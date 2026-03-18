George Bevis fonde Tide à Londres en 2015 pour offrir aux entrepreneurs une alternative bancaire rapide et intuitive. Depuis, 1,8 million d’entrepreneurs au Royaume-Uni, en Inde et en Allemagne ont adopté la plateforme avant que celle-ci ne débarque en France en 2025.

En s’appuyant sur Adyen N.V., société néerlandaise agréée comme établissement de crédit par la Banque des Pays-Bas, et sur PPS EU SA pour émettre les cartes Mastercard, Tide Platform SAS distribue ces services sans détenir elle-même d’agrément bancaire, puisqu’elle est enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 25004523 en qualité de mandataire non exclusif. En pratique, les membres bénéficient d’une protection des dépôts jusqu’à 100 000 euros via le registre néerlandais de garantie.