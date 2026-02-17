Ce n'est pas la première fois qu'Airbnb joue la carte de la flexibilité financière. La plateforme proposait déjà deux alternatives : payer en deux fois une partie à la réservation et le reste peu avant le départ ; ou alors opter pour un paiement différé via Klarna, dont on a du mal à comprendre le fonctionnement au premier abord. Cette nouvelle option vient en tout cas compléter le tableau, avec trois formules pour s'adapter à tous les profils de voyageurs.