On le sait tous : comparer les prix de vols relève parfois du sport de haut niveau. Expedia décide donc de prendre le problème à bras-le-corps avec « Offres de vols », une nouvelle fonctionnalité disponible dès aujourd'hui dans son application. L'outil est taillé pour scruter des millions de vols en continu, s'appuyer sur le machine learning pour ne retenir que les vraies bonnes affaires, et proposer même une carte interactive pour visualiser les destinations d'un coup d'œil.