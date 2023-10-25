Le premier critère reste le niveau réel de complexité comptable. Un indépendant cherchera surtout à automatiser la récupération bancaire, classer ses opérations, conserver ses justificatifs et préparer ses déclarations. Une TPE aura souvent besoin d’aller plus loin : facturation, suivi des paiements, relances, TVA, dépenses, trésorerie et échanges réguliers avec l’expert-comptable. Une petite entreprise avec des stocks ou plusieurs collaborateurs devra aussi regarder la gestion commerciale, les droits utilisateurs, les exports comptables et la capacité du logiciel à suivre plusieurs flux sans multiplier les fichiers.

Le statut juridique et le régime fiscal orientent fortement le choix. Un micro-entrepreneur doit surtout suivre son chiffre d’affaires, conserver ses pièces et anticiper la réception des factures électroniques dès 2026, puis leur émission en 2027 lorsqu’il facture d’autres professionnels. Une société, elle, doit généralement gérer davantage d’obligations : TVA, comptes annuels, rapprochements bancaires, justificatifs, immobilisations, charges, voire liasse fiscale selon son organisation. Dans ce cas, un outil trop simple peut faire gagner du temps au départ, mais créer des limites au moment de clôturer ou de transmettre les éléments au cabinet.

Le volume de flux compte autant que le statut. Une activité avec dix factures par mois peut fonctionner avec une solution légère. Une entreprise qui encaisse sur plusieurs canaux, reçoit beaucoup de factures fournisseurs, utilise un compte pro, rembourse des notes de frais ou suit un stock a besoin d’un logiciel plus structurant. C’est souvent là que la différence se fait entre Indy, très adapté aux indépendants, Tiime, intéressant pour une gestion quotidienne simple, Pennylane, plus complet pour centraliser les flux, et Sage 50 ou EBP, plus proches d’une comptabilité traditionnelle de petite entreprise.

La relation avec l’expert-comptable doit aussi être clarifiée avant de choisir. Certains outils servent surtout à préparer les pièces, classer les opérations et exporter les données. D’autres permettent une collaboration plus directe entre l’entreprise et le cabinet, avec des justificatifs, écritures, factures et commentaires centralisés dans le même environnement. Ce point devient important dès que l’objectif est de réduire les emails, les exports bancaires, les relances de documents et les ressaisies de fin de mois.

Il faut enfin vérifier le rôle exact du logiciel dans la facturation électronique. À partir de 2026, les factures entre entreprises françaises devront passer par une plateforme agréée, qui assurera l’émission, la transmission, la réception et l’envoi de certaines données à l’administration. Pour approfondir ce sujet, notre comparatif des meilleurs logiciels de facturation électronique détaille les solutions les plus adaptées à cette nouvelle obligation. Un logiciel peut être lui-même plateforme agréée, s’intégrer à une plateforme partenaire ou proposer une compatibilité partielle. Ce détail change beaucoup de choses : réception des factures, formats acceptés, rapprochement avec les paiements, archivage, suivi des statuts et accompagnement en cas d’erreur. Le bon choix n’est donc pas seulement le logiciel le plus complet, mais celui qui correspond au degré d’autonomie comptable et au niveau de complexité réel de l’entreprise.