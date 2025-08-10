« Les hôteliers ont fait appel à ces agences de réservation en ligne, car elles leur ramenaient un trafic, mais comme elles sont en position dominante, les prix pratiqués sont supérieurs à ce que l'on pourrait obtenir auprès de l’hôtelier » a expliqué le directeur du cabinet Protourisme, Didier Arino. Mais il y a moyen de retourner ce système à votre avantage.

Car si les plateformes augmentent les prix, elles ont aussi pour elles de nous faire trouver le plus rapidement possible la chambre la plus intéressante. Mais une fois la location rêvée trouvée, vous pouvez prendre les coordonnées de l'hôtel, et le contacter directement. « Cela peut vous permettre de négocier directement auprès de l'hôtelier » note la chroniqueuse économique de TF1, Adélaïde Malavaud.

« C'est vu comme un acte engagé de votre part, car non seulement vous économisez de l'argent, mais aussi pour soutenir activement les hôteliers français » précise-t-elle. Un conseil à garder en tête, donc.