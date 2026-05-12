L’actualité internationale n’est pas favorable à vos prochains voyages, surtout si vous devez prendre l'avion. De fait, depuis le début de la guerre en Iran le 28 février dernier, un véritable choc pétrolier a fait plus que doubler le prix du kérosène, entrainant une répercussion nette sur vos billets. Et ce n’est, hélas, que le début.
La tonne de kérosène passant de 750 à 1900 dollars, un billet augmenté de 100 € en moyenne sur les longs-courriers chez Air France. Par exemple, le blocage du détroit d’Ormuz à un impact direct sur vos billets d’avion.
Si la guerre en Iran est médiatisée sur le plan économique par son impact sur les prix à la station service, 40 % du kérosène mondial transite par le détroit d’Ormuz. Manque d’approvisionnement, incertitudes, prix du carburant en hausse, les compagnies finissent par répercuter les hausses sur vos billets.
Par exemple, entre le 28 février et le 26 mars 2026, toutes destinations confondues, les billets proposés par Air France connaissent une hausse de 15 % à 30 % (!). 28 € supplémentaires sur un Paris-Barcelone, jusqu’à 319 € de surcharge sur un billet long-courrier, l’addition est salée.
Cependant, si vous ne pouvez rien faire à cette répercussion du prix du kérosène sur votre billet, un autre facteur, la tarification dynamique géolocalisée, est entièrement à votre main.
Votre adresse IP a un prix : comment les compagnies adaptent leurs tarifs selon votre pays
Vivre en France a de nombreux avantages, mais pour les compagnies aériennes, et autres sites spécialisés dans le voyage, c’est synonyme d’un pouvoir d’achat plus élevé que la moyenne mondiale.
Tous ces tiers connaissent votre géolocalisation grâce à votre adresse IP. Au-delà du seul taux de change entre différentes monnaies, l’IP tracking fait lourdement varier les prix.
Par exemple, un vol aérien Paris-Bangkok peut facilement s’afficher à 680 euros l’aller depuis la France, contre 520 euros en Thaïlande pour un même billet.
Ce n’est pas un mythe, depuis plus d’une décennie, la Cnil, des associations telles que l’UFC-Que-Choisir, se sont penchées sur votre suivi à partir de votre adresse IP et des cookies que vous laissez en route.
Plus vous visitez un même site pour connaître le prix d’un billet, plus l’algorithme comprend votre intérêt. Si vous revenez 4 fois en 2 jours, ce n'est pas simplement pour prendre des renseignements, vous êtes prêt à acheter.
En tant que Français, vous payez donc aussi bien cette tarification géo-dynamique, que les conséquences du blocage du détroit d’Ormuz. Et la note est pour vous.
Ce que vous pouvez faire sans VPN : les bases que tout le monde devrait connaître
Faites les essais par vous-même, il existe des astuces pour limiter l’impact du suivi par les cookies et l’IP. En voici quelques-unes :
- Choisissez la navigation privée et supprimez les cookies après chaque navigation. Même si cela ne change pas votre géolocalisation, cela évite les signaux de redondance de votre connexion.
- Activez des alertes de prix sur Google Flights Alert ou encore Hopper sur une durée de 2 à 4 semaines. Idéalement, combinez cette astuce à l’utilisation d’un VPN.
- Utilisez des comparateurs de prix en différentes devises. D’une monnaie à l’autre, avec Google Flights ou encore Skyscanner, vous pouvez constater des hausses de 10 à 15 % selon le taux de change de la monnaie (dollar, euro…).
- Optimisez le prix en soignant vos jours de connexion. Les meilleurs sont le mardi et le mercredi matin, lorsque les compagnies aériennes modifient leurs inventaires.
Le protocole complet : comment utiliser un VPN pour payer le prix local sur vos billets
Un réseau virtuel privé (VPN) est un excellent moyen de renforcer votre confidentialité en ligne, et votre prochain voyage en avion n’est pas en reste. Voici un exemple à suivre en 5 étapes :
- Choisissez le bon pays depuis lequel vous établissez votre connexion VPN. Idéalement, optez pour la destination à laquelle vous souhaitez vous rendre. Parfois, les compagnies aériennes appliquent des tarifs locaux. Par exemple, pour aller à New York, établissez une connexion VPN à partir d’un serveur américain. Pour Bangkok, choisissez un serveur thaïlandais.
- Ensuite, changez la devise d’affichage, préférez la monnaie locale du pays où est établie votre connexion VPN, et où vous souhaitez vous rendre. Comparez si le prix et le taux de change vous sont favorables.
- Avant toute nouvelle navigation, établissez votre connexion VPN, ouvrez votre navigation Web, videz le cache et les cookies, puis utilisez une nouvelle fenêtre de navigation privée. Respectez bien cet ordre.
- Prenez quelques minutes pour comparer les prix entre différents pays. Par exemple, commencez par noter les tarifs, sans connexion VPN, depuis la France. Puis, une fois connecté, testez le pays de destination. Enfin, changez votre connexion VPN pour des pays réputés bon marché, comme l’Inde ou la Pologne.
- Enfin, finalisez votre commande en conservant votre connexion VPN. Idéalement, utilisez une carte bancaire internationale pour ne pas perdre de l’argent sur les taux de conversion notamment.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher