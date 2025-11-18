Alors comment utiliser cette nouvelle option IA ? Il suffit de vous rendre sur Google Flights et de cliquer sur le bouton « Découvrir les offres » visible en dessous de l'outil de recherche. Vous accéderez à Offres de vols et pourrez expliquer à l'IA « quand, où et comment vous voulez voyager ». Le service analysera alors votre requête et vous proposera les offres les plus abordables. Des filtres sont notamment disponibles pour affiner vos recherches.