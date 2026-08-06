Les extensions de blocage publicitaire ont avant tout été conçues pour améliorer le confort de navigation.

Elles réduisent les bannières intrusives, empêchent les pop-up d’envahir l’écran et permettent de couper certains contenus gênants, comme ces horribles vidéos qui se lancent automatiquement avec le volume à fond.

Leur action reste donc circonscrite à l’affichage publicitaire, et repose le plus souvent sur de simples listes de filtrage mises à jour par des communautés. Ces listes bloquent des domaines ou des scripts connus, mais elles n’ont jamais été conçues pour empêcher, de façon structurelle, les dispositifs en ligne de collecter des données pendant la navigation.