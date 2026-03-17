En 2015, Sergei Astafjev et Dmitri Logvinenko ont fondé Wallester AS à Tallinn. Quand la société a obtenu le statut de membre principal Visa en 2018, elle a pu émettre des cartes directement sur le réseau, sans passer par un intermédiaire. Depuis, Wallester a émis plus de 7,7 millions de cartes et traité plus de 2,1 milliards d'euros de transactions.

Wallester génère ses revenus via ses partenariats avec Visa et les prestataires de paiement, pas via des abonnements facturés aux entreprises clientes. C'est pour cela que le compte, les cartes et les utilisateurs sont gratuits sur le plan de base. Les plans payants n'existent que pour accéder à un plus grand volume de cartes virtuelles ou à des intégrations comptables avancées.

Wallester propose deux offres distinctes. Wallester Business, d'abord, est un compte de gestion des dépenses pour les entreprises, celui que cet avis examine. Wallester white-label, ensuite, permet à des fintech ou à de grandes entreprises de lancer leurs propres cartes Visa sous leur propre marque.