Arpenter le web est devenu un véritable parcours du combattant. Entre les pop-ups intempestifs, les vidéos qui se déclenchent à plein volume et les traqueurs qui collectent les données personnelles avec un appétit vorace… La navigation en ligne ressemble à une course d’obstacles. Et l’on n’a même pas évoqué les malwares et autres logiciels malveillants qui rôdent dans l’ombre, prêts à s’engouffrer dans la moindre faille.

Face à ce tableau peu réjouissant, installer un bloqueur de publicités constitue une première ligne de défense, mais elle ne suffit pas. L’enjeu n’est pas tant de bloquer les pubs que de neutraliser les traqueurs et scripts qui opèrent au niveau même de la connexion, là où une simple extension n’a aucune prise.

C’est précisément à ce problème que répond NetShield, la fonctionnalité de filtrage réseau intégrée à Proton VPN.