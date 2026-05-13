Applications, cookies tiers, géolocalisation, Smart TV ou encore réseau internet public, ces 5 situations du quotidien doivent attirer votre attention.

Or, il est tout à fait possible d’y remédier en vous adjoignant les services d’un réseau virtuel privé efficace, en mesure de vous accompagner au quotidien à moindres frais, grâce au code promo exclusif CLUBIC.

Dans cet article, vous en apprendrez davantage sur ces situations théoriquement anodines, et qui, en pratique, nuisent au bon respect de votre confidentialité en ligne.