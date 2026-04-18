La suite Proton Pass Plus, mise au point par Proton AG, ne cesse de s’étoffer pour vous proposer un service bien plus sûr qu’un gestionnaire de mots de passe gratuit, ou encore intégré à votre navigateur Web.

Robuste face au moindre risque de fuite, pensé pour s’intégrer dans votre environnement pro comme perso, Proton Pass intègre un chiffrement de bout en bout de vos données, des alias hide-my-email illimités et même un accès de secours pour vos proches.

Dans cet article, vous découvrirez quelles sont les différences entre Proton Pass et un gestionnaire de mots de passe classique, et pourquoi cette solution fait la différence au quotidien. En ce moment, Proton Pass est exclusivement disponible à 1€ !