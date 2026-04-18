Vos mots de passe sont des données précieuses, et si tel n’est pas encore le cas, vous pouvez opter pour un gestionnaire de mots de passe performant, mais également parfaitement enclin à respecter vos informations personnelles.
La suite Proton Pass Plus, mise au point par Proton AG, ne cesse de s’étoffer pour vous proposer un service bien plus sûr qu’un gestionnaire de mots de passe gratuit, ou encore intégré à votre navigateur Web.
Robuste face au moindre risque de fuite, pensé pour s’intégrer dans votre environnement pro comme perso, Proton Pass intègre un chiffrement de bout en bout de vos données, des alias hide-my-email illimités et même un accès de secours pour vos proches.
Dans cet article, vous découvrirez quelles sont les différences entre Proton Pass et un gestionnaire de mots de passe classique, et pourquoi cette solution fait la différence au quotidien. En ce moment, Proton Pass est exclusivement disponible à 1€ !
Proton Pass conserve vos mots de passe dans une citadelle imprenable
Un chiffrement de bout-en-bout performant
Proton Pass a beau avoir seulement 3 ans d'existence, cette solution est aujourd’hui l’une des plus recommandables du marché, avec une première place dans le comparatif indépendant de Clubic dédié aux meilleurs gestionnaires de mots de passe en avril 2026.
Loin des géants de la Big Tech qui misent sur la publicité et la fermeture de leurs utilisateurs dans un même environnement, Proton Pass s’intègre dans votre environnement et mise sur l’interopérabilité, ce qui est une première différence notable avec bien des solutions proposées sur le marché.
Fait majeur, la cybersécurité n’est pas un gros mot pour Proton Pass. L’accès à votre compte est sécurisé par une authentification multifacteur (2FA) et des données de connexion hashées pour éviter au mieux un risque de piratage.
Proton Pass intègre également des moyens d’identification biométriques, que ce soit sur votre ordinateur comme sur votre smartphone, pour personnaliser un peu plus votre connexion à votre compte.
Sur votre compte, absolument tout ce qui est contenu, et pas votre seul mot de passe enregistré, fait l'objet d'un chiffrement de bout en bout, depuis votre compte Proton Pass, jusqu’à l’application ou au site Web auquel vous souhaitez vous authentifier.
Cette méthode, puissante en termes de cybersécurité, tranche donc avec le seul chiffrement de vos données d’authentification.
Avec votre suite Proton Pass Plus, vous pouvez, en plus d'un nombre illimité de mots de passe, enregistrer en lieu sûr jusqu'à 14 types de données diverses : comptes bancaires, contacts, licences logicielles, numéros d’urgence ou encore réseaux Wi-Fi sont compatibles.
Chacune de ces informations peut être accompagnée d'un fichier audio, image, texte ou vidéo d’une taille de 100 Mo pour vous faciliter la tâche. Et avec Proton Pass Plus, ce sont jusqu'à 50 coffres-forts qui peuvent être créés par vos soins pour optimiser le rangement de votre compte Proton Pass.
Votre profil numérique est bien gardé
Parmi les dernières nouveautés de votre suite Proton Pass Plus, la prise en main est franchement facilitée par des applications désormais disponibles pour les ordinateurs sous Linux, macOS, et Windows, qui rejoignent les apps sous Android et iOS.
L’importation des données issues d’autres services est vraiment simple, et diverses fonctionnalités sont à votre main pour vraiment renforcer votre confidentialité.
Cela se traduit, concrètement, par les alias d’email. Ces derniers permettent de masquer vos véritables adresses mail, tout en y étant reliées. Fait notable, Proton Pass vous permet d’envoyer un e-mail directement à partir de votre alias.
Proton inclut également dans votre suite Proton Pass Plus le Pass Monitor. Cette fonctionnalité avancée surveille toute fuite de données ou vulnérabilité des comptes que vous avez enregistrés dans vos coffres-forts. Ainsi, vous pouvez réagir au plus vite en cas de compromission.
Le Pass Monitor inclut également une surveillance du Dark Web pour y détecter les potentielles données vous concernant qui pourraient se retrouver sur les forums clandestins et autres sites de revente de données. Le tout, de manière à vous accompagner efficacement.
Autre fonctionnalité novatrice qu’on retrouve dans votre abonnement Proton Pass Plus, Proton Sentinel lutte avec efficience, à l’aide d’une alliance entre analyses humaines et intelligence artificielle, contre les tentatives de prises de contrôle de compte Proton.
Des atouts qui font la différence
Un gestionnaire de mots de passe open-source respectueux de votre vie privée
En somme, avec votre suite Proton Pass Plus, vous disposez d’un gestionnaire de mots de passe novateur aux fonctionnalités avancées sur le plan de la cybersécurité de vos données.
Bien évidemment, vous retrouvez aussi des essentiels, comme un générateur de mots de passe fort. Autre innovation récente, Proton Pass permet désormais, lorsque vous générez un mot de passe pour un compte, de le modifier à votre guise pour le personnaliser au besoin.
Open-source et audité annuellement, Proton Pass est une solution optimisée en termes de sécurité, qui ne triche pas avec vos données personnelles. Basé en Suisse, Proton AG vous fait bénéficier d’une ferme politique de non-journalisation reposant sur le droit helvète.
Ainsi, aucune donnée concernant votre activité n’est enregistrée par Proton lorsque vous employez ses services. Et comme, contrairement à bien d’autres solutions, aucune publicité n'est là pour polluer votre environnement, la confidentialité et la sérénité vont de pair.
Dernier point non négligeable, vous pouvez définir un accès d’urgence pour vos proches, avec un délai d’accès modulable par vos soins, tout comme les demandes d’acceptation ou de refus d'accès à vos données. Un point de sérénité appréciable à retrouver dans votre suite Proton Pass Plus.
Une offre d’abonnement à -80% pour votre cybersécurité
Proton AG soigne votre budget en vous proposant un premier mois d’abonnement à -80 % par rapport au prix de la souscription mensuelle.
Ainsi, votre premier mois est disponible à seulement 1 € au lieu de 4,99 €. Vous pouvez, à toutes fins utiles, contacter le service client de Proton en français, 24/7, par chat ou par mail. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé accompagnent votre souscription.
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de suite
- lockChiffrement AES-256
Proton Pass continue de monter en puissance avec l’arrivée d’applications natives sur Windows, macOS et Linux, un mode hors ligne sécurisé et une gestion avancée des alias e-mail. Son chiffrement de bout en bout, la prise en charge des passkeys et l’intégration de Pass Monitor et Proton Sentinel renforcent son attractivité face aux alternatives du marché. Si l’expérience mobile est fluide, l’extension de navigateur reste perfectible, notamment sur les formulaires complexes et la modification d’identifiants. La gestion des données est bien plus agréable sur desktop, où l’interface permet une organisation efficace.
- Chiffrement de bout en bout, y compris pour les URL
- Mode hors ligne sécurisé
- Gestion avancée des alias mail
- Support des passkeys, exportables et interopérables
- Pass Monitor et Proton Sentinel
- Version gratuite généreuse
- Extension de navigateur encore perfectible
- Gestion des identifiants parfois rigide