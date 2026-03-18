Pennylane propose un pack qui centralise facturation, trésorerie, comptabilité et compte pro dans un seul outil. Il a été lancé fin 2019 et six tours de table et 359 millions d'euros levés plus tard, Pennylane revendique non seulement 900 000 utilisateurs mais en plus vient de franchir le cap des 100 millions d'euros de revenus annuels récurrents.
Pennylane n'est ni une banque en ligne, ni un cabinet comptable. Il a été fondée le 30 décembre 2019 à Paris par les anciens de PriceMatch, une startup cédée à Booking.com en 2015.
C'est l'histoire d'un un éditeur de logiciel SaaS qui a voulu résoudre le problème des dirigeants de TPE qui pilotent leur activité à l'aveugle, parce que leurs données financières arrivent en décalé, formatées pour l'administration fiscale plutôt que pour la prise de décision.
Six tours de financement ont suivi, pour un total de 359 millions d'euros. En janvier 2026, TCV et Blackstone Growth ont injecté 175 millions d'euros supplémentaires, portant la valorisation de Pennylane à 3,5 milliards d'euros. Au même moment, la startup annonçait dépasser les 100 millions d'euros de revenus annuels récurrents. Ce seuil symbolique lui vaut d'entrer dans le cercle très fermé des centaures de la French Tech.
900 000 dirigeants, indépendants et experts-comptables utilisent aujourd'hui Pennylane. Mais avant de s'abonner, mieux vaut comprendre ce que Pennylane peut vraiment faire et pour qui.
|En résumé
|Critère
|Évaluation
|Fonctionnalités
|Très complètes, tout-en-un
|Tarifs
|De 14 à 298 euros HT/mois selon profil, sans engagement
|Expérience utilisateur
|Interface intuitive, prise en main rapide
|Service client
|Réactif par chat, rappel téléphonique à partir du plan Essentiel
|Sécurité
|ISO 27001, Swan agréé ACPR, RGPD
- credit_cardCartes physiques, virtuelles & épéhmères
- languageRéseau Masterard
- payments3 offres + 2 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis, factures & avoirs
Qu'est-ce que Pennylane ?
Présentation et historique
Le CEO Arthur Waller et ses cofondateurs avaient observé dans des dizaines de PME françaises, la facturation dans un logiciel, la banque ailleurs, la comptabilité chez l'expert-comptable et le reporting dans Excel. Chaque outil parlait sa propre langue. Rien ne se synchronisait. La comptabilité arrivait en fin de mois, trop tard pour corriger quoi que ce soit.
Leur réponse, c'est une plateforme unique qui centralise tout et qui donne à l'expert-comptable un accès en temps réel, sans import-export de fichiers. Le modèle a trouvé son public rapidement. En 2022, Sequoia Capital et DST Global entrent au capital lors d'un tour de 50 millions d'euros. En avril 2025, 75 millions supplémentaires. Puis les 175 millions de janvier 2026 confirment le changement d'échelle de Pennylane.
À qui s'adresse-t-elle ?
Côté entreprises, Pennylane cible les indépendants et auto-entrepreneurs qui veulent centraliser facturation et suivi bancaire, ainsi que les TPE et PME jusqu'à 15 salariés qui ont besoin d'un outil de gestion financière complet. Au-delà, les offres passent sur devis.
Côté professionnels du chiffre, les experts-comptables y trouvent un outil de production comptable complet, pensé pour tenir les dossiers directement sur la plateforme partagée avec leurs clients.
Les fonctionnalités de Pennylane
Gestion du compte et des transactions
Inclus dans tous les abonnements payants, le Compte Pro Pennylane fournit un IBAN français, des cartes Mastercard physiques, virtuelles et éphémères en nombre illimité.
Des virements SEPA unitaires ou multiples aux virements internationaux, en passant par les paiements groupés par fichier XML pour les salaires, tout est centralisé dans le même tableau de bord.
Pour les transactions hors zone SEPA, une commission de change de 2 % s'applique. Google Pay et Apple Pay sont compatibles.
Outils de facturation et de comptabilité
Dès le plan Basique, on peut éditer et recevoir des factures conformes à la facturation électronique, gérer les acomptes, les factures partielles, les bons de livraison et de commande, et régler les fournisseurs en un clic depuis le Compte Pro. Au plan Essentiel s'ajoutent les scénarios de relances automatisées, la signature sur devis, les factures récurrentes, la catégorisation automatisée avec rapports analytiques, le prévisionnel de trésorerie et l'accès à l'API.
Point important pour 2026 : Pennylane est certifiée PDP, en clair, Plateforme de Dématérialisation Partenaire, immatriculée par la DGFIP. Elle émet et reçoit déjà des factures au format Factur-X. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. Il fallait que ce soit dit, car peu de plateformes comme Pennylane ont obtenu cette immatriculation à ce stade.
Gestion des dépenses et des équipes
Le plan Essentiel de Pennylane propose la gestion des notes de frais et des indemnités kilométriques.
Le plan Premium va plus loin, bien plus loin : il intègre les circuits d'approbation personnalisables à plusieurs niveaux, le contrôle avancé des dépenses de la demande d'achat jusqu'au paiement, un plan analytique structuré, des tableaux de bord personnalisés, ainsique des rapports comptables et partage de données avec les outils de reporting via Datasharing. Chaque carte peut être paramétrée individuellement avec plafonds, types de dépenses, activation et désactivation en temps réel.
Intégrations et API
Le service s’intègre aux outils courants des TPE-PME : Stripe, Shopify, PayFit et les principales banques françaises. Du côté des cabinets, des connecteurs vers Quadra, Sage, ACD, MyUnisoft et Inqom permettent aux experts-comptables de continuer sur leurs outils habituels. L'accès à l'API est ouvert dès le plan Essentiel.
Les tarifs de Pennylane
Les formules disponibles
Les prix des plans de Pennylane varient selon la taille de l'entreprise. Voici les trois plans disponibles pour chaque profil, tous sans engagement, avec 15 jours d'essai gratuit.
Indépendants — 1 utilisateur, jusqu'à 1 200 factures par an
|Plan
|Prix HT/mois
|Fonctionnalités supplémentaires
|Basique
|14 euros
|Facturation, compte pro et cartes, documents commerciaux, tableau de bord, collaboration comptable
|Essentiel ⭐
|24 euros
|+ Relances automatisées, signature sur devis, factures récurrentes, notes de frais et IK, catégorisation auto, prévisionnel de trésorerie, API
|Premium
|79 euros
|+ Circuits d'approbation, tableaux de bord perso, rapports comptables, EDI fiscal (TVA, liasse), clôtures mensuelles/annuelles, comptes annuels, Datasharing
1 à 5 salariés — 5 utilisateurs, jusqu'à 2 400 factures par an
|Plan
|Prix HT/mois
|Fonctionnalités supplémentaires
|Basique
|29 euros
|Facturation, compte pro et cartes, documents commerciaux, tableau de bord, collaboration comptable
|Essentiel ⭐
|49 euros
|+ Relances automatisées, signature sur devis, factures récurrentes, notes de frais et IK, catégorisation auto, prévisionnel de trésorerie, API
|Premium
|149 euros
|+ Circuits d'approbation, tableaux de bord perso, rapports comptables, EDI fiscal, clôtures, comptes annuels, Datasharing
6 à 15 salariés — 10 utilisateurs, jusqu'à 3 600 factures par an
|Plan
|Prix HT/mois
|Fonctionnalités supplémentaires
|Basique
|49 euros
|Facturation, compte pro et cartes, documents commerciaux, tableau de bord, collaboration comptable
|Essentiel ⭐
|99 euros
|+ Relances automatisées, signature sur devis, factures récurrentes, notes de frais et IK, catégorisation auto, prévisionnel de trésorerie, API
|Premium
|298 euros
|+ Circuits d'approbation, tableaux de bord perso, rapports comptables, EDI fiscal, clôtures, comptes annuels, Datasharing
Au-delà de 15 salariés : offre sur mesure, sur devis uniquement.
Offre dépôt de capital : en souscrivant un abonnement Pennylane, le dépôt de capital tombe à 1 euro au lieu de 69 euros HT. Un plan Starter à 7 euros HT par mois est alors disponible, avec le Compte Pro, les cartes, le lien de paiement sur factures, le financement de factures clients et l'avance de trésorerie.
Les frais à surveiller
Chez Pennylane, la plupart des opérations courantes sont gratuites, mais plusieurs frais peuvent apparaître selon l’usage du compte professionnel. L’ouverture de compte et les commissions de mouvement sont gratuites, tout comme les cartes de paiement et les virements SEPA sortants (classiques, instantanés ou groupés).
En revanche, certaines opérations spécifiques sont facturées.
Les paiements par carte hors zone euro entraînent une commission de 2 % du montant payé. Les virements internationaux sortants vers certains pays sont facturés 5 euros + 0,6 % du montant converti, tandis que les virements internationaux entrants en devise coûtent également 5 euros + 0,6 % du montant converti, et 5 euros pour un virement entrant hors réseau SEPA.
Les retraits d’espèces coûtent 1 euro dans la zone SEPA et 2 % du montant retiré hors SEPA.
Côté encaissements, un dépôt de chèque coûte 2 euros, un prélèvement exécuté 0,30 euros, un prélèvement rejeté 2 euros et un prélèvement contesté 15 euros.
Des frais peuvent aussi s'ajouter pour certaines démarches administratives (par exemple 45 euros pour une lettre de circularisation, 20 euros pour une attestation de compte, ou 10 % du montant réclamé, plafonné à 100 euros, en cas de saisie administrative).
Enfin, les services optionnels peuvent générer des coûts supplémentaires, comme les terminaux de paiement (89 euros pour le Terminal Slim, 189 euros pour l’Ultra), les commissions sur paiements par carte (0,75 % dans l’Espace économique européen et 2 % pour les cartes internationales ou professionnelles), ou encore les solutions de financement facturées 0,05 % par jour.
Rapport qualité/prix
Un indépendant qui passe de 14 à 24 euros par mois peut débloquer les notes de frais, les relances automatiques et le prévisionnel de trésorerie. Difficile de s'en passer longtemps dans une activité réelle.
Pour une TPE qui payait séparément un logiciel de facturation, un compte pro et un outil de reporting, la centralisation peut rendre le calcul favorable dès le plan Essentiel.
L'expérience utilisateur
L'application mobile
Sur Google Play comme sur l'App Store, Pennylane affiche 4,8. Depuis le téléphone, on peut photographier un justificatif juste après un paiement par carte, suivre les transactions en temps réel et valider des approbations. Pour les tâches comptables avancées, l'interface web est incontestablement, comme souvent, plus complète.
L'interface web
Un dashboard unique centralise transactions, trésorerie, factures et reporting. Les retours utilisateurs sont partagés sur ce point : d'apprès les avis publiés sur Capterra, beaucoup apprécient l'ergonomie dès les premières semaines, d'autres signalent une courbe d'apprentissage sur les fonctionnalités comptables du plan Premium. Un expert-comptable qui migre depuis Cegid ou Sage, par exemple, devra prévoir un temps de paramétrage, rien d'insurmontable selon les témoignages, mais à anticiper.
Sécurité et fiabilité
Agrément et cadre réglementaire
Pour la partie bancaire, Pennylane fonctionne avec Swan, établissement de monnaie électronique français agréé par l'ACPR. Les fonds sont cantonnés dans un compte ségrégué chez une grande banque européenne, avec la protection du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution. Swan est membre principal du réseau Mastercard.
Protection des données
Certifiée ISO 27001 et conforme au RGPD, Pennylane applique un chiffrement de bout en bout et une authentification multifacteur. La ségrégation des fonds via Swan garantit l'accès aux dépôts indépendamment de la santé financière de l'éditeur.
Le service client de Pennylane
Canaux de contact
Pour joindre le service client ou technique, ni adresse e-mail, ni numéro de téléphone d'emblée, mais uniquement un chat in-app depuis le web et le mobile, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Sur le plan Basique, c'est l'unique canal disponible. Il passe d'abord par un assistant automatique avant de rediriger vers un humain.
Dès le plan Essentiel, il devient possible de demander un rappel téléphonique ou une visioconférence sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 10h à 17h30.
Qualité et réactivité
4,4 sur 696 avis Trustpilot, avec 82 % de 5 étoiles et 10 % de 1 étoile, bien sûr, à l'heure où nous rédigeons cet avis. Pennylane répond à 100 % de ses avis négatifs, dans un délai de 24 heures. Plusieurs utilisateurs racontent avoir reçu une vidéo pas-à-pas personnalisée pour leur problème, ou une visioconférence sur créneau de leur choix. Du côté des avis à 1 étoile, le reproche est quasi systématiquement le même : trop long pour joindre un humain sur le plan Basique.
Les avis clients sur Pennylane
Ce que disent les utilisateurs
696 avis Trustpilot, note globale de 4,4. 4,8 sur Google Play, 4,8 sur l'App Store, 4,7 sur Google. Le volume Trustpilot reste modeste face à des concurents plus anciens , comme Qonto qui en totalise plus de 53 000, mais la quasi-totalité des retours récents date de 2025 et 2026.
Points de satisfaction récurrents
La 1e pla ce du podium des avis positifs est le supportclietn. Des utilisateurs rapportent des réponses obtenues en moins d'une heure, parfois en soirée, avec un interlocuteur nommément identifié plutôt qu'un numéro de ticket.
Certains comptables avec vingt ans d'expérience sur d'autres logiciels confient avoir été surpris par la rapidité de prise en main. Des dirigeants, eux, évoquent un gain de temps concret sur les tâches administratives, sont ravis de ne plus avoir besoin de jongler entre trois outils pour réconcilier une dépense, par exemple ou toute autre vérification comptable.
Quant aux mises à jour, même si leur régularité est vantée, on note quelques remontées de bogues, mais que les clietns les plus fidèles acceptent, en contrepartie d'un outil qui évolue vite et avec les besoins actuels.
Reproches et points d'amélioration
On le disait plus haut, sur le plan Basique, pas d'appel ni de rappel téléphonique possibles. Et c'est ce que les clients regrettent le plus. Certains d'entre eux disent avoir tourné longuement avec le chatbot avant de pouvoir converser avec un humain sur le chat.
Les tarifs font aussi débat chez certains indépendants : dès qu'un prévisionnel de trésorerie ou des notes de frais deviennent nécessaires, le plan Basique ne suffit plus, et le passage inévitable à 24 euros peut sembler abrupt. On signale aussi des bbogues liés au rythme de développement dans les avis à 1 étoile.
Pennylane face à la concurrence
Qonto part du compte pro pour ajouter de la facturation. Pennylane fait l'inverse — la comptabilité d'abord, le compte pro ensuite. Ces deux logiques se rejoignent, mais les forces sont très différentes selon le profil de l'utilisateur.
|Critère
|Pennylane
|Qonto
|Indy
|Shine
|Cœur de métier
|Comptabilité + gestion
|Compte pro + facturation
|Comptabilité indépendants
|Compte pro freelances
|IBAN français
|✅
|✅
|✅
|✅
|Tarif d'entrée
|14 euros/mois
|À partir de 9 euros/mois
|Gratuit puis à partir de 12 euros
|À partir de 0 euro/mois
|Comptabilité complète (liasse, clôtures, EDI)
|✅ Premium
|❌
|Pour indépendants
|❌
|Collaboration expert-comptable native
|✅
|Intégration externe
|Limitée
|Limitée
|PDP immatriculée DGFIP
|✅
|❌
|❌
|❌
|Dépôt de capital intégré
|✅ à partir de 1 euro
|❌
|❌
|❌
Pour une structure qui travaille avec un expert-comptable et veut tout centraliser, Pennylane n'a pas d'équivalent direct sur le marché français. Pour un indépendant avec peu de transactions et un budget serré, Indy ou Shine sont meilleur marché pour démarrer son activité.
Notre verdict sur Pennylane
Les avantages
- Plateforme tout-en-un : facturation, compte pro, trésorerie et comptabilité réunis dans une seule interface ;
- Collaboration native avec les experts-comptables, sans équivalent direct sur ce positionnement ;
- IBAN français inclus dans tous les abonnements payants;
- PDP immatriculée DGFIP, prête pour la réforme de la facturation électronique dès 2026 ;
- Support reconnu comme réactif et humain par la grande majorité des utilisateurs ;
- Dépôt de capital 100 % en ligne à partir de 1 euro avec abonnement actif.
Les inconvénients
- Rappel téléphonique absent du plan Basique, support par chat uniquement ;
- Pas de notes de frais et prévisionnel dans le plan Basique ;
- Bogues récurrents liés au rythme élevé de développement ;
- Volume d'avis Trustpilot encore faible face aux leaders du marché.
À qui recommande-t-on Pennylane ?
Pennylane convient en priorité aux TPE, PME et freelances qui travaillent avec un expert-comptable et veulent réunir leur gestion financière dans un seul outil.
Mais il est moins adapté aux indépendants avec très peu de transactions qui cherchent avant tout un compte pro minimaliste, ou aux structures de plus de 15 salariés qui ont besoin d'un logiciel de gestion intégré (ERP) complet.
- credit_cardCartes physiques, virtuelles & épéhmères
- languageRéseau Masterard
- payments3 offres + 2 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis, factures & avoirs
Pennylane s'inscrit dans le cadre des logiciels SaaS de gestion financière professionnelle. Il propose un pack qui centraliser facturation, trésorerie, comptabilité et compte pro dans un seul outil.
Côté entreprises, Pennylane cible les indépendants et auto-entrepreneurs qui veulent centraliser facturation et suivi bancaire, ainsi que les TPE et PME jusqu'à 15 salariés qui ont besoin d'un outil de gestion financière complet. Au-delà, les offres passent sur devis.
Côté professionnels du chiffre, les experts-comptables y trouvent un outil de production comptable complet, pensé pour tenir les dossiers directement sur la plateforme partagée avec leurs clients.
- Plateforme tout-en-un
- Collaboration native avec les experts-comptables
- IBAN français inclus dans tous les abonnements payants
- PDP immatriculée DGFIP, prête pour la réforme de la facturation électronique dès 2026
- Support reconnu comme réactif et humain
- Dépôt de capital 100 % en ligne à partir de 1 euro avec abonnement actif
- Rappel téléphonique absent du plan Basique, support par chat uniquement
- Pas de notes de frais et prévisionnel dans le plan Basique
- Pas de plan gratuit
❓Foire aux questions Pennylane
Pennylane est-elle une banque ?
Non. C'est un éditeur de logiciel SaaS. Le Compte Pro fonctionne via Swan, établissement de monnaie électronique agréé par l'ACPR.
Pennylane propose-t-elle un IBAN français ?
Oui, inclus dans tous les abonnements payants dès l'activation du Compte Pro.
Les fonds déposés sont-ils garantis ?
Swan cantonne les fonds dans une grande banque européenne, avec la protection du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution.
Pennylane est-elle fiable ?
Certifiée ISO 27001, conforme au RGPD, valorisée à 3,5 milliards d'euros en janvier 2026.
Peut-on quitter Pennylane sans pénalité ?
Oui. Tous les abonnements sont sans engagement, résiliables à tout moment.