'est pour cela que le compte, les cartes et les utilisateurs sont gratuits sur le plan de base. Les plans payants n'existent que pour accéder à un plus grand volume de cartes virtuelles ou à des intégrations comptables avancées.
Wallester propose deux offres distinctes. Wallester Business, d'abord, est un compte de gestion des dépenses pour les entreprises, celui que cet avis examine. Wallester white-label, ensuite, permet à des fintech ou à de grandes entreprises de lancer leurs propres cartes Visa sous leur propre marque.
|En résumé
|Type d'établissement
|Établissement de paiement (pas un établissement de crédit)
|Agrément
|Finantsinspektsioon (Estonie) — fonds non couverts par le FGDR
|Plan gratuit
|0 €/mois, 300 cartes virtuelles, cartes physiques illimitées, utilisateurs illimités
|IBAN
|Européen (EE), pas d'IBAN français
|Point fort
|Volume de cartes gratuites sans équivalent sur le marché
|Point faible
|Pas d'outil de facturation, intégration comptable réservée aux plans payants
|Idéal pour
|Acheteurs médias, e-commerçants, équipes RH, agences avec beaucoup de porteurs de cartes
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageRéseau VISA
- payments3 offres + 1 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartPas de facturation
Qu'est-ce que Wallester ?
Présentation et historique
Wallester AS, enregistrée en Estonie sous le code 11812882, est un établissement de paiement agréé par la Finantsinspektsioon, l'autorité estonienne de supervision financière. Ce n'est pas une banque en ligne, ni un établissement de crédit, ce qui signifie que les dépôts des clients ne bénéficient pas de la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution français. En revanche, Wallester est tenu, comme tout établissement de paiement dans l'EEE, de ségréguer les fonds clients sur des comptes séparés de sa propre trésorerie.
En développant toute sa technologie en interne, sans dépendance à des plateformes tierces, Wallester compte aujourd'hui plus de 200 employés répartis entre Tallinn, Riga et Cannes. En 2025, le Financial Times l'a classée au 47e rang de ses 1 000 entreprises européennes à la croissance la plus rapide, première parmi les sociétés estoniennes. Parmi les autres distinctions récentes : FinTech of the Year 2025 aux FinTech Awards Europe, Best Spend Management System 2025 aux PayTech Awards.
À qui s'adresse-t-elle ?
Si une structure gère de nombreux porteurs de cartes, acheteurs médias, agences digitales, e-commerçants ou entreprises de transport, Wallester Business offre un rapport cartes-prix que ses concurrents directs ne peuvent pas égaler sur l'entrée de gamme. Mais une SAS, une SASU ou un entrepreneur individuel peuvent aussi ouvrir un compte, sans condition de chiffre d'affaires minimum, à condition d'être établis dans l'EEE, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, à Singapour, aux États-Unis ou au Canada
Les fonctionnalités de Wallester
Gestion du compte et des transactions
Wallester Business donne accès à un IBAN européen, estonien et non français.
Pour les virements SEPA en euros entrants et sortants, aucun frais.
Recharger en devises autres que l'euro par virement coûte 15 euros par opération, et par carte Visa, Mastercard ou Maestro, 1,20 % du montant. Dix devises sont gérées nativement par le compte : EUR, USD, GBP, SEK, NOK, CZK, HUF, RON, PLN et DKK.
Pour retirer des espèces, il faut compter 2 % du montant, avec un minimum de 2 euros en Europe, et 2 euros fixes plus 2 % à l'international. Consulter son solde à un DAB revient à 0,50 euros. Pour les paiements par carte en devises étrangères, Wallester applique le taux Visa majoré de 2 %.
Outils de facturation et de comptabilité
Attention, Wallester Business ne propose pas d'outil de création de devis ni de factures. Il faut donc prévoir un autre logiciel pour cette partie et ne pas compter sur la plateforme pour centraliser toute la chaîne financière. Pour la comptabilité, Wallester permet d'exporter les relevés en XLSX, CSV ou PDF, dans plusieurs langues et par devise.
Les dépenses sont catégorisées automatiquement, et chaque porteur de carte peut attacher un reçu à une transaction depuis l'application mobile, après avoir reçu une alerte de paiement.
Synchroniser les données vers Xero, QuickBooks, Sage ou Oracle NetSuite est possible, mais uniquement à partir du plan Premium à 199 euros/mois. Sur le plan Free, les exports restent manuels.
Gestion des dépenses et des équipes
Sur le plan Free, Wallester Business inclut 300 cartes virtuelles, des cartes physiques en nombre illimité, des utilisateurs illimités et des sous-comptes multiples, le tout sans supplément. Pour chaque carte, l'administrateur peut fixer des plafonds individuels par jour ou par mois. Les listes blanches de marchands sont activables via le gestionnaire de compte.
Pour verser des salaires directement sur une carte Visa, Wallester propose des cartes Payroll, accessibles dès le plan Free. Les paiements de masse atteignent jusqu'à 1 500 transactions simultanées. Sur l'offre Platinum, Wallester ajoute des avantages voyage, dont l'accès aux salons d'affaires dans plus de 1 100 aéroports et des accès VIP dans certains hôtels.
Intégrations et API
Wallester met à disposition une API REST ouverte sur tous les plans, y compris le Free, avec une documentation publique sur api-doc.wallester.com et des exemples de code open source sur GitHub. Les connecteurs natifs vers Xero, QuickBooks, Sage et Oracle NetSuite ne s'activent qu'à partir du plan Premium. Apple Pay, Google Pay et Samsung Wallet (ex Samsung Pay) sont compatibles sur tous les plans via tokenisation.
Les tarifs de Wallester
Les formules disponibles
Wallester Business propose quatre plans :
|Plan
|Tarif/mois
|Cartes virtuelles incluses
|Ce qui change
|Free
|0 €
|300
|API ouverte, cartes physiques illimitées, utilisateurs illimités
|Premium
|199 €
|3 000
|Intégrations comptables, analyses détaillées
|Platinum
|999 €
|18 000
|Responsable client dédié, assistance à l'intégration, avantages voyage
|Enterprise Suite
|Sur devis
|Illimitées
|Contrats personnalisés, support prioritaire 24/7
Les frais à surveiller
En conslultant la liste détaillée des tarifs de Wallester, on notera quelques frais supplémentaires.
Au-delà des 300 cartes virtuelles incluses, chaque carte supplémentaire coûte 0,35 euros/mois sur le Free, 0,20 euros sur le Premium et 0,10 euros sur le Platinum.
Pour la livraison des cartes physiques, il faut compter 5 euros en standard et 20 euros en express, quel que soit le plan.
Recharger par carte bancaire revient à 1,20 %. Retirer des espèces coûte 2 % minimum 2 euros en Europe, et 2 euros plus 2 % à l'international.
Consulter son solde à un DAB coûte 0,50 euros.
Enfin, pour les rechargements en devises étrangères par virement, il faut ajouter 15 euros par opération.
Rapport qualité/prix
300 cartes virtuelles, des cartes physiques illimitées et des utilisateurs illimités pour 0 euro par mois : aucun concurrent direct ne propose autant. Qonto facture 11 €/mois (sans engagement) ou 9 €/mois avec un engagement annuel, pour un seul utilisateur et une seule carte incluse, à titre de comparaison. Pourtant, le saut vers le Premium à 199 euros/mois est abrupt, car il n'existe pas de palier intermédiaire pour accéder aux intégrations comptables.
L'expérience utilisateur
L'application mobile
Disponible sur iOS (version 16 minimum) et Android, l'application Wallester affiche 5/5 sur l'App Store, sur 25 notes. Elle prend en charge 17 langues dont le français et pèse 183 Mo. Depuis le téléphone, un porteur de carte peut consulter ses transactions en temps réel, modifier ses limites, activer le 3DS, rappeler ou changer son code PIN, et attacher un reçu directement après un achat. Depuis plus d'un an, Wallester publie une mise à jour corrective tous les quinze jours environ, selon l'historique App Store.
L'interface web
Le portail web de Wallester Business regroupe la gestion des cartes, des utilisateurs, des comptes, des exports et des paiements de masse dans une interface unifiée. Sur Trustpilot et Capterra, plusieurs utilisateurs évoquent une prise en main en moins d'une journée. Personnaliser visuellement les cartes, en choisissant leur couleur, n'est possible qu'à partir du plan Premium.
Sécurité et fiabilité
Agrément et cadre réglementaire
Wallester AS est agréée par la Finantsinspektsioon estonienne et soumise à ses contrôles prudentiels. Ce n'est pas un établissement de crédit, ce qui signifie que les dépôts ne bénéficient pas du FGDR. En revanche, Wallester est tenu de ségréguer les fonds de ses clients sur des comptes séparés de sa propre trésorerie, conformément à la réglementation européenne sur les établissements de paiement. Son statut de membre principal Visa, obtenu en 2018, lui permet d'émettre des cartes directement sur le réseau Visa.
Protection des données et des fonds
Wallester détient la certification PCI DSS Level 1, le standard le plus exigeant pour la sécurité des données de paiement. Le 3D Secure est inclus sur tous les plans et la surveillance de la fraude fonctionne en continu. Pour Apple Pay et Google Pay, les cartes passent par un processus de tokenisation. Sur l'App Store, Wallester déclare ne collecter aucune donnée personnelle via son application.
Le service client de Wallester
Canaux de contact
Sur le plan Free, Wallester propose un support 24/7 via chat in-app, email (sales@wallester.com) et téléphone (+372 672 0101). Un responsable client dédié n'est disponible qu'à partir du plan Premium. Sur le plan Platinum, Wallester ajoute une assistance technique à l'intégration.
Plusieurs utilisateurs mentionnent dans leurs avis un accès direct à leur gestionnaire via WhatsApp, avec des délais de résolution parfois inférieurs à une heure.
Qualité et réactivité
Sur Trustpilot, 83 % des 201 avis sont à 5 étoiles et 12 % à 1 étoile, pour une note globale de 4,4/5. G2 affiche 4,7/5 et Capterra 4,9/5.
Le volume global reste modeste par rapport à Qonto ou Revolut Business, mais la tendance récente est nettement positive.
Wallester répond à environ 55 % des avis négatifs sur Trustpilot, généralement sous une semaine.
Sur le plan Free, l'absence de gestionnaire dédié peut rallonger les délais de résolution pour des problèmes complexes.
Les avis clients sur Wallester
Ce que disent les utilisateurs
Sur Trustpilot (4,4/5 sur 201 avis) et Capterra (4,9/5 sur 124 avis), les retours publiés en 2025 et 2026 sont majoritairement positifs. Sur l'App Store (5/5 sur 25 notes), le volume d'avis reste faible mais homogène. Sur Google Play, en revanche, la note tombe à 2,3/5 sur 92 avis, tirée vers le bas par des problèmes techniques signalés par des utilisateurs Android, notamment des blocages lors de l'inscription.
Points de satisfaction récurrents
De nombreux utilisateurs citent leur gestionnaire de compte par leur prénom dans leurs avis. Sur Trustpilot, l'un d'eux écrit que Luigi lui a relevé sa limite en moins d'une heure ; un autre salue Ksenia pour avoir finalisé l'ouverture de compte et la configuration des produits dans la même journée.
Pour d'autres, c'est l'accès WhatsApp qui fait la différence. Sur Capterra, un client résume : « The best thing at Wallester is the dedicated customer support and the integration possibilities. We have WhatsApp support which is very helpful », soit « Ce qui est formidable avec Wallester, c'est son service client dédié et ses nombreuses possibilités d'intégration. L'assistance WhatsApp est particulièrement utile ».
Sur Capterra toujours, plusieurs utilisateurs notent la simplicité de prise en main. L'un d'eux précise que l'interface est facile à personnaliser dès le premier jour et que l'onboarding s'est déroulé sans friction. Sur Trustpilot, une utilisatrice active depuis plus de trois ans trouve l'interface intuitive et la navigation fluide.
Reproches et points d'amélioration
Sur Trustpilot, plusieurs avis à 1 étoile reprochent des fermetures de compte sans préavis suffisant. Un utilisateur écrit simplement : « Difficult to work with generally and at the end the business account was closed by them ». En clair, « De manière générale, il était difficile de collaborer avec eux, et finalement, ils ont clôturé le compte professionnel ». Wallester répond à ces avis en évoquant ses obligations réglementaires et des incompatibilités sectorielles, sans entrer dans le détail des cas individuels.
D'autres se sont plaint du rechargement par carte, avec des échecs répétés signalés sans explication claire. Sur Google Play, des avis plus anciens mentionnent un message « under maintenance » (en maintenance) persistant qui bloquait l'inscription pendant plusieurs semaines.
Le KYC, ou « Know your customer » dans le texte, soit toute la procédure de vérification d'identité, d'authenticité et d'intégrité des clients pour maintenir la sécurité de la relation, est également cité comme exigeant, avec des demandes de justificatifs que certaines structures de petite taille ont trouvé disproportionnées.
Wallester face à la concurrence
Comparaison rapide
Ni IBAN français ni facturation natif : sur ces deux points, Qonto et Shine font mieux. Revolut Business propose aussi un plan gratuit, mais avec une seule carte physique et des restrictions plus importantes sur les virements.
Pour les structures qui déploient beaucoup de cartes sans avoir besoin de facturation intégrée, aucun concurrent direct ne propose autant dès le plan gratuit. Ce n'est pas une solution qui couvre tous les besoins, mais elle reste difficile à battre sur son terrain.
|Wallester
|Qonto
|Revolut Business
|Shine
|Plan de base
|0 €/mois
|13,20 €/mois
|0 €/mois
|7,90 €/mois
|Cartes incluses
|300 virtuelles + ∞ physiques
|1
|1 physique
|1 physique
|IBAN français
|Non (EE)
|Oui (FR)
|Non (LT)
|Oui (FR)
|Facturation
|Non
|Oui
|Limitée
|Oui
|Intégration compta
|À partir de 199 €/mois
|Dès le plan Solo
|Limitée
|Incluse
|Utilisateurs
|Illimités
|Payant au-delà de 1
|Payant au-delà de 1
|Payant au-delà de 1
Notre verdict sur Wallester
Les avantages
- 300 cartes virtuelles Visa et cartes physiques illimitées sans abonnement ;
- Utilisateurs et sous-comptes illimités dès le plan Free, sans supplément par tête ;
- API REST ouverte sur tous les plans, avec documentation publique et exemples open source ;
- Support 24/7, gestionnaires réactifs et accès WhatsApp sur les plans supérieurs ;
- Certification PCI DSS Level 1, statut membre principal Visa, ségrégation des fonds garantie ;
- Paiements de masse jusqu'à 1 500 transactions simultanées et cartes Payroll accessibles dès le Free.
Les inconvénients
- Pas d'IBAN français, ce qui peut bloquer certaines relations avec des fournisseurs ou des administrations qui exigent un IBAN FR ;
- Aucun outil de facturation ni de devis ;
- Intégrations comptables (Xero, QuickBooks, Sage...) accessibles uniquement à partir du plan Premium à 199 €/mois, sans palier intermédiaire ;
- Un KYC exigeant, avec des refus possibles selon le secteur d'activité.
À qui recommande-t-on Wallester ?
Si une entreprise déploie beaucoup de cartes, acheteurs médias, e-commerçants ou équipes RH avec des paiements de masse, et qu'elle couvre ses besoins en facturation avec un autre outil, Wallester est difficile à concurrencer sur le prix.
Pour une TPE française qui cherche un IBAN local, des devis, des factures et une intégration comptable sans surcoût, Qonto ou Shine répondront mieux à ces besoins.
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageRéseau VISA
- payments3 offres + 1 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartPas de facturation
Wallester AS, enregistrée en Estonie sous le code 11812882, est un établissement de paiement agréé par la Finantsinspektsioon, l'autorité estonienne de supervision financière. Ce n'est pas une banque en ligne, ni un établissement de crédit, ce qui signifie que les dépôts des clients ne bénéficient pas de la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution français. En revanche, Wallester est tenu, comme tout établissement de paiement dans l'EEE, de ségréguer les fonds clients sur des comptes séparés de sa propre trésorerie.
Si une entreprise déploie beaucoup de cartes, acheteurs médias, e-commerçants ou équipes RH avec des paiements de masse, et qu'elle couvre ses besoins en facturation avec un autre outil, Wallester est difficile à concurrencer sur le prix.
- 300 cartes virtuelles Visa et cartes physiques illimitées sans abonnement
- Utilisateurs et sous-comptes illimités dès le plan Free
- API REST ouverte sur tous les plans
- Support 24/7
- Paiements de masse jusqu'à 1 500 transactions simultanées et cartes Payroll accessibles dès le Free
- Pas d'IBAN français
- Aucun outil de facturation ni de devis
- Intégrations comptables accessibles uniquement à partir du plan Premium
- Un KYC exigeant
Ce que les utilisateurs veulent savoir le plus souvent sur Wallester
Wallester est-elle fiable ?
Wallester AS est agréée par la Finantsinspektsioon estonienne, certifiée PCI DSS Level 1 et membre principal Visa depuis 2018. Les fonds de ses clients sont ségrégués conformément à la réglementation européenne sur les établissements de paiement, mais ne bénéficient pas du FGDR.
Wallester propose-t-elle un IBAN français ?
Non. L'IBAN Wallester porte le préfixe EE (Estonie). Il fonctionne pour les virements SEPA, mais certains organismes français, administrations ou fournisseurs peuvent refuser un IBAN non français.
Le plan gratuit comporte-t-il des frais cachés ?
L'abonnement est à 0 €, mais plusieurs frais existent. Retirer des espèces coûte 2 %, minimum 2 €. Payer en devises étrangères revient au taux Visa plus 2 %. Recharger par carte bancaire : 1,20 %. Recharger en devises autres que l'euro par virement : 15 € par opération. Livrer une carte physique : 5 € en standard, 20 € en express. Chaque carte virtuelle supplémentaire au-delà de 300 coûte 0,35 €/mois.
Combien de temps faut-il pour ouvrir un compte Wallester Business ?
Wallester annonce une ouverture de compte en 24 heures après soumission des documents KYC. La majorité des utilisateurs confirment ce délai dans leurs avis récents sur Trustpilot et Capterra.
Quels secteurs sont acceptés par Wallester ?
Wallester applique des critères de sélection stricts et exclut certains secteurs à haut risque. Plusieurs avis négatifs signalent des fermetures de compte après vérification des activités. Avant d'engager l'onboarding, il est conseillé de vérifier l'éligibilité de son secteur auprès de l'équipe commerciale.