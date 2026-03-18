Pennylane n'est ni une banque en ligne, ni un cabinet comptable. Il a été fondée le 30 décembre 2019 à Paris par les anciens de PriceMatch, une startup cédée à Booking.com en 2015.

C'est l'histoire d'un un éditeur de logiciel SaaS qui a voulu résoudre le problème des dirigeants de TPE qui pilotent leur activité à l'aveugle, parce que leurs données financières arrivent en décalé, formatées pour l'administration fiscale plutôt que pour la prise de décision.

Six tours de financement ont suivi, pour un total de 359 millions d'euros. En janvier 2026, TCV et Blackstone Growth ont injecté 175 millions d'euros supplémentaires, portant la valorisation de Pennylane à 3,5 milliards d'euros. Au même moment, la startup annonçait dépasser les 100 millions d'euros de revenus annuels récurrents. Ce seuil symbolique lui vaut d'entrer dans le cercle très fermé des centaures de la French Tech.

900 000 dirigeants, indépendants et experts-comptables utilisent aujourd'hui Pennylane. Mais avant de s'abonner, mieux vaut comprendre ce que Pennylane peut vraiment faire et pour qui.