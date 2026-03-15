Proton démontre, avec ses différentes solutions, que vous pouvez obtenir un service haut de gamme, y compris concernant votre confidentialité en ligne, sans pour autant devoir sabrer votre porte-monnaie.
A l'heure où les annonceurs sont toujours plus désireux d'en savoir davantage sur vos préférences, choisissez un service de messagerie qui ne « lit » pas le contenu de vos mails, chiffre de bout-en-bout vos communications avec vos interlocuteurs, et applique une ferme politique de non-journalisation à votre égard.
Avec sa suite Proton Mail Plus, vous bénéficiez, en prime, de fonctionnalités convenant aussi bien à votre activité professionnelle, que votre vie personnelle.
Des applications open source sur vos différents appareils connectés, un calendrier synchronisé, 15Go de stockage en ligne sécurité, des alias, ou encore jusqu'à 10 adresses mail prises en charge, sont compris.
Les points forts de Proton Mail Plus :
- Respect de votre vie privée (droit suisse)
- Jusqu'à 10 adresses mail dans un même compte
- 15Go de stockage cloud sécurisé
Le respect de votre vie privée est une priorité
Une politique de confidentialité bien plus avancée que celle de ses concurrents
Bien évidemment, par facilité, combien d'entre vous ont ouvert un compte chez un client de messagerie gratuit ? Aujourd'hui, force est de constater que d'une manière ou d'une autre, tout service annoncé sans frais doit bien trouver des sources de financement.
Or, à ce titre, des acteurs du secteur tels que Gmail ou Outlook n'hésitent pas à en apprendre davantage sur vos préférences en ligne, pour mieux cibler les publicités que vous pouvez voir, et en tirer du bénéfice.
Vous pouvez pourtant reprendre le respect de votre vie privée en main, y compris sur votre service de messagerie numérique.
Avec votre suite Proton Mail Plus, disponible à seulement 1€ symbolique pour votre premier mois d'abonnement, vous profitez d'un client mail professionnel, sans publicité, sans tracking, et comportant un plein respect de votre confidentialité en ligne.
Contrairement à Gmail ou Outlook qui répondent du droit américain et ses fameux 5 Eyes, Proton AG, basé en Suisse, applique une ferme politique de non-journalisation de vos activités. Le tout, reposant sur le droit national helvétique, l'un des plus respectueux de la vie privée.
Plus encore, avec le chiffrement de bout en bout, vos conversations sont (vraiment) confidentielles. Définissez un simple mot de passe au début d'une nouvelle conversation avec votre interlocuteur, pour que celui-ci puisse lire les mails que vous lui envoyez.
C'est intuitif même pour les utilisateurs débutants, vraiment efficace, et cela, y compris si votre interlocuteur n'est pas client chez Proton.
Des fonctionnalités qui font concrètement la différence
En plus de ce chiffrement natif de vos échanges, Proton Mail Plus vous permet de centraliser jusqu'à 10 adresses mail dans votre compte.
Vous retrouvez une synchronisation optimisée entre vos différents appareils grâce à des applications disponibles pour votre ordinateur (Linux, macOS, Windows), mais aussi vos smartphones (Android, iOS).
Le tout, avec un code open-source, une structure auditée, et même la possibilité pour vous de masquer vos adresses mail à l'aide d'alias.
Concrètement, lorsque vous vous inscrivez sur un site Web, vous renseignez votre alias. Ce dernier est bien relié à votre véritable adresse mail, mais au moins, même en cas de fuite sur le site Web sur lequel vous vous êtes inscrit, les données collectées ne permettront pas de remonter jusqu'à votre véritable courriel.
C'est donc une excellente nouvelle pour votre vie privée, tout comme l'accès, par exemple, inclus au VPN de Proton dans votre suite Proton Mail Plus.
Grâce à ce dernier, vous obtenez une adresse IP et une géolocalisation différentes de celles que vous possédez réellement sur votre appareil connecté.
Ainsi, tout est pensé, ou presque, pour que votre navigation en ligne soit synonyme de cyberconfidentialité. Et pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de Proton Mail, un avis complet, rédigé à partir d'un test élaboré en toute indépendance, est disponible chez Clubic.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Une offre d'abonnement abordable vous attend
Parmi d'autres fonctionnalités qui vous attendent dans votre suite Proton Mail Plus, vous retrouvez 15Go de stockage cloud chiffré pour enregistrer vos mails et pièces jointes associées en tout sécurité, mais aussi un calendrier pour peaufiner votre organisation.
En bref, Proton Mail Plus est un service aussi bien solide sur le plan des fonctionnalités incluses, que du respect de votre vie privée.
Et, comme annoncé, vous pouvez en plus obtenir cette solution en réduction pour votre première année d'abonnement.
Au choix, une souscription vous permet d'obtenir votre premier mois d'abonnement à seulement 1€ avec une réduction consentie de -80%. Une fois ce premier mois achevé, vous pouvez conserver votre suite Proton Mail Plus contre 4,99€/mois.
Pour faire davantage d'économies à moyen terme, vous pouvez, sinon, choisir l'abonnement d'un an pour seulement 3€/mois durant vos 12 premiers mois. La réduction incluse est de -40%. Le prix de renouvellement, plus intéressant, est fixé à 3,99€/mois.
Nous vous recommandons donc d'opter pour l'abonnement de long terme, plus économique, pour les mêmes fonctionnalités incluses.
Enfin, en plus d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, le service client de Proton AG reste disponible au besoin, 24/7.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.
- Infrastructure robuste et sécurisée
- Simplification extrême du cryptage
- Localisé en Suisse
- Formule gratuite limitée en stockage
- La sécurité accrue rend le développement lent