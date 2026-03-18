Depuis 2025, Tide propose un compte pro en France sans abonnement mensuel, une carte Mastercard gratuite et un accès à du crédit professionnel jusqu’à 5 millions d’euros. Plus de 1,8 million d’entrepreneurs dans le monde l’utilisent déjà, mais l’offre française reste encore très élémentaire face à Qonto ou Shine.
George Bevis fonde Tide à Londres en 2015 pour offrir aux entrepreneurs une alternative bancaire rapide et intuitive. Depuis, 1,8 million d’entrepreneurs au Royaume-Uni, en Inde et en Allemagne ont adopté la plateforme avant que celle-ci ne débarque en France en 2025.
En s’appuyant sur Adyen N.V., société néerlandaise agréée comme établissement de crédit par la Banque des Pays-Bas, et sur PPS EU SA pour émettre les cartes Mastercard, Tide Platform SAS distribue ces services sans détenir elle-même d’agrément bancaire, puisqu’elle est enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 25004523 en qualité de mandataire non exclusif. En pratique, les membres bénéficient d’une protection des dépôts jusqu’à 100 000 euros via le registre néerlandais de garantie.
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|En résumé
|Tide
|Critère
|Détail
|Point fort
|Zéro abonnement mensuel, ouverture en quelques minutes
|Point faible
|Pas de facturation intégrée, fonctionnalités basiques en France
|Idéal pour
|Freelances et auto-entrepreneurs sans frais fixes
- redeemJusqu'au 31 mars 2026, offre d'ouverture de 100 euros
- credit_cardRéseau Mastercard
- account_balanceFrais sur prélèvements & virements + paiement en devises étrangères
- sentiment_dissatisfiedPas de découvert autorisé
- real_estate_agentJusqu'à 5 millions d'euros
Qu’est-ce que Tide ?
Présentation et historique
Agréé comme établissement de crédit par la Banque des Pays-Bas, Adyen N.V. fournit les comptes professionnels en France, tandis que PPS EU SA, agréé par la Banque nationale de Belgique, émet les cartes Mastercard. Or peu de concurrents atteignent le même niveau de protection pour les dépôts, garantis ici jusqu’à 100 000 euros via le registre néerlandais.
À qui s’adresse-t-elle ?
Pour ouvrir un compte pro Tide en France, il faut exercer sous l’un des quatre statuts autorisés, à savoir l’entreprise individuelle (EI), la micro-entreprise (ME), la SASU ou l’EURL. Les SAS multi-associés et les SARL classiques en sont exclus pour l’instant. Les profils visés sont plutôt les consultants indépendants, les artisans en auto-entreprise ou les créateurs d’activité qui veulent tester sans engagement.
Les fonctionnalités de Tide
Gestion du compte et des transactions
Tide attribue un IBAN français à l’ouverture, puisque les entrepreneurs ont besoin d’être reconnus comme tels par les administrations et les clients français. Les virements SEPA standard et instantanés fonctionnent, de même que les prélèvements SEPA pour les paiements récurrents, dont chaque opération est signalée en temps réel par une notification. Les relevés sont exportables gratuitement.
Les prélèvements SEPA interentreprises (B2B) ne sont pourtant pas encore disponibles, Tide indiquant y travailler sans préciser d’échéance. Pour les paiements hors zone euro, chaque transaction par carte en devises étrangères est facturée à hauteur de 1 % du montant.
Outils de facturation et de comptabilité
Si l’offre britannique de Tide intègre un logiciel de facturation et des synchronisations avec des outils comptables, la version française n’en est pas là. Pas de création de devis ni de factures, pas de connexion native avec Pennylane, Indy ou QuickBooks, tandis que Shine et Qonto proposent tous deux ces fonctionnalités dès leur plan de base. Pour gérer sa comptabilité, l’utilisateur devra passer par un outil tiers.
Gestion des dépenses et des équipes
Gratuite dès l’ouverture, la carte Mastercard physique de Tide, conçue sans aucun numéro visible sur le plastique, est accompagnée d’une carte virtuelle disponible immédiatement dans l’application, compatible avec Apple Pay et Google Pay. Aucune gestion multi-utilisateurs, aucune carte collaborateur.
Intégrations et API
Aucune intégration native avec des outils tiers n’est documentée pour le marché français, que ce soit avec Stripe, Zapier ou Shopify. Pour ceux dont l’activité a besoin d'un écosystème connecté, Tide ne répond pas encore au besoin. Mais Tide propose bien une API d'Open Banking, disponible via son portail développeurs.
Les tarifs de Tide
Les formules disponibles
Tide ne propose qu'un seul plan en France, et il est… Gratuit. Zéro euro d’abonnement mensuel, une carte Mastercard physique incluse et une carte virtuelle disponible immédiatement.
|Fonctionnalité
|Coût
|Abonnement mensuel
|Gratuit
|Carte Mastercard physique
|Gratuite
|Carte virtuelle
|Gratuite
|Virements et prélèvements SEPA
|5 gratuits par mois, puis 0,20 €
|Paiements par carte en euros
|Gratuits
|Paiements en devises étrangères
|1 % du montant
|Virements entre membres Tide
|Gratuits
|Carte de remplacement physique
|5 €
|Retraits DAB en euros
|2,00 € + frais de l’établissement
|Rejet de prélèvement SEPA
|5,00 €
Les frais à surveiller
Passé les 5 transactions SEPA gratuites par mois, chaque opération supplémentaire est facturée 0,20 euro. Les retraits en espèces coûtent 2 euros chacun, sans compter les frais que chaque distributeur peut appliquer en sus. Un prélèvement rejeté pour solde insuffisant, c’est 5 euros supplémentaires.
Jusqu’au 31 mars 2026, Tide offre les virements et prélèvements SEPA sans frais aussi longtemps que le compte reste actif. Pour les nouveaux membres, Tide supprime ainsi la principale source de facturation d’emblée.
Rapport qualité/prix
Zéro euro d’abonnement, difficile de faire moins cher. Or Shine propose le même tarif imbattable, mais avec facturation intégrée en illimité, et Qonto commence à 9 euros avec un périmètre fonctionnel bien plus large. Si l’on n’a besoin que d’un compte courant basique avec peu de transactions, Tide gagne le match. Pour tout le reste, Shine et Qonto sont les meilleurs.
L’expérience utilisateur
L’application mobile
Disponible sur iOS et Android, l’application est notée 5/5 sur l’App Store français, mais compte seulement 3 avis en raison de son lancement très récent en France. Sur Trustpilot, Tide cumule plus de 32 000 avis toutes géographies confondues et obtient 4,4/5, l’essentiel de ces retours venant pourtant de la base britannique, bien plus ancienne. Quant au Google Play Store, il recense 438 avis et note Tide 4,1/5. A noter que ces références varient en fonction du temps, ici, elles datent du 11 mars 2026.
En bloquant ou en remplaçant sa carte instantanément depuis l’appli, en consultant son code PIN en toute sécurité et en se connectant par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, l’utilisateur gère tout depuis son téléphone. Plusieurs versions sont livrées chaque mois début 202…
L’interface web
Tide fonctionne avant tout depuis son application mobile, vers laquelle la plateforme oriente systématiquement ses utilisateurs. Une interface web existe pourtant pour consulter les comptes depuis un ordinateur, avec un tableau de bord centré sur le solde et l’historique.
Sécurité et fiabilité
Agrément et cadre réglementaire
Tide n'est pas une banque, et en cela, elle agit comme une interface de services financiers, comme une Fintech. En ne détenant pas elle-même d’agrément bancaire, Tide délègue à deux entités réglementées la gestion des comptes et des cartes, Adyen N.V. agréé par la Banque des Pays-Bas pour les premiers, PPS EU SA agréé par la Banque nationale de Belgique pour les secondes. Quant aux dépôts, jusqu’à 100 000 euros sont couverts par le système néerlandais de garantie des dépôts.
Protection des données et des fonds
Protégés par le protocole 3D Secure avec double authentification, les paiements en ligne répondent aux exigences du RGPD européen.
La carte physique, conçue sans aucun numéro visible sur le plastique, ne laisse apparaître ni date d’expiration ni code CVV, ces informations n’étant accessibles que depuis l’application sécurisée.
Le service client de Tide
Canaux de contact
Pour contacter le service client de Tide, les utilisateurs n'ont à leur disposition qu'un chat intégré à l’application, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tide n'est donc pas joignable par téléphone, mais propose une adresse e-mail : support.fr@tide.co.
Qualité et réactivité
Trustpilot indique que Tide répond à 99 % de ses avis négatifs, généralement en moins de 24 heures. Pourtant, Frédéric B. a expliqué que la carte avait été refusée chez certains commerçants sans que la plateforme communique sur le sujet, et que le service client avait été très désagréable, malgré la rapidité de réponse.
Pour ceux qui préfèrent régler un problème en échangeant à l'oral avec un conseiller, cette absence fera cruellement défaut.
Les avis clients sur Tide
Ce que disent les utilisateurs
Sur Trustpilot, les 32 123 avis que Tide cumule toutes géographies confondues donnent une note de 4,4/5, avec 73 % d’avis cinq étoiles et 17 % d’avis une étoile. En principe, sur les plateformes financières, les utilisateurs déçus s’expriment davantage que les satisfaits, tandis que les incidents poussent plus facilement à laisser un avis. Sur l’App Store français, seuls 3 avis sont disponibles à ce jour, tous positifs.
Points de satisfaction récurrents
Lorsqu'on parcourt les retours positifs, on constate que c’est la rapidité de l’ouverture, sans paperasse, qui revient le plus souvent, comme l'explique Mart1mat1 sur l’App Store français. Il avait pu contacter le service client pour un souci de RIB et que cela avait été corrigé immédiatement. On note ensuite la simplicité de l’interface et la gratuité du compte.
Reproches et points d’amélioration
En février, Frédéric B. écrivait que Tide refusait les paiements chez certains commerçants sans communiquer sur le sujet, et qu’interrogée, la plateforme adoptait un comportement dilatoire. François Rizzon, lui, signalait la même période l’impossibilité d’obtenir une facilité de caisse de 10 000 euros malgré un prévisionnel de 300 000 euros dont un tiers était déjà réalisé. Beaucoup d’utilisateurs attendent par ailleurs la facturation intégrée sur la version française, absente à ce jour.
Tide face à la concurrence
Shine, racheté par Kontist, propose dès son plan d’entrée une suite comptable complète en ciblant exactement le même profil de freelance que Tide. Or Qonto vise davantage les TPE avec une offre multi-utilisateurs étoffée.
Si l’on cherche un compte gratuit avec accès à du crédit professionnel, une combinaison que ni Shine ni Qonto ne proposent directement, alors c'est Tide qu'il faut choisir.
|Tide
|Shine
|Qonto
|Abonnement mensuel
|Gratuit
|Gratuit (mensuel)
|À partir de 9 €
|IBAN français
|Oui
|Oui
|Oui
|Facturation intégrée
|Non
|Oui
|Oui
|Cartes collaborateurs
|Non
|Oui
|Oui
|Crédit pro
|Oui (via partenaires)
|Non
|Non
|Protection dépôts
|100 000 €
|100 000 €
|100 000 €
Notre verdict sur Tide
Les avantages
- Zéro abonnement mensuel, IBAN français attribué dès l’ouverture ;
- Carte Mastercard physique et virtuelle gratuites ;
- Dépôts couverts jusqu’à 100 000 euros via Adyen N.V. ;
- Accès à du crédit professionnel jusqu’à 5 millions d’euros via partenaires ;
- Ouverture de compte en quelques minutes depuis l’application.
Les inconvénients
- Pas de facturation ni de synchronisation comptable en France ;
- Pas de gestion multi-utilisateurs ni de cartes collaborateurs ;
- Service client uniquement par chat, du lundi au vendredi de 9h à 18h ;
- Statuts éligibles limités aux EI, ME, SASU et EURL.
À qui recommande-t-on Tide ?
Tide est idéal pour un freelance ou un autoentrepreneur qui souhaite ouvrir un compte pro sans frais fixes et tester une solution sans engagement. Si la TPE a besoin de facturation intégrée, de cartes collaborateurs ou de connexions comptables natives, Shine ou Qonto par exemple répondront mieux.
- redeemJusqu'au 31 mars 2026, offre d'ouverture de 100 euros
- credit_cardRéseau Mastercard
- account_balanceFrais sur prélèvements & virements + paiement en devises étrangères
- sentiment_dissatisfiedPas de découvert autorisé
- real_estate_agentJusqu'à 5 millions d'euros
Agréé comme établissement de crédit par la Banque des Pays-Bas, Adyen N.V. fournit les comptes professionnels en France, tandis que PPS EU SA, agréé par la Banque nationale de Belgique, émet les cartes Mastercard.
Arrivé en France en 2025, Tide propose un compte pro sans abonnement mensuel, une carte Mastercard gratuite et un accès à du crédit professionnel jusqu’à 5 millions d’euros. Plus de 1,8 million d’entrepreneurs dans le monde l’utilisent déjà.
Tide s'adresse aux entreprises individuelles (EI), aux
micro-entreprises (ME), aux SASU ou EURL. Les SAS multi-associés et les SARL
classiques en sont exclus pour l’instant. Elle est particulièrement recommandée aux consultants indépendants, artisans en auto-entreprise, créateurs d’activité qui veulent tester sans engagement.
- Zéro abonnement mensuel
- IBAN français attribué dès l’ouverture
- Carte Mastercard physique et virtuelle gratuites
- Dépôts couverts jusqu’à 100 000 euros via Adyen N.V.
- Accès à du crédit professionnel jusqu’à 5 millions d’euros via partenaires
- Ouverture de compte en quelques minutes depuis l’application
- Pas de facturation ni de synchronisation comptable en France
- Pas de gestion multi-utilisateurs ni de cartes collaborateurs
- Service client uniquement par chat, du lundi au vendredi de 9h à 18h
- Statuts éligibles limités aux EI, ME, SASU et EURL
FAQ sur Tide
Tide est-elle une banque ?
Non, Tide est une plateforme financière numérique. En s’appuyant sur Adyen N.V., établissement de crédit agréé aux Pays-Bas, elle garantit les dépôts jusqu’à 100 000 euros via le système néerlandais.
Tide propose-t-elle un IBAN français ?
Oui. Un IBAN FR est attribué dès l’ouverture, ce qui facilite les échanges avec les administrations et les clients français.
Quels statuts sont éligibles chez Tide ?
Seuls les EI, micro-entreprises, SASU et EURL peuvent ouvrir un compte pro Tide en France.
Tide est-elle fiable côté sécurité ?
Les paiements en ligne passent par 3D Secure. La carte ne porte aucun numéro visible. Les données sont traitées conformément au RGPD européen, et la carte est émise par PPS EU SA, agréé par la Banque nationale de Belgique.
L’avis Tide est-il négatif ?
Pas globalement. 73 % des avis Trustpilot sont à cinq étoiles. Les critiques portent surtout sur des refus de paiements non expliqués et des difficultés d’accès au crédit, deux points que Tide reconnaît dans ses réponses publiques.