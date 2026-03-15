En plus de ce chiffrement natif de vos échanges, Proton Mail Plus vous permet de centraliser jusqu'à 10 adresses mail dans votre compte.

Vous retrouvez une synchronisation optimisée entre vos différents appareils grâce à des applications disponibles pour votre ordinateur (Linux, macOS, Windows), mais aussi vos smartphones (Android, iOS).

Le tout, avec un code open-source, une structure auditée, et même la possibilité pour vous de masquer vos adresses mail à l'aide d'alias.

Concrètement, lorsque vous vous inscrivez sur un site Web, vous renseignez votre alias. Ce dernier est bien relié à votre véritable adresse mail, mais au moins, même en cas de fuite sur le site Web sur lequel vous vous êtes inscrit, les données collectées ne permettront pas de remonter jusqu'à votre véritable courriel.

C'est donc une excellente nouvelle pour votre vie privée, tout comme l'accès, par exemple, inclus au VPN de Proton dans votre suite Proton Mail Plus.

Grâce à ce dernier, vous obtenez une adresse IP et une géolocalisation différentes de celles que vous possédez réellement sur votre appareil connecté.

Ainsi, tout est pensé, ou presque, pour que votre navigation en ligne soit synonyme de cyberconfidentialité. Et pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de Proton Mail, un avis complet, rédigé à partir d'un test élaboré en toute indépendance, est disponible chez Clubic.