Le prix d'un billet d'avion n'a jamais été une science exacte, plutôt une négociation silencieuse entre votre impatience et le taux de remplissage de l'appareil. Cette négociation vient de changer d'interlocuteur. Une enquête de Bloomberg détaille comment Delta, Virgin Atlantic, WestJet, Azul ou encore Royal Air Maroc confient désormais une partie de leur tarification à des systèmes d'intelligence artificielle. L'effet est déjà observé : moins de billets à bas prix sur les liaisons les plus fréquentées.

Delta a ouvert la voie, l'algorithme a pris goût aux lignes pleines

Il y a un an, la démarche ressemblait encore à une expérimentation isolée. Delta annonçait vouloir confier à une IA jusqu'à un cinquième de ses tarifs sur le réseau intérieur américain, des débuts que Clubic décryptait dès juillet 2025. Douze mois plus tard, la pratique a essaimé sur trois continents, portée notamment par Fetcherr, une jeune pousse israélienne dont les modèles recalculent les grilles tarifaires en continu, quand l'humain revoyait les siennes quelques fois par jour.

Le constat dressé par l'enquête tient en une observation : sur les liaisons qui se remplissent bien, les classes tarifaires les moins chères ferment plus vite qu'avant. Les compagnies y gagnent en recette par siège, le chasseur de bonnes affaires y perd son terrain de jeu. Outre-Atlantique, la méthode s'est déjà attirée un surnom peu flatteur. Trois sénateurs américains ont écrit à Delta à l'été 2025 pour dénoncer une « tarification sous surveillance », soupçonnée de viser le point de douleur de chaque client. Le gendarme américain de la concurrence a de son côté ouvert une enquête civile. Fetcherr comme son concurrent Volantio assurent de leur côté ne manipuler que des données de marché agrégées, jamais le profil d'un voyageur en particulier. La frontière entre les deux fera précisément l'objet des enquêtes.

Ce que le droit français encadre déjà (et ce qu'il interdit)

La pratique n'arrive pas en terrain vierge de ce côté-ci de l'Atlantique, loin de là. La tarification dynamique, celle qui fait bouger le prix pour tout le monde selon la demande, est parfaitement licite : c'est l'héritière du yield management, cette gestion fine du remplissage inventée par les compagnies américaines au début des années 1980 (l'ancêtre à tableur de l'IA d'aujourd'hui, en somme). Le prix personnalisé, celui qui bouge pour vous, obéit à un régime bien plus strict. Le code de la consommation impose d'informer le client lorsqu'un tarif a été personnalisé sur la base d'une décision automatisée, une obligation héritée du droit européen et rarement mise en avant sur les pages de réservation (autant dire jamais).

La répression des fraudes a déjà visé une plateforme de billetterie sur des pratiques tarifaires opaques. Autrement dit, si les compagnies basculent un jour de l'optimisation globale au ciblage individuel, elles trouveront un arsenal juridique déjà chargé. Le voyageur n'est d'ailleurs pas totalement démuni côté outils. Google a lancé son outil Flight Deals qui traque les bonnes affaires pour vous, et des services comme Algofly tentent de prédire les variations de prix pour conseiller le bon moment d'achat. Chacun son algorithme, désormais.

En attendant que Bercy se penche sur la version algorithmique du problème, le vieux réflexe reste le bon. Sur une ligne chargée, le petit prix se réserve tôt, avant que la machine ne referme le guichet.