Vous pensez être incognito en ligne ? Hélas, de nombreux tiers sont désireux d’en apprendre davantage sur vos préférences notamment, et ce juteux marché a des conséquences certaines sur le respect de votre vie privée numérique.
Applications, cookies tiers, géolocalisation, Smart TV ou encore réseau internet public, ces 5 situations du quotidien doivent attirer votre attention.
Or, il est tout à fait possible d’y remédier en vous adjoignant les services d’un réseau virtuel privé efficace, en mesure de vous accompagner au quotidien à moindres frais, grâce au code promo exclusif CLUBIC.
Dans cet article, vous en apprendrez davantage sur ces situations théoriquement anodines, et qui, en pratique, nuisent au bon respect de votre confidentialité en ligne.
Voici comment remédier à cette surveillance indésirable
1. Conservez vos préférences pour vous, même sur les applications de votre smartphone
Il n’y a pas que sur votre navigateur Web, qu’être accompagné par un VPN digne de ce nom a du bon. Sur votre smartphone, et les nombreuses applications qu’il peut contenir, mieux vaut se prémunir en masquant votre véritable adresse IP.
Ainsi, dans votre suite Proton VPN Plus, vous disposez de près de 20 000 serveurs répartis dans 140 pays, et parfaitement accessibles depuis votre application Proton VPN sous Android, comme sous iOS.
Proton VPN chiffre ainsi votre trafic en ligne, ce qui évite que les applications que vous utilisez ne puissent collecter les nombreuses données sur vous et vos préférences, que les moins scrupuleuses revendent à des tiers.
2. Face aux collectes de données de cookies, NetShield est votre allié
Et ces mêmes tiers sont d’autant plus intéressés par vos préférences que cela leur permet de mieux connaître votre comportement en ligne, comme cibler les pubs à votre égard.
Avec NetShield, que vous pouvez facilement activer depuis le tableau de bord de votre application Proton VPN, les traqueurs en ligne sont mis en déroute.
Cela vous évite également de recevoir des publicités indésirables, et, à toutes fins utiles, de lutter contre des attaques malveillantes.
3. Une solution efficace face aux publicités ciblées
Votre suite Proton VPN Plusvous aide également à lutter contre la publicité ciblée, notamment liée à votre emplacement réel. Plus de 140 pays sont disponibles sur le réseau de Proton VPN, alors, choisissez tout bonnement la destination qui répond le mieux à votre besoin, y compris en France.
Tant que votre adresse IP est masquée et qu’une géolocalisation de substitution, variant à chacune de vos connexions, vous est attribuée, vous adoptez le bon comportement en faveur du respect de votre vie privée.
4. Connectez-vous facilement à Proton VPN, y compris depuis votre Smart TV
Il n’y a pas que sur votre ordinateur et smartphone que des tiers s’intéressent à votre activité. Sur votre Smart TV notamment, vous pouvez renforcer votre confidentialité en ligne à l’aide de votre suite Proton VPN Plus.
Vos sessions de streaming ne regardent que vous, tout comme vos préférences en ligne.
Concrètement, téléchargez l’application disponible pour Apple TV, Android TV, ou encore Amazon Fire TV, afin de vous aider à adopter le bon réflexe d’une connexion systématique à votre suite Proton VPN Plus.
5. Proton VPN Plus vous accompagne sur les réseaux internet publics
Tout au long de l’année, dans la vie pro, comme perso, il est fréquent qu’une situation vous conduise à vous connecter sur un réseau Wi-Fi public.
Cela est d’autant plus important en ce mois de mai, riche en ponts, comme à l’approche des congés d’été. Aéroport, aire d’autoroute, gare, hôtel, service de location, les réseaux vous sont proposés, mais des tiers peuvent avoir accès au trafic Web.
Aussi, pour utiliser sereinement les réseaux Wi-Fi publics, connectez-vous systématiquement à l’un de vos serveurs Proton VPN avant votre navigation en ligne.
Pratique, la fonctionnalité Connect & Go vous permet d’automatiser la connexion à un serveur Proton VPN avant d’ouvrir une application, telle que votre navigateur Web.
Alors, n’hésitez pas à paramétrer votre suite Proton VPN Plus, avec facilité, pour pleinement en tirer profit au quotidien. Vous pouvez en apprendre davantage sur sa prise en main dans l’avis indépendant de Clubic sur Proton VPN.
Un code promo exclusif vous attend chez Proton
Bonne nouvelle pour votre budget, votre code promo exclusif CLUBIC, en partenariat avec Clubic, vous permet d’obtenir une belle réduction de - 70 % sur vos 2 premières années d’abonnement à votre suite Proton VPN Plus. Concrètement, ce sont 24 mois d’abonnement à seulement 2,99 €/mois qui sont disponibles. La réduction de - 70 % vous permet d’économiser 7 €, chaque mois, pendant 2 ans, par rapport à l’abonnement au mois.
Ces 160 € ne sont pas la seule bonne nouvelle, puisque Proton récompense également votre fidélité. Une fois ces deux premières années écoulées, vous pouvez conserver votre suite Proton VPN Plus à 6,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois, à votre guise.
Votre souscription vous donne un accès prioritaire au service client de Proton VPN, par chat et mail, 24/7, en anglais, même si le contact en français reste possible. Enfin, une fois votre achat conclu, 30 jours de garantie satisfait ou remboursé vous accompagnent.
- storage20000 serveurs
- language145 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN reste l’un des services les plus cohérents du marché pour qui place la confidentialité au premier plan. Le fournisseur suisse combine des applications bien finies, un excellent VPN gratuit, des outils solides contre la censure et une infrastructure pensée avec un vrai souci de transparence. Les performances tiennent bien la route, surtout sur les localisations proches, et l’ensemble inspire confiance. Le service reste en revanche un peu plus cher que plusieurs concurrents grand public, avec un support encore inégal selon l’urgence des demandes.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines