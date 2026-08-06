Quand il s’agit de préserver sa confidentialité en ligne, les solutions efficaces restent rares. Les bloqueurs de publicités classiques limitent bien la collecte de données personnelles, mais ils ne sont qu’un pansement sur un écosystème web conçu pour observer et analyser le comportement des internautes.
Les bloqueurs de publicités classiques ne suffisent pas
Les extensions de blocage publicitaire ont avant tout été conçues pour améliorer le confort de navigation.
Elles réduisent les bannières intrusives, empêchent les pop-up d’envahir l’écran et permettent de couper certains contenus gênants, comme ces horribles vidéos qui se lancent automatiquement avec le volume à fond.
Leur action reste donc circonscrite à l’affichage publicitaire, et repose le plus souvent sur de simples listes de filtrage mises à jour par des communautés. Ces listes bloquent des domaines ou des scripts connus, mais elles n’ont jamais été conçues pour empêcher, de façon structurelle, les dispositifs en ligne de collecter des données pendant la navigation.
Un pistage devenu beaucoup plus sophistiqué
Le problème, c’est que les méthodes de pistage ont considérablement évolué au fil des années. Aujourd’hui, le suivi des utilisateurs ne repose plus uniquement sur des éléments visibles, comme les cookies, mais s’effectue en arrière-plan.
Les entreprises de la Tech ont accès à un arsenal bien plus large : pixels de suivi invisibles intégrés aux e-mails et aux pages web, scripts d’analyse comportementale exécutés en arrière-plan, identifiants publicitaires propres à chaque appareil, et techniques d’empreinte numérique. Toutes ces méthodes ont l’avantage, pour ceux qui les déploient, d’être difficiles à bloquer avec des outils traditionnels.
À cela s’ajoute un phénomène que nous alimentons nous-mêmes, souvent sans y penser. Chaque compte créé, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque formulaire rempli ou service utilisé laisse des traces qui permettent de dresser un profil de nos habitudes, de nos centres d’intérêt et parfois même de nos comportements.
NetShield bloque les traqueurs avant qu’ils n’agissent
Face à ce constat, l’enjeu n’est plus seulement de masquer des publicités, mais de limiter, autant que possible, les mécanismes de pistage à la racine. C’est précisément l’objectif de certaines solutions spécialisées dans la protection de la vie privée, comme Proton VPN.
Outre le chiffrement classique de la connexion Internet, qui protège déjà les données échangées entre l’appareil de l’utilisateur et les serveurs, Proton VPN intègre un dispositif baptisé NetShield.
Une grande différence avec les bloqueurs de pub classiques
Contrairement aux bloqueurs de publicités traditionnels, qui interviennent une fois la page déjà chargée dans le navigateur, ce dispositif agit en amont, au niveau même des requêtes DNS.
Lorsqu’une page ou une application tente de contacter un domaine qui héberge des traqueurs, des logiciels malveillants ou des serveurs publicitaires, NetShield intercepte la requête avant qu’elle n’aboutisse. La connexion n’étant pas établie, aucune donnée n’est envoyée, aucun script de suivi ne peut s’exécuter, et aucune information sur l’utilisateur ne quitte son appareil.
Cette logique de blocage en amont change la nature même de la protection. L’objectif n’est plus de nettoyer une page après son chargement, mais de couper le canal de communication qui permettrait la collecte de données.
Zéro donnée transmise, zéro traçage possible
Ce système est d’autant plus efficace qu’il agit sur l’ensemble des ressources présentes sur la page web consultée.
Certains éléments (images, scripts ou vidéos) peuvent être hébergés sur des domaines distincts de celui affiché dans la barre d’adresse. Netshield retrace ces requêtes DNS secondaires et les analyse afin de détecter tout code malveillant susceptible de compromettre la sécurité de l’utilisateur.
À cela s’ajoute une politique stricte de non-conservation des journaux (no-logs). En d’autres termes, Proton VPN n’enregistre aucune information sur l’activité de navigation de ses utilisateurs.
Une solution intégrée, à partir de 2,99 €/mois
En plus de son efficacité, l’un des principaux atouts de NetShield est son intégration native à un VPN.
Inutile de multiplier les outils ou les abonnements : l’ensemble des fonctionnalités est centralisé au sein de Proton VPN et se pilote depuis une interface unique.
NetShield est accessible depuis l’offre Proton VPN Plus, qui profite en ce moment d’une belle remise : l'offre est à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 € habituellement.
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN allie confidentialité, applications soignées, un excellent VPN gratuit et des outils anti-censure reposant sur une infrastructure transparente.
Ses performances sont bonnes, surtout en proximité géographique, mais ses tarifs sont plus élevés que plusieurs concurrents.
Le support client de Proton VPN montre une qualité variable selon les retours utilisateurs.
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