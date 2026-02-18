Expedia lance ce mercredi en France « Offres de vols », une fonctionnalité intégrée à son application mobile qui garantit des tarifs aériens inférieurs d'au moins 20% aux prix habituellement pratiqués.
On le sait tous : comparer les prix de vols relève parfois du sport de haut niveau. Expedia décide donc de prendre le problème à bras-le-corps avec « Offres de vols », une nouvelle fonctionnalité disponible dès aujourd'hui dans son application. L'outil est taillé pour scruter des millions de vols en continu, s'appuyer sur le machine learning pour ne retenir que les vraies bonnes affaires, et proposer même une carte interactive pour visualiser les destinations d'un coup d'œil.
Des offres de vols actualisées chaque jour grâce au machine learning
Après Airbnb hier et son option « Réserver maintenant, payer plus tard », un autre géant lance une nouvelle fonctionnalité qui aura sans doute de l'impact sur ses utilisateurs. Et contrairement à un simple comparateur qui surveille les prix sans autre forme de procès, « Offres de vols » d'Expedia évalue chaque trajet dans sa globalité.
L'outil analyse plus de 30 facteurs (données historiques, saisonnalité, fenêtres de réservation) pour ne faire remonter que les vols affichant un tarif au moins 20% inférieur à ce qui est habituellement pratiqué sur un itinéraire similaire. Économique, donc.
Mais attention, économique ne veut pas dire inconfortable. L'outil écarte automatiquement les vols avec plus d'une escale ou des correspondances trop longues. Autrement dit, les offres affichées sont non seulement moins chères, mais aussi raisonnables à effectuer concrètement.
Expedia promet que les offres affichées sont aussi fraîches que possible, puisque seules celles repérées dans les dernières 24 heures apparaissent dans le fil. Grâce au machine learning, l'application tourne en continu et se renouvelle chaque jour. Il n'y a donc, en théorie, pas de mauvaise surprise avec un tarif affiché qui n'existe plus.
Des alertes vols gratuites pour être toujours au bon tarif au bon moment
Pour les utilisateurs iOS, Expedia intègre une carte interactive qui change la façon de chercher un vol. Plutôt que de taper une destination dans un champ de recherche, on visualise directement les destinations disponibles sur une carte, et l'on repère d'un coup d'œil les meilleures offres du moment. C'est idéal pour se laisser tenter par une ville qu'on n'avait pas envisagée.
L'outil permet aussi de configurer des alertes personnalisées. Vous pouvez définir une destination et une période, et l'application vous prévient dès qu'une offre correspondante apparaît. Pratique pour ceux qui ont un projet de voyage en tête mais qui ne veulent pas passer leur journée à rafraîchir des pages de résultats.
La bonne nouvelle, c'est que tout ça est entièrement gratuit. Pour consulter des vols internationaux ou créer des alertes, il n'y a pas besoin de s'abonner ni de payer. « Nous analysons des millions de vols chaque jour et transformons ces données en outils simples, comme notre nouvelle carte interactive, pour que les voyageurs puissent comparer rapidement les destinations, repérer les véritables bonnes affaires et réserver leurs vols en toute confiance », résume CJ Allen, d'Expedia. La fonctionnalité est disponible dès maintenant dans l'application Expedia, sous l'onglet « Rechercher » puis « Trouver des offres ».