Airbnb vient de déployer une nouvelle fonctionnalité de paiement, dont l'intitulé en dit long : « Réserver maintenant, payer plus tard ». Elle vous permet de bloquer un séjour partout dans le monde, sans rien payer au moment de la réservation.
Réserver un logement Airbnb sans rien payer immédiatement, c'est désormais possible. La plateforme lance aujourd'hui en France sa fonctionnalité de paiement différé, qui permet de sécuriser un séjour n'importe où dans le monde sans engager son budget au moment du clic. Une option pensée pour les voyageurs en groupe, les planificateurs de long terme, et qui a déjà été éprouvée avec succès sur le marché américain.
Réserver sans payer : comment ça marche vraiment ?
Alors, que peut-on faire avec cette fonctionnalité Airbnb « Réserver maintenant, payer plus tard » ? Concrètement, au moment de confirmer sa réservation, le voyageur ne paie rien. La somme totale du séjour est prélevée automatiquement un peu avant que la période d'annulation gratuite ne se termine, autrement dit, avant que le voyage ne commence vraiment. Il n'y a aucun frais supplémentaire, aucun intérêt, et le montant final reste exactement celui affiché à la réservation.
L'option n'est toutefois pas universelle. Elle concerne uniquement les logements qui proposent des politiques d'annulation modérées ou flexibles. Les hôtes, eux, ne perdent rien au change, car leurs conditions d'annulation restent intactes, et si un voyageur se rétracte, leur calendrier se libère immédiatement pour accueillir d'autres demandes. À noter que la fonctionnalité n'est pas disponible pour les paiements en réal brésilien, roupie indienne ou livre turque.
Ce qui rend l'option particulièrement séduisante à nos yeux, c'est son utilité pour les voyages en groupe. Partir à dix nécessite de la coordination, et régler d'emblée un grand logement peut bloquer des budgets. Avec ce paiement différé, on verrouille la « perle rare » dénichée en avance, on organise la répartition des frais plus sereinement, et on part l'esprit léger.
Aux États-Unis, la formule a déjà convaincu et les chiffres le prouvent
Avant de débarquer en France, la fonctionnalité de paiement d'Airbnb a fait ses preuves outre-Atlantique. Lancée en avant-première aux États-Unis, elle a contribué à une augmentation du nombre de nuits réservées sur la plateforme au quatrième trimestre 2025, comparé au trimestre précédent. Un bilan suffisamment encourageant pour qu'Airbnb décide d'ouvrir l'option aux voyageurs français.
Ce n'est pas la première fois qu'Airbnb joue la carte de la flexibilité financière. La plateforme proposait déjà deux alternatives : payer en deux fois une partie à la réservation et le reste peu avant le départ ; ou alors opter pour un paiement différé via Klarna, dont on a du mal à comprendre le fonctionnement au premier abord. Cette nouvelle option vient en tout cas compléter le tableau, avec trois formules pour s'adapter à tous les profils de voyageurs.
Derrière cette générosité apparente, la logique d'Airbnb se suit, avec moins de contraintes financières au moment de réserver, moins d'hésitations, et donc plus de réservations confirmées. Les voyageurs y gagnent en souplesse, les hôtes y gagnent en visibilité, et la plateforme renforce sa position face à ses concurrents. Tout le monde est censé y trouver son compte. Et Airbnb rattrape son retard sur des géants du tourisme en ligne, comme Booking ou Hotels.com.