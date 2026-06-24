Avec la réforme de la facturation électronique, les entreprises doivent mieux structurer leurs flux administratifs et comptables. Les notes de frais, les justificatifs, les validations internes et les dépenses professionnelles s’inscrivent dans cette même logique : moins de ressaisie, moins d’erreurs et une meilleure traçabilité des dépenses.
Les logiciels spécialisés permettent de centraliser ces opérations, depuis la capture d’un ticket jusqu’à l’export comptable. Certains se concentrent sur la note de frais classique, quand d’autres vont plus loin avec des cartes de paiement, des budgets, des circuits d’approbation ou des outils de pré-comptabilité. Voici notre sélection des meilleures solutions pour gérer les notes de frais et les dépenses professionnelles en 2026.
Le TOP 5 des meilleurs logiciels de notes de frais et de gestion des dépenses en 2026
Mise à jour le 24 juin 2026 par la rédaction.
|Logiciel
|Idéal pour
|Points forts
|Limites à connaître
|Spendesk
|Les PME et entreprises qui veulent centraliser dépenses, cartes, validations et budgets
|Plateforme complète de spend management, cartes physiques et virtuelles, circuits d’approbation, suivi budgétaire, gestion des dépenses et des factures
|Plus pertinent pour les structures déjà prêtes à formaliser leurs processus financiers
|N2F
|Les TPE, PME et ETI qui cherchent une solution efficace pour les notes de frais
|OCR, application mobile, gestion des indemnités kilométriques, workflows de validation, cartes et factures fournisseurs
|Moins orienté pilotage global des budgets qu’une plateforme de spend management complète
|Lucca
|Les entreprises déjà équipées ou intéressées par l’écosystème Lucca
|Bonne intégration RH, saisie décentralisée, contrôles, validation et comptabilisation des frais professionnels
|Intérêt maximal lorsque l’entreprise utilise déjà plusieurs modules Lucca
|Expensya
|Les entreprises qui veulent automatiser la collecte et le traitement des justificatifs
|Capture mobile, création automatique des notes de frais, catégorisation, conversion des devises, politiques de dépenses
|Le périmètre peut nécessiter un cadrage précis selon la taille et les besoins de l’entreprise
|SAP Concur
|Les grandes entreprises et organisations avec beaucoup de déplacements professionnels
|Gestion des frais, voyages d’affaires et factures sur une même plateforme, automatisation, conformité, visibilité sur les dépenses
|Solution plus robuste, mais aussi plus lourde à déployer pour les petites structures
1. Spendesk : une plateforme complète pour piloter les dépenses professionnelles
Spendesk arrive en tête de ce comparatif grâce à son positionnement plus large que celui d’un simple logiciel de notes de frais classique. Contrairement à N2F, Lucca ou Expensya, dont le cœur d’usage reste essentiellement la note de frais et le traitement des dépenses des salariés. Spendesk lui centralise également les cartes de paiement, les demandes d’achat, les factures fournisseurs et le suivi des budgets.
La plateforme s’adresse donc aux entreprises qui souhaitent mieux contrôler leurs dépenses dans leur ensemble. Les collaborateurs peuvent payer avec des cartes dédiées et transmettre leurs justificatifs depuis l’application mobile, tandis que les équipes financières bénéficient d’une vision centralisée des dépenses. Des fonctions d’automatisation, appuyées par l’IA sur certaines tâches de traitement, viennent également simplifier la gestion des justificatifs et réduire les tâches manuelles.
À qui s’adresse Spendesk ?
Spendesk convient d’abord aux PME structurées, scale-up et entreprises qui ont déjà un volume de dépenses suffisant pour justifier un vrai outil de pilotage. Si les notes de frais restent rares et que quelques remboursements mensuels suffisent, N2F ou Lucca peuvent offrir une réponse plus directe. En revanche, dès que les salariés utilisent des cartes, engagent des dépenses régulières ou doivent passer par plusieurs niveaux de validation, Spendesk devient plus cohérent.
La plateforme vise aussi les directions financières qui souhaitent encadrer les dépenses avant qu’elles ne soient engagées. Les cartes virtuelles, les plafonds, les règles d’approbation et le suivi budgétaire permettent de limiter les paiements hors process. Sur ce point, Spendesk relève davantage du pilotage financier que du simple outil de déclaration. SAP Concur reste plus adapté aux grandes organisations avec beaucoup de déplacements professionnels, mais Spendesk paraît souvent plus lisible pour les entreprises qui veulent structurer leurs dépenses sans basculer dans un environnement trop lourd.
Spendesk est une solution de gestion de dépenses complète et sécurisée destinée aux TPE et PME. Elle est disponible pour toutes les entreprises en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis ayant entre 10 et 300 employés. Il s'agit d'une plateforme 7-en-1 qui regroupe, en une seule interface, cartes de paiement, factures fournisseurs, notes de frais, budgets, reporting et pré-comptabilité.
- Une plateforme de gestion de dépenses 7-en-1.
- Une version web et une version mobile.
- Des solutions de paiement modernes et connectées.
- Tarifs non publics
- Personnalisation limitée
- Courbe d'apprentissage initiale
Ce qu’en pensent les utilisateurs de Spendesk
Les retours utilisateurs mettent souvent en avant la simplicité d’utilisation, notamment pour l’envoi des justificatifs, la création de cartes virtuelles et le suivi des dépenses. Lorsqu’une dépense passe par une carte Spendesk, le collaborateur n’a pas à avancer les frais, tandis que l’équipe finance garde une visibilité plus directe sur les paiements effectués. Cette fluidité explique pourquoi Spendesk est souvent apprécié dans les entreprises où les dépenses sont fréquentes, réparties entre plusieurs équipes et difficiles à suivre avec des tableurs, des cartes partagées ou des validations par e-mail.
Les critiques portent davantage sur des points liés au déploiement, à l’usage des cartes ou au niveau de structuration nécessaire. Spendesk demande de réfléchir aux règles internes, aux plafonds, aux validations et aux droits utilisateurs. Une entreprise qui cherche uniquement à scanner des tickets et rembourser quelques frais pourra trouver l’ensemble trop ambitieux. À l’inverse, ce cadrage devient un atout pour les structures qui ont déjà atteint les limites d’un outil centré uniquement sur la note de frais.
✅ Pourquoi recommandons-nous Spendesk ?
Nous recommandons Spendesk aux entreprises qui veulent aller au-delà de la simple gestion des notes de frais. Contrairement à des solutions comme N2F ou Expensya, davantage centrées sur la collecte des justificatifs, l’automatisation des frais et le remboursement des collaborateurs. Spendesk centralise aussi les cartes de paiement, les demandes d’achat, les budgets et le suivi des dépenses.
Son principal atout est de donner aux équipes finance une visibilité plus directe sur les dépenses engagées, tout en automatisant une partie des contrôles et du traitement des justificatifs. Les fonctions d’IA s’intègrent dans cette logique en réduisant certaines tâches manuelles, notamment lors de l’analyse des reçus ou de la préparation comptable. C’est un choix pertinent pour les PME et entreprises en croissance qui veulent mieux encadrer leurs dépenses, à condition d’être prêtes à formaliser leurs règles internes.
❌ Les faiblesses de Spendesk
Spendesk peut être surdimensionné pour une très petite entreprise qui cherche uniquement à rembourser quelques notes de frais par mois. Dans ce cas, N2F ou Lucca offriront probablement une réponse plus simple et plus directe. Le positionnement de Spendesk repose sur la centralisation des dépenses, les validations, les cartes de paiement et le pilotage financier. Sans ces besoins, une partie de la valeur de la plateforme risque de rester inutilisée.
La richesse fonctionnelle de Spendesk suppose aussi un minimum de préparation. Les règles de validation, les plafonds, les droits utilisateurs et les circuits comptables doivent être définis en amont pour que l’outil apporte réellement de la clarté. La plateforme est donc très pertinente pour structurer les dépenses, mais elle conviendra moins aux organisations qui veulent simplement numériser quelques justificatifs sans revoir leur méthode de suivi.
2. N2F : une solution française taillée pour les notes de frais
N2F arrive juste derrière Spendesk, avec un positionnement plus ciblé. Là où Spendesk cherche à centraliser l’ensemble des dépenses, des cartes aux budgets, N2F se concentre d’abord sur la gestion des notes de frais, des justificatifs et des remboursements. Cette approche plus directe en fait une solution particulièrement adaptée aux TPE, PME et ETI qui veulent moderniser leur traitement des frais sans forcément basculer dans une plateforme de spend management plus large.
Le logiciel mise beaucoup sur l’automatisation du quotidien. Depuis l’application mobile, un collaborateur peut prendre son justificatif en photo, laisser l’OCR extraire les informations utiles, puis transmettre sa note de frais pour validation. L’IA intervient dans cette chaîne pour fiabiliser la lecture des justificatifs, détecter certaines anomalies et limiter les erreurs avant le passage en comptabilité. N2F reste donc plus spécialisé que Spendesk, mais plus complet qu’un simple outil de saisie, notamment pour les entreprises qui veulent gagner du temps sans complexifier leur organisation.
À qui s’adresse N2F ?
N2F s’adresse d’abord aux entreprises qui veulent remplacer les tickets envoyés par e-mail, les fichiers Excel et les validations manuelles par un processus plus propre. La solution convient très bien aux structures qui traitent régulièrement des notes de frais, avec des besoins concrets autour des déplacements, des repas, des indemnités kilométriques et des justificatifs. Elle reste plus directe qu’une plateforme comme Spendesk, pensée pour centraliser plus largement les cartes, les demandes d’achat, les budgets et le suivi global des dépenses.
Le logiciel peut aussi convenir aux organisations qui cherchent une solution plus rapide à déployer que SAP Concur. Pour une grande entreprise avec une forte dimension voyage d’affaires, SAP Concur garde un intérêt évident. Pour une PME qui veut surtout fluidifier la déclaration, la validation et le remboursement des frais professionnels, N2F paraît plus accessible et mieux calibré.
Ce qu’en pensent les utilisateurs de N2F
Les utilisateurs mettent souvent en avant la simplicité de l’application mobile et le gain de temps sur la saisie des justificatifs. Le scan des tickets, l’extraction automatique des données et la transmission rapide aux managers répondent à un besoin très concret : éviter que les notes de frais s’accumulent en fin de mois. L’automatisation, portée par l’OCR et l’IA sur la lecture des justificatifs, participe directement à cette impression de fluidité.
Les retours sont aussi favorables sur l’adoption par les équipes. N2F n’impose pas une logique trop financière à l’utilisateur final, ce qui facilite son usage au quotidien. Ses limites tiennent plutôt au périmètre : une entreprise qui veut piloter toutes ses dépenses, encadrer les achats, gérer des budgets en temps réel et structurer des workflows financiers plus larges trouvera Spendesk plus complet. N2F reste avant tout une solution orientée notes de frais, même si son périmètre s’est élargi vers les factures fournisseurs et la préparation comptable.
N2F est un logiciel de gestion adapté à toutes les entreprises et utile pour tous les professionnels concernés par les notes de frais (salariés, indépendants, managers, comptables et dirigeants). En plus de gérer leurs notes de frais de A à Z, le logiciel propose différentes fonctionnalités comptables et administratives à ses utilisateurs, le tout sur une interface sobre et intuitive.
- La reconnaissance rapide des informations inscrites sur une note de frais.
- La variété des fonctionnalités proposées aux utilisateurs.
- La personnalisation des outils de suivi et de validation des notes.
- Coût selon formule choisie
- Courbe d'apprentissage initiale
- Fonctions avancées payantes
✅ Pourquoi recommandons-nous N2F ?
Nous recommandons N2F aux entreprises qui veulent simplifier et automatiser la gestion des notes de frais sans adopter une plateforme financière trop large. Contrairement à Spendesk, plus orienté pilotage global des dépenses, N2F se concentre sur la collecte des justificatifs, l’automatisation de la saisie et la fluidité des validations. Ce positionnement en fait une solution particulièrement adaptée aux PME, aux équipes terrain et aux salariés régulièrement en déplacement.
L’application mobile constitue l’un de ses principaux points forts. Les collaborateurs peuvent scanner leurs justificatifs, créer leurs notes de frais rapidement et transmettre leurs demandes sans attendre la fin du mois. Grâce à l’OCR et à l’IA, N2F facilite aussi la lecture des reçus, la détection de certaines anomalies et la préparation des données pour la comptabilité. La logique se rapproche d’Expensya sur l’automatisation, mais N2F conserve un positionnement très lisible autour de la note de frais.
❌ Les faiblesses de N2F
N2F sera moins pertinent pour les entreprises qui N2F sera moins pertinent pour les entreprises qui souhaitent gérer l’ensemble de leurs dépenses dans une seule plateforme. Sur ce terrain, Spendesk offre un périmètre plus large avec la gestion des cartes, des achats et des budgets. De même, les entreprises déjà équipées de l’écosystème Lucca pourront trouver avec Lucca une intégration plus naturelle à leurs outils RH.
Face à SAP Concur, N2F apparaît également plus limité pour les grands groupes ayant des politiques de déplacement complexes ou une forte présence internationale. Son positionnement reste plus adapté aux PME qui recherchent une solution simple, spécialisée et rapide à déployer pour automatiser leurs notes de frais.
3. Lucca : une solution de notes de frais intégrée à un écosystème RH et finance
Lucca occupe une place particulière dans ce comparatif. Contrairement à Spendesk, centré sur le pilotage des dépenses, ou à N2F, très orienté automatisation des notes de frais, Lucca s’appuie sur son écosystème RH et paie. Pour les entreprises déjà équipées de la suite, la gestion des frais s’intègre naturellement aux autres processus internes.
Le logiciel couvre les fonctions essentielles : saisie mobile, dématérialisation des justificatifs, OCR, validation des dépenses, remboursement et export comptable. L’automatisation repose principalement sur la lecture des justificatifs et l’application des règles de frais afin de limiter les saisies manuelles et les erreurs.
À qui s’adresse Lucca ?
Lucca s’adresse d’abord aux entreprises qui utilisent déjà la suite ou qui veulent structurer leurs outils internes autour d’un environnement commun. Dans ce cas, la solution a un avantage évident : les collaborateurs restent dans une interface connue, les managers retrouvent des circuits de validation cohérents et les équipes administratives évitent d’ajouter un outil isolé à leur organisation.
Pour une PME qui cherche uniquement une solution dédiée aux notes de frais, N2F peut paraître plus direct. Pour une entreprise qui veut distribuer des cartes, encadrer les achats, suivre les budgets et contrôler les dépenses avant paiement, Spendesk garde un périmètre plus large. Lucca devient surtout pertinent lorsque la gestion des frais doit s’intégrer à une logique RH et administrative déjà en place.
Ce qu’en pensent les utilisateurs de Lucca
Les utilisateurs apprécient généralement la simplicité de l’interface et la cohérence entre les différents modules Lucca. La déclaration d’une dépense, l’ajout d’un justificatif et la validation par un manager suivent une logique assez fluide, ce qui facilite l’adoption côté salarié. Cette continuité est importante dans les entreprises où les outils administratifs sont déjà nombreux.
Les retours sont aussi favorables sur le gain de temps lié à la saisie automatique. Le scan d’un justificatif, la lecture du montant, de la date, de la TVA ou de la devise permettent de réduire les ressaisies manuelles. Lucca reste cependant moins lisible que N2F ou Expensya si l’on cherche explicitement un discours très orienté IA et automatisation avancée. Son intérêt repose davantage sur l’intégration, la simplicité d’usage et la cohérence avec les autres briques de la suite.
Lucca offre une suite modulaire complète dédiée aux RH. Des modules comme Timmi pour la gestion des congés ou Cleemy pour les notes de frais permettent aux entreprises de simplifier leurs processus administratifs tout en garantissant un suivi rigoureux.
- Modules spécialisés RH
- Interface intuitive
- Suivi automatisé des tâches
- Modules payants
- Courbe d'apprentissage
- Manque de personnalisation
✅ Pourquoi recommandons-nous Lucca ?
Nous recommandons Lucca aux entreprises qui souhaitent gérer leurs notes de frais dans un environnement cohérent avec leurs processus RH et administratifs. La solution couvre efficacement les besoins essentiels : dématérialisation des justificatifs, application des règles de frais, validation des dépenses et préparation des écritures comptables. Son principal avantage reste son intégration à l’écosystème Lucca, qui facilite l’adoption par les collaborateurs et limite la multiplication des outils.
Pour les entreprises déjà équipées de la suite, Lucca permet de centraliser davantage les processus internes tout en simplifiant le travail des équipes finance et RH. L’automatisation de la saisie grâce à l’OCR, l’archivage des justificatifs et les contrôles intégrés contribuent à fiabiliser la gestion des dépenses et à réduire les tâches administratives.
❌ Les faiblesses de Lucca
Lucca perd une partie de son intérêt si l’entreprise n’utilise pas déjà la suite ou ne prévoit pas de l’adopter plus largement. Pris seul, le module de notes de frais reste performant, mais son avantage concurrentiel est moins marqué face à des solutions spécialisées comme N2F ou Expensya, qui mettent davantage l’accent sur l’automatisation du traitement des dépenses.
La solution est également moins adaptée aux entreprises qui recherchent une plateforme complète de pilotage des dépenses. Spendesk offre un périmètre plus large avec les cartes de paiement, les budgets et les demandes d’achat, tandis que SAP Concur répond mieux aux besoins des grands groupes. Enfin, même si Lucca intègre l’OCR et plusieurs automatisations, l’IA n’est pas au cœur de son positionnement, ce qui peut la rendre moins attractive pour les entreprises à la recherche de fonctionnalités avancées dans ce domaine.
4. Expensya : une solution orientée automatisation du traitement des dépenses
Expensya se positionne comme une alternative à N2F, avec un fort accent sur l’automatisation des notes de frais. Là où Spendesk couvre aussi les cartes, les budgets et les achats, Expensya se concentre avant tout sur la collecte, la saisie et la validation des dépenses.
Son principal atout réside dans le traitement automatisé des justificatifs. Depuis l’application mobile, un reçu photographié peut être analysé, classé et transformé en dépense grâce à l’OCR et à l’IA. Cette automatisation réduit les saisies manuelles et accélère le traitement administratif, dans une approche proche de N2F mais plus orientée productivité.
À qui s’adresse Expensya ?
Expensya s’adresse aux entreprises qui veulent automatiser davantage la gestion des frais professionnels, en particulier lorsque les collaborateurs déclarent régulièrement des dépenses depuis le terrain, en déplacement ou à l’international. La prise en charge mobile, la conversion des devises et la création automatique des dépenses rendent la solution intéressante pour les équipes commerciales, consultants, techniciens ou salariés amenés à engager des frais hors bureau.
Pour une PME qui cherche une solution simple et spécialisée, N2F peut rester plus lisible. Expensya devient surtout pertinent pour les entreprises qui recherchent un niveau d’automatisation plus poussé dans le traitement des justificatifs et des notes de frais, notamment grâce à ses fonctionnalités de reconnaissance automatique, de catégorisation et de saisie assistée. Le choix se joue alors davantage sur les besoins opérationnels, le volume de dépenses à traiter et le degré d’automatisation attendu que sur la seule question de l’intégration à un écosystème existant.
Ce qu’en pensent les utilisateurs d’Expensya
Les utilisateurs apprécient généralement la capacité d’Expensya à simplifier la déclaration des frais depuis le mobile. Le fait de pouvoir photographier un justificatif, générer automatiquement une dépense et la transmettre dans un circuit de validation répond à un besoin très concret : éviter les notes de frais saisies en retard, les reçus perdus et les erreurs de recopie.
Les retours mettent aussi en avant l’intérêt de l’automatisation pour les équipes administratives. La catégorisation, les règles de contrôle, les statuts de validation et les exports comptables permettent de gagner du temps sur le traitement des dépenses. Les limites tiennent plutôt au cadrage nécessaire : comme pour N2F ou Spendesk, la qualité du résultat dépend aussi des règles internes, des catégories configurées et des circuits de validation mis en place.
Expensya est une solution complète de gestion de dépenses professionnelles, spécialisée dans la digitalisation et l’automatisation des notes de frais. Elle utilise des technologies d’IA pour simplifier la capture, le traitement et la gestion des reçus et dépenses.
- Automatisation par IA efficace
- Intégration avec ERP et logiciels comptables
- Solution multi-plateforme
- Interface parfois complexe
- Limites sur l’essai gratuit
- Paramétrage initial long
✅Pourquoi recommandons-nous Expensya ?
Nous recommandons Expensya aux entreprises qui souhaitent automatiser au maximum la gestion des notes de frais. Grâce à son application mobile, à l’OCR et à l’IA, la solution réduit les tâches de saisie et accélère le traitement des justificatifs, de leur capture jusqu’à leur transmission à la comptabilité.
Par rapport à Lucca, Expensya met davantage l’accent sur l’automatisation des dépenses. Elle se rapproche de N2F dans ses usages, tout en proposant une approche orientée productivité et mobilité. Face à Spendesk, son périmètre est plus ciblé, avec un objectif clair : rendre le processus de note de frais plus rapide et plus efficace.
❌ Les faiblesses d’Expensya
Expensya sera moins pertinent pour les entreprises qui veulent avant tout centraliser les cartes de paiement, les budgets, les demandes d’achat et le contrôle des dépenses avant engagement. Sur ce terrain, Spendesk garde un périmètre plus large et plus orienté direction financière.
Expensya sera également moins pertinent pour les entreprises dont les processus financiers dépassent largement le cadre de la note de frais. Lorsqu’il faut gérer des circuits de validation très complexes, des règles de conformité internationales, des déplacements professionnels fortement encadrés ou des volumes importants répartis sur plusieurs pays, la solution peut montrer ses limites. Face à des plateformes historiquement conçues pour les grands groupes, comme SAP Concur, Expensya conserve un positionnement plus accessible et plus opérationnel. Son meilleur terrain reste celui des PME, ETI et équipes mobiles qui cherchent avant tout à automatiser le traitement des dépenses et à réduire la charge administrative liée aux justificatifs.
5. SAP Concur : une référence pour les grandes entreprises et les déplacements professionnels
SAP Concur occupe une place à part dans ce comparatif. Là où N2F, Lucca et Expensya répondent surtout aux besoins de gestion des notes de frais, SAP Concur vise des organisations plus complexes, avec des frais professionnels nombreux, des déplacements réguliers et des règles internes plus strictes. La plateforme réunit les dépenses, les voyages d’affaires et les factures dans un environnement pensé pour donner aux directions financières une vision plus large des coûts engagés.
Cette approche rend SAP Concur plus robuste, mais aussi moins immédiat qu’un outil comme N2F ou Expensya. Le logiciel s’appuie sur l’automatisation, l’OCR, les règles de conformité et des fonctions d’IA pour accélérer la saisie, renforcer les contrôles et aider les entreprises à mieux encadrer leurs politiques de dépenses. L’IA prend aussi une place croissante dans l’écosystème SAP, notamment autour de l’assistance aux déplacements, de l’analyse des reçus et de l’aide à la détection d’anomalies.
À qui s’adresse SAP Concur ?
SAP Concur s’adresse d’abord aux grandes entreprises, aux ETI internationales et aux organisations qui gèrent beaucoup de déplacements professionnels. Dès que les frais ne se limitent plus à quelques repas, kilomètres ou achats ponctuels, la solution devient plus pertinente. Elle permet de relier les dépenses salariés, les réservations de voyage, les politiques internes et les factures dans un même environnement.
Pour une PME qui veut simplement moderniser ses notes de frais, N2F ou Expensya seront souvent plus accessibles. Pour une entreprise déjà équipée de Lucca, l’intégration à cet écosystème peut aussi suffire. SAP Concur devient surtout intéressant lorsque les processus sont plus lourds : plusieurs pays, plusieurs devises, des règles de validation complexes, des politiques de voyage détaillées ou des besoins de conformité plus élevés.
Ce qu’en pensent les utilisateurs de SAP Concur
Les utilisateurs apprécient généralement la capacité de SAP Concur à centraliser des processus qui, dans les grandes organisations, sont souvent éclatés entre plusieurs outils. La gestion des frais, des voyages et des factures dans un même environnement apporte une meilleure visibilité aux équipes finance, en particulier lorsque les dépenses sont nombreuses et réparties entre plusieurs entités.
Les retours sont plus nuancés sur la prise en main. SAP Concur peut paraître moins fluide qu’une solution plus spécialisée comme N2F ou Expensya pour un usage quotidien simple. Le logiciel demande aussi un vrai paramétrage pour refléter les règles internes, les circuits d’approbation et les contraintes propres à l’entreprise. Cette richesse fonctionnelle est un atout pour les grands comptes, mais elle peut devenir excessive pour une structure plus légère.
SAP Concur facilite la gestion des dépenses professionnelles grâce à l'automatisation des processus, à la centralisation des données et à ses outils de suivi. La solution s'adresse principalement aux entreprises qui souhaitent renforcer le contrôle de leurs dépenses, améliorer leurs pratiques internes et simplifier les tâches administratives liées aux déplacements professionnels.
- Automatisation des dépenses
- Application mobile complète
- Intégration SAP native
- Interface dense
- Paramétrage complexe
- Coût élevé
✅Pourquoi recommandons-nous SAP Concur ?
Nous recommandons SAP Concur aux entreprises qui ont besoin d’une solution solide pour gérer à la fois les notes de frais, les voyages professionnels et les factures. Sa principale force tient à sa capacité à encadrer des processus complexes, là où Spendesk sera plus lisible pour une PME en croissance et où N2F ou Expensya resteront plus directs pour automatiser les notes de frais.
SAP Concur apporte aussi une réponse intéressante aux entreprises qui doivent renforcer leurs contrôles. Les règles de conformité, l’automatisation des vérifications, les workflows d’approbation et les fonctions d’IA contribuent à limiter les erreurs, les doublons ou les dépenses non conformes. Dans un contexte où les flux financiers deviennent plus structurés, cette profondeur fonctionnelle peut faire la différence.
❌ Les faiblesses de SAP Concur
SAP Concur sera rarement le choix le plus naturel pour une petite entreprise. La plateforme est puissante, mais son déploiement, son paramétrage et son niveau de complexité peuvent dépasser les besoins d’une PME qui cherche surtout à scanner des justificatifs et à fluidifier les remboursements. Sur ce terrain, N2F, Lucca ou Expensya offriront souvent une réponse plus simple.
La solution peut aussi paraître moins souple que Spendesk pour les entreprises qui veulent d’abord piloter les dépenses du quotidien, les cartes, les budgets et les demandes d’achat dans une interface plus lisible. SAP Concur reste particulièrement pertinent pour les organisations avec une forte dimension travel & expense, mais il ne s’impose pas comme le meilleur choix pour toutes les entreprises.
Notes de frais, gestion des dépenses et facturation électronique : un enjeu de fiabilisation comptable
La réforme de la facturation électronique ne transforme pas les logiciels de notes de frais en plateformes de facturation. Elle rappelle toutefois aux entreprises l’importance de mieux structurer leurs flux administratifs et comptables. Les frais engagés par les salariés restent un sujet distinct, mais ils reposent eux aussi sur des justificatifs, des validations, des règles internes et des exports vers la comptabilité.
Dans ce contexte, un logiciel de notes de frais ne sert plus seulement à accélérer les remboursements. Il doit aussi faciliter la collecte des reçus, limiter les erreurs de saisie, appliquer une politique de frais et préparer des données exploitables par les équipes financières. Les fonctions d’OCR, d’automatisation, de contrôle TVA, d’imputation analytique et d’export comptable deviennent donc des critères importants à comparer.
Les solutions ne répondent pas toutes au même besoin. N2F et Expensya misent surtout sur l’automatisation du traitement des justificatifs. Lucca s’intègre davantage dans une logique RH et administrative. Spendesk élargit le sujet à la gestion globale des dépenses, tandis que SAP Concur vise des organisations plus complexes, avec davantage de volumes, de voyages professionnels et de règles internes.
Les fonctionnalités à comparer avant de choisir un logiciel de notes de frais
Avant de comparer les différentes solutions du marché, il est utile d’identifier les fonctionnalités qui auront un impact concret sur le quotidien des collaborateurs, des managers et du service comptable. Toutes les plateformes ne proposent pas le même niveau d’automatisation, de contrôle ou d’intégration. Le tableau ci-dessous présente les principaux critères à examiner pour choisir un logiciel adapté aux besoins de votre entreprise.
|Fonctionnalité
|Pourquoi c’est important
|À surveiller avant de choisir
|Capture des justificatifs
|Elle permet aux salariés d’ajouter rapidement tickets, reçus et factures depuis un mobile ou un ordinateur.
|Vérifier si l’ajout fonctionne par photo, import PDF, e-mail ou application mobile.
|OCR et automatisation de la saisie
|L’OCR extrait les informations clés pour limiter la ressaisie manuelle et les erreurs.
|Tous les outils n’ont pas le même niveau de précision, ni le même usage de l’IA pour détecter les anomalies.
|Workflows de validation
|Les dépenses doivent pouvoir être relues, acceptées ou refusées selon les règles internes.
|Contrôler le nombre de niveaux de validation, les alertes et la souplesse des circuits.
|Gestion des indemnités kilométriques
|Elle simplifie le calcul des trajets professionnels et leur remboursement.
|Vérifier la gestion des barèmes, des véhicules, des trajets récurrents et des justificatifs associés.
|Cartes de paiement
|Les cartes physiques ou virtuelles évitent aux salariés d’avancer certains frais.
|Toutes les solutions n’en proposent pas, et leur intérêt dépend du volume de dépenses engagées.
|Règles de dépenses personnalisées
|Elles permettent d’appliquer automatiquement la politique interne de l’entreprise.
|Vérifier la gestion des plafonds, des catégories, des exceptions et des alertes en cas de dépassement.
|Exports comptables et intégrations
|Un bon export évite de retraiter les données à la main après validation.
|Regarder les connexions avec le logiciel comptable, la paie, l’ERP ou l’expert-comptable.
|Application mobile
|Elle facilite la déclaration des frais dès qu’ils sont engagés, surtout pour les équipes terrain.
|Tester la simplicité de saisie, la rapidité du scan et la lisibilité du suivi côté collaborateur.
Quel logiciel de gestion des dépenses choisir selon le profil de l’entreprise ?
Le choix d’un logiciel de gestion des dépenses dépend avant tout de la taille de l’entreprise, du volume de notes de frais à traiter et du niveau d’automatisation recherché. Certaines solutions conviennent parfaitement aux TPE qui souhaitent simplement dématérialiser leurs justificatifs, tandis que d’autres répondent aux besoins plus complexes des PME en croissance, des ETI ou des groupes internationaux. Le tableau ci-dessous présente les principaux profils d’entreprises et les outils les plus adaptés à chaque situation.
|Profil d’entreprise
|Solution à regarder en priorité
|Pourquoi ce choix est cohérent
|TPE ou petite PME avec peu de notes de frais
|N2F ou Lucca
|Ces solutions permettent de structurer les notes de frais sans adopter une plateforme trop large.
|PME avec des équipes terrain ou commerciales
|N2F ou Expensya
|Leur application mobile, l’OCR et l’automatisation facilitent la déclaration régulière des frais.
|Entreprise déjà équipée de l’écosystème Lucca
|Lucca
|L’intégration avec les autres modules RH et administratifs limite la multiplication des outils.
|PME en croissance qui veut mieux contrôler ses dépenses
|Spendesk
|La plateforme ajoute une logique de pilotage avec cartes, budgets, demandes d’achat et validations.
|Entreprise avec beaucoup de dépenses par carte
|Spendesk
|Les cartes physiques et virtuelles permettent d’encadrer les paiements avant même le traitement comptable.
|Organisation avec beaucoup de déplacements professionnels
|SAP Concur
|La solution est pensée pour les environnements Travel & Expense plus complexes.
|ETI ou grand groupe avec règles internes avancées
|SAP Concur
|Son périmètre convient mieux aux politiques de dépenses détaillées, aux workflows complexes et aux contextes internationaux.
|Entreprise qui veut surtout automatiser les justificatifs
|Expensya ou N2F
|Ces outils sont particulièrement adaptés à la capture, à la lecture et au traitement automatisé des reçus.
Comment nous avons sélectionné les meilleurs logiciels de notes de frais
Pour établir ce comparatif, nous avons retenu des logiciels capables de simplifier la gestion des frais professionnels tout en s’intégrant dans une organisation comptable plus structurée. La réforme de la facturation électronique renforce ce besoin de fiabilité : même si les notes de frais ne relèvent pas du même circuit qu’une facture fournisseur, les entreprises ont intérêt à mieux collecter, valider, archiver et exporter leurs données de dépenses.
Notre sélection repose donc sur plusieurs critères : qualité de l’application mobile, OCR, automatisation de la saisie, usage concret de l’IA, workflows de validation, gestion des indemnités kilométriques, règles de dépenses, cartes de paiement, exports comptables et intégrations avec les outils de comptabilité ou de paie. Nous avons aussi tenu compte du profil visé par chaque solution, afin de distinguer les outils adaptés aux TPE, aux PME, aux entreprises déjà équipées d’un écosystème RH ou aux grands groupes avec des processus plus complexes.
FAQ : les réponses aux questions que l’on se pose sur les logiciels de comptabilité
Quel est le meilleur logiciel de notes de frais en 2026 ?
Le meilleur logiciel dépend surtout du profil de l’entreprise. Spendesk est le choix le plus complet pour piloter les dépenses, les cartes et les budgets. N2F convient mieux aux PME qui veulent automatiser les notes de frais sans complexifier leur organisation. Lucca reste pertinent pour les entreprises déjà équipées de son écosystème, tandis qu’Expensya se montre intéressant pour automatiser le traitement des justificatifs. SAP Concur s’adresse davantage aux grandes entreprises avec des déplacements professionnels nombreux.
Un logiciel de notes de frais permet-il de gérer la facturation électronique ?
Non, pas à lui seul. Un logiciel de notes de frais peut aider à mieux collecter les justificatifs, appliquer des règles internes, préparer les exports comptables et fiabiliser les données de dépenses. En revanche, il ne remplace pas une plateforme agréée pour émettre ou recevoir des factures électroniques. À partir du 1er septembre 2026, les entreprises devront passer par une plateforme de facturation agréée pour leurs factures électroniques, selon le calendrier prévu par la réforme.
Quelle différence entre une note de frais et une facture fournisseur ?
Une note de frais sert à rembourser une dépense engagée par un salarié dans le cadre professionnel. Une facture fournisseur correspond à une dépense émise directement par un prestataire ou un fournisseur au nom de l’entreprise. Les deux peuvent concerner la comptabilité, mais ils ne suivent pas toujours le même circuit de validation, de paiement et d’archivage.
Un logiciel de notes de frais est-il obligatoire ?
Non, aucune obligation générale n’impose d’utiliser un logiciel dédié aux notes de frais. Une entreprise peut encore gérer ses frais avec un tableur ou un processus interne. En pratique, un logiciel devient vite utile dès que les justificatifs se multiplient, que plusieurs salariés déclarent des dépenses ou que l’équipe finance doit limiter les ressaisies manuelles.
Peut-on gérer ses notes de frais avec Excel ?
Oui, c’est possible pour une petite structure avec peu de dépenses. Microsoft Excel peut suffire pour suivre quelques remboursements mensuels, à condition de conserver correctement les justificatifs. En revanche, cette méthode montre vite ses limites dès qu’il faut gérer des validations, des règles de frais, des exports comptables ou des volumes plus importants.
Faut-il choisir un logiciel avec cartes de paiement ?
Les cartes de paiement sont utiles si les salariés engagent régulièrement des dépenses professionnelles. Elles évitent certains avances de frais et permettent de mieux contrôler les paiements avant leur traitement comptable. Pour une entreprise avec peu de notes de frais, ce n’est pas forcément indispensable. Pour une PME en croissance, une solution comme Spendesk devient plus intéressante sur ce point.
Quel logiciel choisir pour une TPE ou une PME ?
Pour une TPE ou une petite PME, N2F et Lucca sont souvent les options les plus simples à envisager. N2F répond bien aux besoins centrés sur les notes de frais, l’application mobile et l’automatisation des justificatifs. Lucca devient plus pertinent si l’entreprise utilise déjà plusieurs modules de la suite. Une PME plus structurée, avec des cartes, des budgets et des validations plus avancées, pourra plutôt regarder Spendesk.
Les justificatifs papier sont-ils encore nécessaires ?
Les justificatifs restent nécessaires pour prouver la réalité d’une dépense professionnelle, même lorsqu’ils sont dématérialisés. L’enjeu n’est pas seulement de garder une photo d’un ticket, mais de disposer d’un document lisible, exploitable et correctement archivé. Pour la TVA, l’administration rappelle notamment que la déduction doit être justifiée par un document comportant la TVA concernée, généralement une facture.