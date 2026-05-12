La tonne de kérosène passant de 750 à 1900 dollars, un billet augmenté de 100 € en moyenne sur les longs-courriers chez Air France. Par exemple, le blocage du détroit d’Ormuz à un impact direct sur vos billets d’avion.

Si la guerre en Iran est médiatisée sur le plan économique par son impact sur les prix à la station service, 40 % du kérosène mondial transite par le détroit d’Ormuz. Manque d’approvisionnement, incertitudes, prix du carburant en hausse, les compagnies finissent par répercuter les hausses sur vos billets.

Par exemple, entre le 28 février et le 26 mars 2026, toutes destinations confondues, les billets proposés par Air France connaissent une hausse de 15 % à 30 % (!). 28 € supplémentaires sur un Paris-Barcelone, jusqu’à 319 € de surcharge sur un billet long-courrier, l’addition est salée.

Cependant, si vous ne pouvez rien faire à cette répercussion du prix du kérosène sur votre billet, un autre facteur, la tarification dynamique géolocalisée, est entièrement à votre main.