Que ce soit du côté des annonceurs comme des sites Web que vous visitez à chacune de vos navigations en ligne, les collectes de données sont monnaie courante. Le point clé, c'est qu'il est possible de gagner en sérénité numérique avec quelques outils bien ciblés.
Preuve en est avec NetShield, le bloqueur de publicités, de suivi et de virus mis au point par Proton AG. Intégré à votre suite Proton VPN Plus, NetShield s’inscrit dans une continuité certaine permettant de remplir votre objectif de gain de cyberconfidentialité.
Vous pouvez même aller encore plus loin pour davantage de confort en ligne, mais également, de cybersécurité. Cela, en redirigeant tout trafic identifié comme malveillant loin de vos appareils connectés, mais aussi en bloquant les menaces en ligne.
Découvrons à présent comment tirer profit de NetShield et la manière dont cette fonctionnalité vous aide à accroître votre cybersécurité au quotidien.
Les points forts de NetShield :
- Filtrage DNS actif
- Disponible sur ordinateur, smartphone et tablette
- Statistiques à chaque navigation en ligne
Pourquoi un bloqueur de pubs intégré à un VPN change tout
Ce que bloque exactement NetShield : pubs, trackers, malwares
Proton VPN Plus est une suite de cyberconfidentialité permettant de renforcer votre discrétion en ligne, mais pas seulement. En effet, Proton inclut aussi sa fonctionnalité NetShield dans votre solution, et, comme attesté lors de notre test indépendant de Proton VPN, cela a plusieurs avantages à chacune de vos navigations en ligne.
De fait, à chaque fois que vous lancez une requête sur votre navigateur Web, de nombreuses collectes de données peuvent avoir lieu. Même si vous vous efforcez de refuser les cookies à chaque fois que vous visitez un site Web, ou encore que vous nettoyez régulièrement votre appareil, des données sont tout de même collectées.
Avec ces dernières, les annonceurs parviennent à vous fabriquer un profil numérique plus ou moins précis selon la pratique du fingerprinting, mais qui l’est généralement suffisamment pour, notamment, cibler la publicité à votre égard.
Cela peut également jouer sur vos achats, en fonction de votre profil d’acheteur, par exemple si vous êtes plus ou moins hésitant.
En bref, surtout avec les outils d’analyse basés sur des IA, les annonceurs disposent de nombreux avantages en leur faveur pour vous traquer en ligne, et c’est à ce stade que NetShield peut vraiment vous être utile.
NetShield dispose de plusieurs filtres destinés à vous prémunir du suivi indésirable, des publicités plus ou moins envahissantes sur votre appareil, mais aussi des menaces en ligne.
En somme, NetShield détecte, pour chaque action, si cette dernière peut vous être préjudiciable ou non. Cette fonctionnalité joue ainsi un rôle actif pour votre cybersécurité, tout en vous permettant d'accroître votre sérénité.
De fait, même si des bloqueurs de pubs gratuits peuvent exister sur le marché, le niveau d’expertise de Proton AG couplé à une solution qui ne fait aucun compromis, même avec les annonceurs les plus entreprenants, vaut le coup.
Comment fonctionne NetShield : filtrage DNS, chiffrement des requêtes, blocage en amont
Dès lors que NetShield est actif sur votre appareil connecté, cette fonctionnalité s'attèle à vérifier chaque requête de domaine relative à l’application ou au site Web que vous souhaitez visiter.
Ce filtrage à l’aide des DNS de Proton a pour objectif de comparer les données identifiées par NetShield pour l’app’ ou le site Web concerné avec les informations contenues dans sa base de données.
Si la comparaison est identifiée comme négative, vous pourrez poursuivre votre activité du moment. En revanche, si elle est positive, NetShield passe à la vitesse supérieure en vous protégeant par un blocage en amont de la visite de l'application ou du site Web en question.
De fait, si l'objet de votre requête a été identifié dans la base de données de NetShield, c'est qu'il a été enregistré comme problématique concernant la publicité, le suivi, ou plus largement pour votre cybersécurité.
Ainsi, aucune ressource, qu'il s’agisse d’une annonce, d’une image ou même d'un script, n’est donc chargée sur votre appareil.
Enfin, le chiffrement de toutes vos requêtes est actif par défaut lorsque vous êtes connecté à l’un des serveurs de votre suite Proton VPN Plus. En quelques clics, vous pouvez donc profiter de NetShield tout en naviguant en ligne en toute confidentialité.
Les bénéfices concrets : une navigation plus fluide, plus privée, plus sûre
Comment activer NetShield et choisir son niveau de protection
Comme pour l’ensemble de l’application mise au point par Proton pour votre suite Proton VPN Plus, NetShield est particulièrement intuitif à employer et s'administre depuis le NetShield Privacy Panel.
Comme vous pouvez le constater sur l’image capturée ci-dessous, un onglet dédié vous permet d’opter pour deux possibilités. La première inclut le seul blocage des menaces en ligne, la seconde, un blocage complet incluant également les publicités et le tracking.
Vous pouvez donc définir vous-même le niveau d’activité souhaité, et en profiter aussi bien sur votre ordinateur, sous Linux, macOS, Windows, comme votre smartphone sous Android ou iOS, ainsi que votre tablette.
Déjà que Proton VPN propose des débits moyens de 10Gb/s et la fonctionnalité VPN Accelerator pour fluidifier vos navigations en ligne, NetShield, en bloquant en amont le trafic publicitaire comme le suivi, allège également le chargement potentiel des apps et sites Web que vous visitez.
Vous pouvez également avoir un œil sur l’efficience de votre fonctionnalité avec le NetShield Privacy Panel. Réinitialisé à chaque navigation en ligne, il vous permet de voir combien de logiciels malveillants, publicités et autres suivis ont été bloqués durant votre activité. Cette fonctionnalité n’est pas disponible sous Linux.
Enfin, en cette année 2026, pour lutter contre les fuites DNS et, plus largement, pleinement utiliser votre suite Proton VPN Plus, il est possible d’utiliser en même temps la fonctionnalité de Split Tunneling, dirigeant seulement une partie du trafic au sein de votre connexion VPN, le Kill Switch, et NetShield sur les ordinateurs sous Windows.
De quelle manière puis-je profiter de NetShield au meilleur prix ?
La fonctionnalité NetShield est incluse dans votre suite Proton VPN Plus. Cette dernière, permettant de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément avec un seul abonnement, est donc bien utile à employer sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette.
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