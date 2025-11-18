Trouver des vols abordables grâce à l'intelligence artificielle ? C'est le pari de Google, qui déploie son outil Flight Deals (« Offres de vol ») dans plus de 60 langues.
Depuis quelques temps, Google met les bouchées double côté voyage : le géant de la Tech souhaite, en effet, que ses utilisateurs disent adieu aux filtres complexes et puissent faire leurs recherches en langage naturel. En août dernier, il a lancé l'outil IA Offres de vol dans un nombre limité de pays. Ce service vient enfin d'être déployé globalement. Et ce ne sont pas les seules surprises que nous réserve Google.
L'outil IA Offres de vol déployé globalement
Disponible en version bêta au sein de Google Flights, l'outil Offres de vols était, jusqu'à cette semaine, réservé aux utilisateurs américains, canadiens et indiens. Et il faut croire que cette innovation a fait mouche : à peine trois mois après son lancement, elle est désormais disponible dans 200 pays et plus de 60 langues. Les utilisateurs français peuvent donc y accéder dès aujourd'hui.
Alors comment utiliser cette nouvelle option IA ? Il suffit de vous rendre sur Google Flights et de cliquer sur le bouton « Découvrir les offres » visible en dessous de l'outil de recherche. Vous accéderez à Offres de vols et pourrez expliquer à l'IA « quand, où et comment vous voulez voyager ». Le service analysera alors votre requête et vous proposera les offres les plus abordables. Des filtres sont notamment disponibles pour affiner vos recherches.
D'autres options IA disponibles aux États-Unis
Google ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a également annoncé deux autres nouveautés., hélas réservées aux utilisateurs américains. Sur ordinateur, l'outil Canvas, qui est intégré au Mode IA disponible sur Search Labs, peut désormais être utilisé pour créer des itinéraires de voyages personnalisés : il est notamment possible de centraliser ses recherches en temps réel, d'interroger l'IA et d'obtenir des suggestions (comparaisons de prix, restaurants, points d'intérêt, etc.).
Les fonctionnalités de réservation incluses dans le Mode IA vont également être étendues à tous les utilisateurs américains. Ces derniers pourront donc utiliser cette technologie pour rechercher et réserver des billets de spectacles, des restaurants et bien d'autres services : « Il vous suffit de décrire vos besoins et préférences, et IA Mode effectuera une recherche sur plusieurs plateformes et sites web de réservation pour trouver des options disponibles en temps réel. »
Dans son annonce, l'équipe Google a aussi expliqué qu'elle souhaitait, à terme, permettre aux utilisateurs d'utiliser le langage naturel pour « finaliser (leurs) réservations de vols et d'hôtels directement au sein du mode IA ». Impossible, pour l'heure, de savoir si ces avancées seront disponibles globalement.
- Options de recherche avancées.
- Plateforme d'organisation de voyage tout-en-un.
- Plus de 300 compagnies aériennes partenaires.