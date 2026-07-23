En pratique, la navigation privée permet de limiter les traces laissées sur votre appareil. Lorsque vous sélectionnez ce mode, votre navigateur n’enregistre pas certaines données comme l’historique des pages consultées, les cookies, les autorisations accordées aux sites ou encore les informations saisies dans les formulaires.

Mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la navigation privée ne vous rend pas anonyme. Votre fournisseur d’accès à Internet, votre employeur si vous utilisez un réseau professionnel, ainsi que certains services publicitaires peuvent toujours voir une partie de votre activité en ligne et conserver des informations sur votre passage.

Pourquoi ? Tout simplement parce que la navigation privée ne masque pas votre adresse IP, cet identifiant unique attribué à votre appareil lorsqu’il se connecte à Internet.

En d’autres termes, si vous pensez naviguer incognito ou être en sécurité, ce n’est pas le cas ! La navigation privée protège votre vie privée… uniquement vis-à-vis des autres utilisateurs de votre appareil. Pour réduire davantage le suivi en ligne, il est nécessaire de compléter cette fonctionnalité avec d’autres outils.