Proton VPN Plus est une suite de cyberconfidentialité permettant de renforcer votre discrétion en ligne, mais pas seulement. En effet, Proton inclut aussi sa fonctionnalité NetShield dans votre solution, et, comme attesté lors de notre test indépendant de Proton VPN, cela a plusieurs avantages à chacune de vos navigations en ligne.

De fait, à chaque fois que vous lancez une requête sur votre navigateur Web, de nombreuses collectes de données peuvent avoir lieu. Même si vous vous efforcez de refuser les cookies à chaque fois que vous visitez un site Web, ou encore que vous nettoyez régulièrement votre appareil, des données sont tout de même collectées.

Avec ces dernières, les annonceurs parviennent à vous fabriquer un profil numérique plus ou moins précis selon la pratique du fingerprinting, mais qui l’est généralement suffisamment pour, notamment, cibler la publicité à votre égard.

Cela peut également jouer sur vos achats, en fonction de votre profil d’acheteur, par exemple si vous êtes plus ou moins hésitant.

En bref, surtout avec les outils d’analyse basés sur des IA, les annonceurs disposent de nombreux avantages en leur faveur pour vous traquer en ligne, et c’est à ce stade que NetShield peut vraiment vous être utile.